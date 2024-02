Daer durísimo sobre el paro de Sanidad: "O recomponemos el salario o esto no funciona más"

El secretario general del gremio de Sanidad, y también triunviro de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Daer, fundamentó el paro de 24 horas que hicieron este jueves los trabajadores de la salud y criticó con dureza al presidente Javier Milei y al oficialismo por no prestarle atención a la situación social del país. "Si su objetivo es que le cierren los números, y no los puede cerrar en febrero, lo hará en abril, diciembre, en junio del año que viene, pero Argentina es un mapa con todos, no solamente con el excel", propuso.

"Estamos en un momento particular, donde un montón de actividades no están pudiendo recomponer sus ingresos. Ni hablar de los jubilados. Esto llevó a mi gremio a estar con un paro de 24 horas hoy", explicó el gremialista ante Argenzuela por Radio 10. "Ahora tenemos que lograr que el Congreso junte las mayorías en el Senado y en Diputados para tratar el DNU y, por el otro lado, esperar a ver qué es lo que nos plantea el presidente en la apertura de sesiones ordinarias", agregó.

El dirigente contó que desde la CGT el análisis de la realidad es diario y que vienen siguiendo desde muy cerca la situación política actual. "Hay una canción de Serrat que dice: 'bienaventurados los que están abajo del pozo, porque no pueden ir más abajo'. Acá parece que hay más abajo todavía. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuánto? Esto se lo pregunta todo el mundo y hay que hacérselo entender al Presidente. Más allá de que tiene una formación económica determinada, si vos tenés que cruzar un río y vas con una balsa, y empezás a tirar gente abajo, algunos que sabrán nadar podrán subsistir, y otros se ahogan. Y eso no es sustentable", describió el sindicalista.

Movilización de la CGT.

"Sólo se tiende a mirar la macroeconomía y no la economía real. Este es el otro problema. Esto complejiza más. Por eso hoy aparece en los diarios que vamos a hacer conflictos sistemáticamente. Y nuestros conflictos van a venir porque el 70 por ciento de las actividades no recompusieron sus ingresos y quienes lo hicieron, recompusieron muy atrás. Estos son los problemas que tenemos", aseguró Daer.

Consultado sobre las amenazas que el vocero presidencial Manuel Adorni lanzó el miércoles en referencia al paro de maquinistas que encabezó La Fraternidad, el gremialista lanzó que ese tipo de acciones lo tienen sin cuidado. "No sé a dónde quieren ir con eso, qué los lleva a hacerlo. Si la discusión pasa por ahí me parece que se equivocan. Lo que hay que encontrar son soluciones a los problemas graves, y lo que hay que hacer ver es que el Gobierno también empieza a comprender que no es solamente un tema de caja. Quien tiene que gobernar un país, tiene que ver la foto más amplia", señaló el referente de Sanidad.

"A nosotros tampoco no dictaron la conciliación obligatoria. Es mejor, porque sino nos tienen 15 días y ya no discutimos febrero, sino marzo. Por eso no la queríamos", explicó el sindicalista. "No nos gusta que la gente vaya a un sanatorio y se encuentre con un paro. Ahora, no resolvimos el salario en enero, venimos con un atraso de 2023, y ahora febrero. O recomponemos el salario o esto no funciona más. Y no es un tema ni político ni rebuscado. Esto mismo nos pasó con los gobiernos anteriores", recordó.

Marcha de la CGT durante 2022.

En relación a las diferencias acerca del actual gobierno y el anterior que encabezaba Alberto Fernández, Daer remarcó que durante ese periodo "los salarios se vinieron actualizando". Aunque también tuvo críticas. "No recuperamos lo que perdimos en la época de (Mauricio) Macri. Algunos sectores lo han hecho en parte. La mayoría no ha recuperado mucho, pero tampoco perdió. Por otro lado, no hubo ningún proyecto de ley que apunte contra los derechos de los trabajadores o las organizaciones sindicales", resumió. "Cosa distinta a lo que pasó con este gobierno, que a los 10 días de asumir te mete un DNU que, no sólo te cambia estructuralmente las relaciones laborales y sindicales, sino que te da vuelta la Argentina", agregó.

Daer también ahondó alrededor de la situación social del país y exigió que se revise la realidad de "los sectores que la pasan mal" como los jubilados,. "Existen 70 mil comedores en todo el país, que se pueden ir a inspeccionar, que son tangibles, donde la gente va a comer porque no tiene guita y, en muchos casos, es el único sustento", detalló.

Alberto Fernández, Héctor Daer y el resto de la central obrera

"Que la ministra de Capital Humano (Sandra Pettovello), que es de íntima confianza del presidente, haya ido a reunirse con el ministro de Economía y salga con un llanto porque (Luis) Caputo le niega la asistencia, me parece que es porque no se están viendo las cosas. Porque alguien de confianza del presidente les lleva las realidades, y no las están viendo. Esta es la gravedad de lo que estamos viviendo", reflexionó Daer.

"La gente tiene mucha bronca. Y esto lo notás. Te soy sincero: no es bueno que la gente pierda la esperanza tan rápido en un gobierno que asumió democráticamente, porque todos los cambios de gobierno siempre le generan a la gente esperanza de que va a estar mejor", analizó Daer. "Ahora vamos a ver el 1° qué es lo que nos plantea el presidente. Tiene que ir ante la Asamblea Legislativa y proyectar al país para este año", concluyó.