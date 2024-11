Cinco meses sin Loan: el caso que Bullrich prefiere ignorar, pero que la defensa de la familia promete desentramar

El 13 de junio de 2024 un caso conmovió a todo el país y tuvo durante meses en vilo a toda la sociedad argentina, a través de los medios de comunicación que se hicieron eco de cada uno de los rumores y versiones que se soltaron al respecto. Hoy se cumplen cinco meses de la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de cinco años que desapareció en el paraje Algarrobal de la localidad correntina de 9 de Julio, cuando se encontraba con otros menores y algunos adultos recogiendo naranjas por la zona.

Durante este lapso en el cual para la sociedad el caso pasó de ser lo más importante y de llenar todas las pantallas del país, a perder interés por su extensa irresolución, la pésima labor de los investigadores y sus cambios constantes, fueron muchísimas las hipótesis que se manejaron: desde que se cayó a un pozo y fue devorado por animales a que fue atropellado y lo enterraron. Pero la que más quedó resonando como realidad fue la del secuestro con fines de trata.

La familia de Loan realizó una nueva marcha en pedido de justicia

Los falsos testimonios fueron abundantes, al punto de que el abogado de la familia, Juan Pablo Gallego, quien tomó el caso meses después y cuando bajó la espuma, apuntó directamente a uno de los detenidos: Nicolás "El Americano" Soria, quien guionaba "las hipótesis que durante los primeros 100 días conmocionaban a la Argentina y hacían puntos enormes de rating en todos los medios de televisión".

Esta confesión fue hecha por "el señor (Gustavo) Vera, titular de la Fundación Alameda". Una de las personas que Gallego investigó para llegar a la verdad. "A mí me ha tocado este último mes y algo, entrar en este verdadero escenario siniestro, donde hora a hora vamos viendo por qué no aparece Loan, o por qué no se lo devuelve, y quiénes están alrededor", lamentó el letrado ante Radio Continental.

El abogado Juan Pablo Gallego.

Según contó Gallego, esta banda que encabeza Soria generaba hipótesis falsas, retenía a los testigos principales en un hotel" y que allí "el señor Vera interrogaba a algunos de estos jóvenes o mujeres en una camioneta por fuera del sistema judicial". "Nos ha tocado trabajar en temas delicados, complejos, pero realmente la trama que vemos aquí es realmente siniestra. Avanzando cada día para poder formalizar las imputaciones y a cada paso sorprendernos también de las cosas que se han hecho y las que no se han hecho", relató el abogado.

"Lo que ya está aprobado y se quería tapar es que hay tres personas, tres adultos, (Antonio) Benítez, (Mariana) Ramírez y (Mónica del Carmen) Millapi, junto a otros tres niños que les toca presenciar la situación, que están con Loan en el momento final de su desaparición. Con eso solo, ya tenemos su traición y ocultamiento de menor para ir a un juicio, así que si estas personas deciden continuar un pacto de silencio y por el desastre con el cual se condujo la prueba no se agrava la imputación en el curso de los próximos días, el caso deberá igual desplegarse en un juicio oral", prometió Gallego.

Los padres de Loan ahora van contra Laudelina

El representante legal explicó que fue a través de las cámaras gesell que llegaron a la versión que dejaron los niños presentes, sin la presencia de los adultos que los hacían inventar otras cosas. Según estos, vieron cómo un hombre de la contextura de "El Americano" se llevó en andas a Loan.

"Por estas horas, dado ese desastre, estos chicos están examinados y cuidados por psicólogos de la Justicia de manera tal que se determine si están en condiciones de hacer un nuevo aporte. Acá no sólo se victimizó a Loan, que es la gran víctima, sino también a estos niños, que también saben y vieron, y se sostiene ya desde el análisis psicológico, que el daño de estos chicos de no poder terminar de contar también es tremendo, porque ellos ven esta situación final de Loan", explicó.

Laudelina Peña era la principal apuntada por la familia de Loan.

"¿A Loan se lo llevan, diríamos, a cococho en los hombros de alguien?", le preguntó el periodista Santo Biasatti. "Eso lo relata uno de estos chiquitos. Hace una descripción. Esa descripción coincide con una de las personas que conocemos como posible participante, con 'El Americano', que está detenido", reveló Gallego.

"Este no fue el crimen perfecto. Fue el encubrimiento casi perfecto y uno se agarra la cabeza de hasta dónde participaron personajes de toda índole y calaña. Algunos que concurrieron como posibles boy scouts y solidarios y demás. Quiero ser cauteloso, pero hay material que está evaluándose y pese a que los intentaron silenciar con lo tremendo que es, estos chiquitos aportaron y es probable que aporten un poco más y que esto no pase de muchos más días", adelantó el abogado. "Es un equilibrio entre una situación cuasi mafiosa y el dolor tremendo de la familia que realmente aspiro a poder mitigar", añadió.

Macarena, hija de Laudelina

Para Gallego, "ha habido una estructura o una arquitectura jurídica dirigida a armar la impunidad, y una estructura armada para el encubrimiento, mayoritariamente con gente bastante notoria y conocida que viajó desde Buenos Aires a este efecto", de los cuales "hoy están unidos cerradamente en ese pacto de silencio".

"Yo tengo la sensación, y cada día más, incluso no esperaba que así sea, de que esto se lo tomaron en joda, y perdón por la palabra y por la expresión pública, durante más de 100 días, sabiendo que nadie, absolutamente nadie, iba a avanzar o intentar investigar en serio", cuestionó el letrado. "Hemos estado reproduciendo medidas de prueba que deliberadamente se habían hecho mal, que tienen que ver ya desde lo que tiene que ver con la revisión de los teléfonos hasta con lo que tiene que ver con el rastrillaje del lugar. Pero que hay algo concreto que ahora hemos puesto sobre la mesa, porque acá toda esta maniobra que llevaba a la impunidad", añadió.

Nicolás "El Americano" Soria tras su detención.

"Durante más de 100 días vimos hipótesis espectaculares, de dónde estaba el niño, de qué grupo, y eran guionados, guionados. Acá se decía que este hombre, "El Americano" tenía apalabrada a la plataforma Netflix para hacer una historia que la copiaba de la película Sueños de Libertad. Miren hasta dónde llegó esta locura, y con esta locura han tenido conmocionada a la gente", lamentó Gallego.

La hipótesis del abogado de la familia de Loan es que "el hecho originario se produce con la participación de un grupo de semilúmpenes, algunos vinculados a situaciones cuasi delictivas, pero inmediatamente se monta sobre ese grupo, y en algún caso creo hasta de manera previa, una suerte de megaorganización, que más que una red internacional de trata, es una red de bandidos mayoritariamente argentinos que evidentemente han buscado algún beneficio que no es el que nos quisieron mostrar".

Para afirmar esto, Gallego detalló que cuando lo interrogaron a Vera sobre cómo fueron los interrogatorios que le realizó en una camioneta a Macarena, hija de Laudelina Peña, este ñes confesó que no le importaba qué pasó con Loan. "Yo quería averiguar que ella me diga si Benítez tenía antecedentes con gente del narco porque yo quería dar la pista narco", habría dicho el ex diputado nacional.

Por otro lado, el abogado no baja los brazos a la posibilidad de que el menor desaparecido se encuentre bien. "Hay una permanente mirada de que está vivo e incluso hemos accedido a chats o a escuchas de algunos de los imputados que revelan con quién y dónde está. Ha pasado muchísimo tiempo, pero podemos dar todavía con esta paradoja que tenga esta expectativa, que para mí era inimaginable", reconoció.

¿Dónde está Loan Peña?

"La serie de Netflix que algunos de estos querían hacerse como una suerte de autopropaganda va a quedar corta si llegamos a un 70 por ciento de la verdad de lo que pasó en este caso", afirmó después. "Estamos con la expectativa de que Macarena pueda finalmente prestar declaración ante la Justicia y eventualmente pueda decir la verdad", agregó. "Macarena sabe. Camila, la sobrina, también sabe. Y por eso a esta gente la retuvieron. Acá hubo un plan muy bien organizado para que la verdad no salga. Pero estas personas están, y hoy Macarena está en la disposición de la Justicia, Camila y estos niños también. Saben lo que hicieron con Loan. Entonces, o rompen el pacto de silencio, o no lo rompen, y la verdad aflora por estos testigos que han mantenido retenidos", auguró Gallego.