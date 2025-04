Cristina Kirchner cruzó a Kristalina Georgieva: "El cambio que ustedes celebran nos arruinó"

En una encendida publicación en su cuenta personal de X (ex Twitter), la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner apuntó de lleno contra la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, a quien acusó de promover un "modelo de miseria planificada" para la Argentina. En un extenso mensaje, cargado de ironías y referencias históricas, Cristina denunció que el "cambio" que la titular del organismo celebró en sus declaraciones recientes, lejos de beneficiar al país, profundizó la crisis económica y social. "CHE KRISTALINA... La semana pasada los argentinos estábamos de luto por la partida del querido Papa Francisco. No daba para estar pendientes de cada insolencia que se diga desde afuera... Pero TAMPOCO TE LA VOY A DEJAR PASAR", arrancó CFK, aludiendo a la muerte del Sumo Pontífice argentino.

En su publicación, la ex mandataria cuestionó directamente la frase de Georgieva, quien dijo esperar que la Argentina "no se salga del carril del cambio" en las próximas elecciones. Cristina recordó que la promesa de "cambio" ya había sido utilizada en 2015 por Mauricio Macri, con resultados que, según su análisis, fueron desastrosos: ajuste, endeudamiento récord con el FMI por 45 mil millones de dólares, fuga de capitales, caída del salario, cierre de fábricas y pérdida de soberanía. "EL 'CAMBIO' QUE USTEDES CELEBRAN, NOS ARRUINÓ. Y AHORA VOLVIÓ, EN VERSIÓN RECARGADA, DE LA MANO DE MILEI", disparó.

De esta manera, la ex mandataria señaló al actual presidente como continuador de un modelo de empobrecimiento promovido por el Fondo y también reivindicó los logros económicos de los gobiernos kirchneristas: "Con Néstor y esta servidora, PAGAMOS TODA LA DEUDA CON EL FMI. Lo hicimos por soberanía, por dignidad, pero, por sobre todas las cosas, porque sabíamos que un país se construye con desarrollo económico e inclusión social". En su crítica, Cristina enumeró los datos que, siempre según su visión, muestran el deterioro actual: caída del consumo durante 16 meses consecutivos, más de 180.000 empleos destruidos en el sector privado, la desindustrialización más grave del mundo según la ONU, y una inversión privada paralizada. "La inversión pública, motor histórico del crecimiento, hoy simplemente no existe", denunció.

Respecto a la situación externa, advirtió que las exportaciones no logran cubrir la salida de divisas por importaciones y servicios, mientras que la cuenta corriente volvió a entrar en déficit desde junio de 2024. "En 10 meses se fueron casi 12 mil millones de dólares, el mismo monto que el FMI le entregó a Milei en el último acuerdo", ironizó. Al mismo tiempo, cuestionó duramente el proyecto frustrado de la planta de GNL en Río Negro, y acusó al actual gobierno de permitir que los recursos de Vaca Muerta sean explotados sin valor agregado en beneficio de buques extranjeros. La publicación incluyó una advertencia política: "Ustedes nos necesitan así... endeudados y subdesarrollados. Pero tarde o temprano EL PUEBLO VA A VOLVER. Porque los pueblos también tienen memoria y dignidad".

En un post scriptum aparte, la ex vicepresidenta dedicó un irónico mensaje a Javier Milei, a quien acusó de haber protagonizado un "papelón" en Roma durante las exequias de Francisco. "¿Aterrizaste en Roma cuando ya habían cerrado la Basílica de San Pedro? Haceme el favor... Fijate quién te maneja la agenda y el protocolo... y echalo o echala", lanzó con sarcasmo. Finalmente, dejó un mensaje a los legisladores oficialistas que respaldan las medidas del FMI: "Para la gilada autóctona y los levanta manos, les recuerdo que en 2006, tras el pago total de la deuda, el FMI tuvo que ajustarse y vender reservas de oro porque dejó de recibir nuestros intereses".