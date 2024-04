"Cuando yo era funcionario vos te compraste la casa": Moreno y el "Gato" Sylvestre sacaron chispas

La figura del ex secretario de Comercio Guillermo Moreno viene en pleno ascenso en los últimos años. Mientras que cuando fue apartado de la gestión por Cristina Fernández de Kirchner se lo tildaba de "piantavotos", ahora hasta figura como un candidato que puede jugar algún papel importante en la reconstrucción del peronismo. Lo cierto es que su perfil confrontativo atenta a que este nuevo armado pueda darse en unidad, tal como demostró en la pelea que protagonizó con Gustavo "El Gato" Sylvestre el último martes al aire de C5N.

En la situación también intervino la periodista Rosario Ayerdi, panelista de Minuto Uno. "Aníbal Fernández es peronista. ¿Vos vas a estar dentro de este peronismo o no vas a estar dentro?", le preguntó al ex funcionario de Néstor Kirchner. "Yo comparto con él un programa acá. Todavía participó del gobierno anterior, lo quiero mucho, pero cuando Malena (Galmarini) dice 'hay que hacer una autocrítica'... obviamente Alberto (Fernández) ya se fue del país, ya está. Pero muchos de los funcionarios, incluido (Axel) Kicillof, que participó de ese gobierno", explicó Moreno.

"Entonces no dejás entrar a nadie, Guillermo", protestó Ayerdi. En ese momento, el peronista clásico cuestionó la participación que tuvo el actual gobernador bonaerense "en la elección del ministro de Economía, junto con Cristina, de ese tarambana de (Martín) Guzmán". "Tienen que hacer una autocrítica. Hasta que Kicillof no diga me equivoqué, primero en devaluar en el 14...", siguió.

"¿Pero estás dentro o fuera del peronismo?", preguntó Ayerdi. "¿Adentro de qué? ¿Cómo me voy a ir del peronismo si nunca...? Escuchame, acá el único peronista de estos cuatros soy yo. ¿Qué estás hablando?", afirmó Moreno mientras señalaba a los periodistas presentes.

Allí llegó la primera intervención de Sylvestre, quien chicaneó a su entrevistado con la frase "Moreno tiene el peronómetro". "Lo que hay que organizar es el movimiento peronista, no el Partido Justicialista. Ahora, hay compañeros que antes de ponerse a hablar tienen que decir 'me equivoqué'", insistió el ex funcionario.

"Ah, pero vos tenés el dedo también", lanzó Ayerdi, en tono de broma. "Mirá, si alguien tiene que sacar el dedo y tiene autoridad moral acá, no hay dudas de quién es", señaló Moreno orgulloso. "Nosotros no somos dirigentes peronistas", le aclaró el ex TN. "Si no tenemos nada que ver", se excusó su colega.

"Perdieron. Fue un desastre", sentenció Moreno respecto a la experiencia de Alberto. "Vos también perdiste. Te presentaste en elecciones y perdiste", contestó Ayerdi. "Eso qué tiene que ver. Estás hablando del gobierno. Si no qué, ¿te presentás a las elecciones y no podés hablar más? Los radicales no podrían hablar más entonces", llegó a decir el economista.

"Pero pueden hablar todos, por eso", sintetizó Ayerdi. "Y este se la pasa hablando todo el tiempo", soltó Moreno en referencia al conductor del programa. "Se la agarra conmigo. Yo no fui funcionario nunca. Podría ser mucho mejor que cualquiera de los que está ahora", confesó Sylvestre.

Ahí fue que comenzó lo peor de la polémica y la discusión fuerte entre los dos. "Cuando yo fui funcionario, vos te compraste la casa . Así que no me digas nada. A vos te fue bien: te hiciste famoso, ganaste plata", lo acusó Moreno. "Pará. La casa me la compré en 1997.", aclaró el periodista. "La chiquita. La grande, ¿cuándo? Dale", lo corrió el economista. "¿Qué grande? Vivo en la misma casa", agregó Sylvestre, quien detalló que siempre se vistió bien luego de que Moreno lo encerraba con su outfit.

"La década ganada para vos no existió", ironizó después Moreno. Con la intención de que vuelva al debate de la unidad del peronismo, Ayerdi siguió: "¿Vas a estar con el resto de Unión por la Patria?". "A ver si nos entendemos. Primero, si alguien sabe del peronismo acá... porque empecé a los 14 e hice todo lo que tenía que hacer en mi vida. No como este", se autoproclamó el ex funcionario, otra vez en una polémica con el periodista.

En su defensa, Ayerdi aclaró que su compañero "no es político". "¿Qué tiene que ver que sea o no?", se preguntó Moreno. "Yo a los 14 no era político, no soy ahora. Estamos hablando de lo que hiciste en la vida, por lo tanto tenés autoridad moral para hablar...", argumentó, mientras que encendía el enojo de Sylvestre.

"¿Me permitís un minuto? Hice, desde este programa, cuando muchos durante el macrismo estaban escondidos debajo de la cama -no sé dónde estabas vos-, mucho más que muchos dirigentes políticos, así que no jodas, no jodas. Y te lo digo de en serio. Porque vos con el peronómetro, echándole la culpa a todo el mundo, te creés que sos el número uno. No, pará. La autocrítica se la tienen que hacer todos", protestó "El Gato".

"No, vos te tenés que hacer la autocrítica", espetó Moreno. "Yo no porque no fui funcionario", se desligó Sylvestre. "Yo tampoco", continuó el ex funcionario. "Hice mucho más desde el periodismo que muchos dirigentes políticos que estaban escondidos debajo de la cama", consideró el periodista. "Pero eso decíselo a Cristina, no a mí", renegó su rival.

La parte más picante del conflicto

"¡Basta! No jodas, respeto. Yo te respeto, respetá, porque sinó te llevás el mundo por delante. A mí no", reclamó el conductor. Te respeto. Entonces respetá. Porque empezás que los radicales, que esto, que lo otro", agregó. "¿Qué? ¿No voy a hablar de los radicales porque estás vos?", preguntó el economista.

"¿Yo? Banqué a Raúl Alfonsín. Sí", precisó Sylvestre. "¿Y qué culpa tengo que lo banques a uno que fracasó?", lo corrió Moreno. "¿Sabés dónde milite? En la Democracia Cristiana. Al único partido que me afilié: al Humanismo y Liberación de la Democracia Cristiana", recordó el periodista. "¿Vos bancaste a Alfonsín? Jodete", siguió el economista.

"No banqué a Alfonsín, banqué un proyecto político", se diferenció el conductor. "Pero acabás de decirlo", le explicó el ex funcionario. "Era amigo de Alfonsín, que es diferente", sostuvo Sylvestre. "Yo no te voy a elegir a los amigos", indicó Moreno.

"No podés pasar por la vida insultando a todo el mundo. Insultás a Kicillof que es el único ganador del peronismo", lo cuestionó Sylvestre. "En la década ganada, Kicillof era opositor, estaba del lado de enfrente. Esta es la realidad y la verdad histórica", cerró Moreno.

Las diferencias en el peronismo están más fuertes que nunca y la tan necesaria unidad para enfrentar a Milei parece lejana. Al menos con figuras que exigen autocríticas y que nunca criticaron su rol durante su gestión pública.