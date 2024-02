Cómo fueron los últimos minutos con vida de Sebastián Piñera y el estado de quienes viajaban con él en el helicóptero

Murió el ex presidente de Chile Sebastián Piñera: el ex jefe de Estado cayó del helicóptero en el que viajaba en la comuna de Lago Ranco, en la región de los Ríos, ubicada al sur del país, junto a otros tres acompañantes que lograron sobrevivir. Su muerte se produjo tras no lograr desabrocharse el cinturón, lo que lo llevó a fallecer ahogado.

Sebastián Piñera, ex presidente de Chile.

El hecho sucedió el martes por la tarde. El helicóptero despegó en medio de un día lluvioso y de neblina, lo que produjo el accidente fatal, ya que la zona se vio totalmente afectada. A minutos de despegar, la aeronave perdió la sustentación, cayó en el mar, se hundió unos 40 metros y ahí mismo se produjo el fallecimiento de Piñera tras no poder desabrocharse el cinturón de seguridad.

Fuentes oficiales del gobierno chileno aseguraron que en el helicóptero también iban a bordo Magdalena Piñera (hermana del ex presidente) y el empresario Ignacio Guerrero junto a su hijo, quienes pudieron sobrevivir, ya que pudieron desprenderse y llegar a la orilla del mar nadando. En este momento, se encuentran internados bajo control médico.

Tras darse a conocer el accidente, la Armada se dirigió hacia el lugar donde se produjo junto con la presencia de Bomberos Carabineros y el Samu, quienes indicaron efectivamente que el helicóptero se habría hundido 40 metros. Minutos más tarde, el cuerpo fue rescatado de las aguas y trasladado en una lancha perteneciente a la Armada en donde confirmaron el fallecimiento.

Sebastián Piñera.

Piñera tenía 74 y fue presidente de Chile en dos ocasiones: del 2010 al 2014 y del 2018 al 2022. Antes del accidente, había estado en el domicilio del empresario José Cox y hacía pocos días había renovado su licencia para pilotear helicópteros. En esta ocasión, estaba dentro del suyo propio en el cual se sentía "cómodo" para ser el piloto.

Tras darse a conocer la noticia, la Oficina del Presidente de la República Argentina, publicó un comunicado lamentando el fallecimiento del ex presidente que decía: "La Oficina del Presidente lamenta el trágico fallecimiento de Sebastián Piñera, quien fuera presidente de la República de Chile durante los periodos de 2010-2014 y 2018-2022. En nombre del Estado Argentino, enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y a todo el pueblo chileno".

Por otra parte, el presidente Gabriel Boric, instruyó un funeral de Estado, duelo nacional y aseguró -mediante un comunicado- que se comunicaron con la familia de Piñera para mandarle su solidaridad y apoyo en este duro momento.