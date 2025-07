Coldplay, infidelidad y escándalo corporativo: la "Kiss Cam" que arruinó dos matrimonios y un directorio

En un concierto de Coldplay se pueden esperar muchas cosas: luces multicolores, lágrimas, abrazos, promesas de amor eterno... Pero nadie imaginaba que el Music of the Spheres Tour en Boston terminaría con un escándalo de enormes proporciones, expuesto ante miles de personas en tiempo real y, luego, ante millones en redes sociales. Todo comenzó como una postal romántica perfecta: una pareja abrazada, balanceándose dulcemente al ritmo de Fix You, la icónica balada de la banda británica. Pero la magia se rompió en cuestión de segundos: la "Kiss Cam" los enfocó y lo que parecía un gesto tímido de amor escondía algo más.

Al verse en pantalla gigante, la mujer se dio vuelta bruscamente, dándole la espalda a la cámara. Él, más torpe, se agachó e intentó taparse la cara. Tarde. El público presente captó el momento con sus celulares y las redes sociales hicieron el resto. Rápidamente, se viralizaron los videos con más de 6 millones de visualizaciones y, con algo de investigación digital al mejor estilo FBI, los usuarios descubrieron la verdad: ambos estaban casados, pero no entre ellos. Los protagonistas del affaire son Andy Byron, CEO de Astronomer, una empresa tecnológica valuada en más de mil millones de libras, y Kristin Cabot, directora de Recursos Humanos de la misma compañía.

Megan Kerrigan se quitó el apellido de su esposo infiel

Según sus perfiles en LinkedIn, ella asumió su cargo hace apenas nueve meses; él, hace un año. Si faltaba morbo, ahí está: jefes, compañeros, y ahora también... amantes. La escena se volvió tan incómodamente viral que la propia empresa debió desactivar los comentarios en sus redes sociales ante el aluvión de reacciones. ¿Lo más insólito? La intervención de Chris Martin, líder de Coldplay, quien al notar el gesto comentó en pleno show: "O están teniendo una aventura o son muy tímidos". ¡En el blanco!

La historia no tardó en tomar dimensiones personales. Andy Byron está casado con Megan Kerrigan, con quien tiene dos hijos, vive en Nueva York y no dudó en quitarse el apellido Byron de sus redes sociales tras el escándalo. Kristin Cabot también está en pareja con un empresario del rubro del calzado e indumentaria. En medio del caos mediático, el CEO decidió no hablar. Si bien se viralizó un comunicado tan extraño como sincero ligado a Byron que decía: "Cometí un error profundamente personal en un escenario muy público", para luego lanzar una insólita cita de Coldplay: "Intentaré arreglarte" ("I will try to fix you"), en referencia a su esposa.

El falso comunicado del CEO infiel

Lo cierto es que el texto, que apuntó contra la viralización del momento con la queja "Es problemático que algo privado se haga público sin mi consentimiento", era falso. El momento fue todo menos privado: ocurrió frente a más de 60 mil personas, con cámaras, pantallas LED y Chris Martin como testigo. Mientras Byron promete a sus íntimos reflexionar y asumir responsabilidades, el futuro profesional y personal de ambos protagonistas está en duda. Por lo pronto, en TikTok, Instagram y X (ex Twitter), la historia sigue sumando memes, análisis y debates sobre los límites de la privacidad y la espectacularización de la intimidad.