Milei valoró la "muñeca financiera" de Caputo y advirtió sobre Macri: "A mí no me impone nadie nada"

Antes de partir rumbo a Estados Unidos, donde visitará en Nueva York la "OHEL a dar las gracias por el lugar que le ha dado Hashem" y luego mantendrá un encuentro en Washington con funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI), la Casa Blanca y el Tesoro, el presidente electo, Javier Milei, volvió a pasar por LN+ donde advirtió que a su regreso al país llamará a sesiones extraordinarias para tratar un paquete de reformas y leyes clave para el inicio de su gobierno.

Javier Milei, Luis Caputo y Nicolás Posse

El mandatario electo partió rumbo al país gobernado por Joe Biden acompañado por el ex ministro de Finanzas durante el macrismo, Luis "Toto" Caputo, quien podría ser ministro de Economía a partir del 10 de diciembre, y Nicolás Posse, el designado jefe de Gabinete en el próximo gobierno. Según el equipo de comunicación de La Libertad Avanza (LLA), la primera actividad de Milei será en la ciudad de Nueva York, donde acudirá "al OHEL a dar las gracias por el lugar que le ha dado Hashem", informaron.

El OHEL es la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como "el rebe de Lubavitch" y considerado milagroso, que se encuentra en Queens, Nueva York, a donde Milei ya había viajado antes de las PASO de agosto. En tanto, HaShem es un término hebreo para referirse a Dios y significa "El Nombre". Luego, el libertario viajará a Washington DC, donde mantendrá reuniones con "funcionarios del Fondo Monetario internacional (FMI), Casa Blanca y el Tesoro norteamericano", señalaron.

Desde el espacio libertario indicaron que "las reuniones son protocolares para explicar el plan económico: ajuste fiscal, reforma monetaria, reforma del Estado y desregulación". Y rechazaron que se trate de una "búsqueda de financiamiento". En este contexto fue que Milei dialogó con La Cornisa y aseguró que Caputo tiene "una muñeca financiera experta" para "desarmar la bola de Leliqs para evitar la hiperinflación".

Milei y su plan motosierra

Además, advirtió que en el armado de su gabinete no le impone "nadie nada" y enfatizó que su plan de gobierno buscará "poner patas para arriba la organización económica". "Tengo que desarmar la bola de Leliqs para evitar la hiperinflación", remarcó y consideró que para ese trabajo necesita "alguien con una muñeca financiera experta, no hay mayor experto financiero en Argentina que Luis 'Toto' Caputo. Es el ideal para desarmar ese problema".

Si bien Milei aseguró que el cargo final que ocupe Caputo "se va a definir conforme se acomode el organigrama", ponderó su ultima reunión hace unos días con los principales banqueros del país, donde "salieron todos contentos", luego de que el ex ministro de Finanzas de Macri comentara su plan en materia financiera. "El otro día tuvo una reunión con banqueros y salieron todos contentos. Es un excelente principio de solución", remarcó Milei sobre Caputo.

En otro tramo de la entrevista, adelantó que una vez que asuma enviará al Congreso un paquete "con reformas del Estado" y convocará a que sean tratadas en "sesiones extraordinarias". Incluso, señaló que su administración no va a esperar "a marzo a que vengan las ordinarias". "Vamos a llamar a sesiones extraordinarias y vamos a tratar todos estos temas porque es urgente. No podemos esperar hasta marzo, porque empieza a caer la demanda de dinero", dijo.

Mauricio Macri, Javier Milei y Patricia Bullrich

Y sumó: "Los problemas hay que resolverlos cuanto antes". Una vez más, el presidente electo dijo que el impacto del ajuste que se va a aplicar "va a ser duro", aunque atenuado porque será "ordenado". "Si es desordenado, va a ser un caos. Lo que proponemos es un ajuste ordenado. El impacto va a ser duro, pero menos duro. Estamos armando un seleccionado y a veces en la dinámica algunos jugadores te dicen que no les interesa el partido", explicó.

El libertario quiso detenerse en este punto y se refirió a los nombres que circulan para el resto de su gabinete, entre los que aparecen varias figuras del PRO e indicó que hay una "muy buena posibilidad de integración de equipos", y precisó: "Vimos que tenemos mucho en común y en el 90% de la agenda estamos de acuerdo". "A mí no me impone nadie nada. Si hay un cuadro que me interesa, lo llamo yo", manifestó, consultado por si Macri podría ser responsable de algunas de las designaciones.

Milei

Finalmente, el economista ratificó su propuesta de recortar las cuentas públicas y enfatizó: "El ajuste hay que hacerlo. El tema es si lo hacemos de manera desordenada, con cosas dantescas y que tardaremos mucho tiempo en salir. O hacer un ajuste en orden, con la macroeconomía en orden. Va a haber cosas negativas, pero de manera transitoria. Vamos a buscar el mejor equilibrio político, para mejorar las leyes", concluyó.