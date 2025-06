Pedro Rosemblat no se aguantó y le contestó a Nicolás Wiñazki: "Además de gorila es medio jeropa"

La semana pasada, el novio de Lali Espósito, Pedro Rosemblat realizó chistes sobre el aspecto físico de Nicolás Wiñazki al aire. Algo que fue respondido por el periodista de A24 con mucha vehemencia y hasta casi con tono de victimización como olvidando la cantidad de años -y de operaciones políticas- que lleva violentando a sectores políticos que no coinciden con su ideología pero sobre todo con palabras en contra de peronistas y afines.

En la emisión del lunes 23 de junio del programa de stream Industria Nacional, Rosemblat contestó de manera contundente: "Parece que si uno lo descansa, si hace un chiste con Wiñazki lo hace porque es gordo y judío y no porque es justamente Wiñazki", empezó.

Pedro Rosemblat

Con una tónica irónica, continuó: "A mí me da la sensación que a Wiñazki le gusta ponerse en ese lugar porque es forma su de no hacerse cargo de las cosas que dice y hace, entonces se aboga la representación de colectivos discriminados como si él efectivamente estuviera en una situación de debilidad, como si fuera un niño al que le hacen bullying por su cuerpo en un recreo y no un señor periodista con una extensa trayectoria en los principales medios del país y una destacada participación, por ejemplo, en la denominada Causa Vialidad ".

Así las cosas, Pedro destacó la participación en el proceso de lawfare que tiene como principal implicada a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y recordó que además, es hijo de Mauro Viale: "Trabajó en los mismos exitosos medios que su exitoso padre, ambos exitosos, ambos prestigiosos y reconocidos en los canales más vistos, en la radio más escuchada, en el diario más leído y ese durazno obviamente viene con pelusa porque hay mayor exposición, mayor capacidad de influencia, pero también mayor exposición a las críticas".

Subiendo el tono y parafraseando al presidente Javier Milei que dice "la gente no odia lo suficiente a los periodistas", Rosemblat expuso: "Quizás en esto tenga razón el presidente. Los periodistas atacan como un ejército y se defienden como Carmelitas descalzas . Atacan por derecha y se defienden por izquierda y siguen creyendo que son el faro ético y moral de la Argentina".

Además, expuso los peores dichos del periodista de A24: "Entonces, Wiñazki , te pregunto, sinceramente, ¿vos lo acusaste de gerontofóbico a (Jorge) Lanata cuando dijo al lado tuyo que Cristina era una 'pobre vieja enferma', yo supongo que no. Del mismo modo que nadie los acusó de bullying infantil a ustedes cuando parodiaron al nieto recién nacido de Cristina y lo mostraron jugando con sonajeros de dólares. Porque nadie cree, Wiñazki, que tenés un ánimo contra los viejos o los bebés, sino contra los Kirchner, no sos geronto ni infantofóbico, sos solamente antiperonista o como lo llamamos cariñosamente nosotros gorilas. Mucho más cariñoso que como lo llama Milei, ¿no? Que les dice mogólicos, ensobrados, hijos de puta. Mandriles".

Lanata y Nicolás Wiñazki

En la misma línea, atacó fuertemente: "El emperador Milei dice que no odiamos lo suficiente a los periodistas y yo, la verdad, sinceramente, no lo odio a Wiñazki. Me cae un poco mal, me parece que hace un periodismo muy berreta (...) que escribe con los codos eh y que sus programas son bastante aburridos. Pero la verdad que no lo odio ni creo que él sea el malo y yo el bueno. Sí creo, Wiñazki, que sos un careta y que tu preocupación por las minorías violentadas es más falsa que la denuncia que le hiciste al ex ministro (Norberto Gustavo) Yauhar, por la cual te condenaron a pagar 600 lucas por inventar una noticia que lo vinculaba con el narcotráfico".

Para terminar, Pedro Rosemblat fue fulminante con el periodista: "Después de tantos años operando para meter presa a Cristina, cuando finalmente llega el momento no le alcanza, porque como buen gorila, además es medio jeropa y no puede disfrutar de su sueño húmedo y también nos quiere aleccionar a nosotros. Sabés mejor que nadie, Wiñazki , que no sos cualquier gordo, ni cualquier judío, ni cualquier puto, ni cualquier periodista y ningún colectivo discriminado se puede sentir representado en tu ofensa que es toda para vos y por gorila, como ustedes nos tiran a nosotros también".