Cositorto y un insólito pedido a Milei: "Indultame y me sumo ad honorem al puesto que determines"

En abril de 2022, Leonardo Cositorto fue atrapado por Interpol en República Dominicana, tras darse a la fuga luego de estafar a miles de personas a través de su empresa Generación Zoe. Finalmente, fue acusado por asociación ilícita y fraude y quedó preso. Ahora, mientras espera afrontar el juicio, Cositorto aseguró que se quiere meter en política y le envió un mensaje directo al presidente electo Javier Milei: "Le pido un indulto y me sumó ad honorem al puesto que determines".

Hasta el momento, hay más de 1200 denuncias contra Cositorto, entre argentinos, uruguayos, paraguayos y colombianos. Además se comprobó que el conglomerado Zoe hacía lavado de dinero y continúa la investigación en ese sentido. La Procelac, la división fiscal especializada en lavado de dinero, ya había registrado por su parte transacciones millonarias desde las billeteras de criptomonedas de Generación Zoe.

Lo increíble es que tras el triunfo de Milei en las ballotage y mientras espera que la fiscal de la causa, Juliana Companys, eleve la causa a juicio, Cositorto rompió el silencio. A través de un mensaje, el acusado de fraude reclama quedar libre a partir del 4 de abril de 2024, cuando se cumplan dos años de su detención. En el mensaje grabado desde la prisión, Cositorto le dice a Milei: "Lo único que te pido es que el 4 de abril del 2024 tengas la amabilidad de concederme un indulto, porque al segundo año se vence la prisión preventiva, algo incluso declarado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH)".

Leornardo Cositorto está acusado de asocación ilícita

Además, el acusado dijo en una entrevista con Radio El Mundo: "No tengo ningún delito hecho, no tengo enriquecimiento ilícito". Y agregó que si queda libre, se pondrá a disposición inmediatamente y ad honorem en el área que Milei determine. "Y si no me quiere sumar, que no me sume, porque igual en la política de todas maneras voy a entrar".

Lo cierto es que Cositorto le hizo un pedido a Milei que no pondrá cumplir ya que los presidentes solo tienen la facultad de indultar personas condenadas por causas federales, no a alguien detenido con prisión preventiva. De hecho, Guillermo Dragotto, el abogado de Cositorto, dijo en otra entrevista: "Por el momento, el indulto no es un pedido formal, porque procesalmente no corresponde, es una queja a la prisión preventiva excesiva, no solo de él sino de muchas personas en Córdoba".

Fernando Oneto defensió a Cositorto y fue candidato a vice de Píparo

Y completó: "El reclamo es para que se cumplan las leyes sobre los derechos humanos que parecen estar olvidados hace mucho en Argentina". Pero, los motivos del nexo de Cositorto con Milei son más que cercanos. Es que la defensa del imputado estuvo a cargo de Dragotto y de su socio, Francisco Oneto, que fue candidato a vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires en la fórmula con Carolina Píparo.

La causa de Generación Zoe sigue sumando damnificados desde el año pasado en América Latina y en España y en Estados Unidos. Su mayor herramienta era su billetera virtual y la criptomoneda Zoe Cash. A los inversores se les exigía un aporte mínimo de 2.000 dólares, un saldo que quedaba inmovilizado por un año. A cambio, recibían el 7,5% de intereses en dólares cada mes, pero en el caso de que lograsen convencer a otros para seguir sus pasos, el beneficio podía escalar hasta el 20%. Según estimaciones, la estafa piramidal puede superar los 30 millones de dólares.