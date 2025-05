Cruce feroz entre Macri y Milei tras el fracaso de Ficha Limpia: "Este Gobierno defraudó a todos los argentinos"

Luego del rechazo del proyecto de Ficha Limpia en el Senado, el ex presidente Mauricio Macri respondió con dureza a Javier Milei, a quien responsabilizó por la caída de una ley que, según sostuvo, representaba un avance hacia una "sociedad normal". En una entrevista en A24 junto a la diputada Silvia Lospennato -autora e impulsora de la iniciativa-, el líder del PRO acusó al Gobierno nacional de "defraudar a todos los argentinos" y de haber perdido una oportunidad histórica para sancionar una norma contra la corrupción. "Es un día triste para la Argentina. Defraudamos a los argentinos.", afirmó Macri,

Y sin dudarlo, apuntó directamente contra la Casa Rosada: "Este Gobierno defraudó a todos los argentinos en la ilusión de ir hacia una sociedad normal, donde los corruptos no puedan participar de la política. No se puede haber caído nunca la ley. Esto así de golpe no puede haber pasado. El Gobierno es el único responsable", El ex mandatario también remarcó que el PRO "no tiene ninguna responsabilidad" en lo sucedido y aseguró que los votos estaban garantizados hasta poco antes de la sesión. "Lospennato batalló durante 9 años y ahora vamos al recinto, están los votos, lo dice el jefe de gabinete hace 72 horas y hoy el Presidente dice que no estaban", afirmó.

La iniciativa, que ya había sido debatida en otras oportunidades, naufragó por apenas un voto. Para Macri, ese desenlace no fue producto del azar ni de una descoordinación política menor, sino un reflejo de una gestión fallida: "Fallaron por impericia o por otro fin que desconocemos". "Es tal la tristeza de lo que está pasando. Esto era un paso adelante que involucraba un estado de optimismo para mucha gente. Este último año y medio, no solo lo ayudamos a ganar públicamente, sino que lo ayudamos a sacar cinco herramientas sin las cuales el Gobierno hubiera colapsado y lo hizo el PRO. Pero hicimos lo correcto, no lo conveniente. Y lo vamos a seguir haciendo", dijo.

El Senado rechazó el proyecto Ficha Limpia

Lospennato, por su parte, rechazó las acusaciones del oficialismo y defendió su compromiso con el proyecto. "Hace muchos años que estoy trabajando por esta ley. Todo el mundo lo sabe", expresó. Y explicó que, según la información que manejaban, había al menos 38 votos confirmados, pero que dos senadores cambiaron de postura sin explicación. "Si sabían, no retirarla es complicidad. Si no sabían, a un aliado del Gobierno es clavarle un puñal por la espalda", lanzó la diputada.

En el mismo tono, Macri cuestionó las señales contradictorias que emite el oficialismo: "Hace 72 horas el jefe de Gabinete decía que estaban los votos. Hoy el Presidente dice que no estaban. ¿En qué quedamos?". Y lamentó la escalada de tensión con sus ex socios políticos: "Ayudamos a Milei a ganar, le dimos herramientas fundamentales para gobernar, pero esto complejiza mucho el diálogo por un acuerdo en la provincia de Buenos Aires".

El ex presidente también criticó que el Gobierno no haya expresado una condena más enérgica hacia quienes verdaderamente votaron en contra del proyecto.Yo esperaba que el Presidente pida perdón, nos salió mal y que van a buscar responsables. Pero no. No escuchamos nada violento ni enérgico contra Rovira, ni contra los senadores, de golpe Silvia Lospennato es el ogro. A mí me dijo muchas veces que ella era brillante", recordó.

Macri advirtió que este tipo de divisiones dentro de la oposición pueden tener un alto costo político: "Lamentablemente, con esta división tiene más chances de ganar Santoro que nosotros en la Ciudad". En ese sentido, atribuyó a la interna con La Libertad Avanza y con el sector de Horacio Rodríguez Larreta una posible derrota frente al peronismo porteño. Sin embargo, Lospennato, lejos de rendirse, cerró con una frase desafiante: "Yo me tengo fe".

Ni el clona logró detener las críticas de Mauricio Macri a Javier Milei

El escándalo político reaviva la tensión entre el PRO y el oficialismo, y deja en el aire no solo el futuro del proyecto de Ficha Limpia, que deberá volver a presentarse desde cero, sino también las chances de una alianza electoral entre ambos espacios de cara a 2025. Mientras Milei insiste en que "los votos no estaban" y acusa al PRO de usar la ley como estrategia de campaña, Macri exige autocrítica y advierte que "la esperanza de normalizar el país" está en juego.