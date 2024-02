Quién es Damián Arabia, la mano derecha de Bullrich que te pide privarte de "gustitos" mientras viaja por Europa

El nombre de Damián Arabia sonaba muy débil en el vox populi argentino, hasta que para su mala fortuna, se hicieron virales una serie de fotos que lo mostraban campante y feliz en el carnaval de Venecia, uno de los eventos más caros y exclusivos del viejo continente.

Arabia es ni más ni menos que Diputado de la Nación, designado en las elecciones legislativas del 2023. Fue él mismo quien subió las fotos (a la sección de mejores amigos de Instagram para que no todo el mundo las viera) que terminaron hundiéndolo por la contradicción que encierra el plan de gobierno propuesto por Javier Milei que lleva como consigna principal "aguantar todo lo que se pueda para salir de la crisis", además de considerar que llevar la "austeridad" como bandera.

El polémico tuit de Damián Arabia

En las fotos se lo ve feliz y campante en el carnaval de Venecia en Italia, evento en el que solo en la entrada habría gastado 600 euros, sin incluir el disfraz. En Argentina, estamos hablando de 545.539,32 pesos solo para asistir.

Bombita. Todo esto con un 250% de inflación acumulada, paritarias poco claras, aumentos en los servicios básicos como luz, agua y gas. Con el sector de los jubilados a quienes le aumentaron solo un 27% el salario y, hablando de salario, el ministro de Economía Luis Caputo anunció que la cifra llega a $180.000. ¿Quiénes pagan el ajuste?

Damián Arabia en sus vacaciones

Arabia también posteó: "Me voy a beber todo el vino del VIP", alegando que estaba además en un lugar exclusivísimo del evento. Ante el escándalo generado por redes sociales, Arabia sintió que era hora de salir a dar explicaciones y, alegando que lo discriminan por su orientación sexual, dijo: "Lo que yo haga con mi vida privada, con mi orientación sexual y mi tiempo libre, no debiera ser tema de conversación pública", explicó.

Damián Arabia con el típico antifaz de Venecia

Pero Arabia no se quedó callado y apuntó directamente con lo que los libertarios llaman "casta política", que no es más que la definición de alguien que está en la vereda del frente de su pensamiento política: "Que intenten atacarme con eso para no discutir mis ideas, demuestra que les estoy tocando los kioskos y tienen miedo. Así que saben qué. No voy a parar".

Pero ¿quién es Arabia?

Lo que primero se sabe es que es la mano derecha de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Entró a la rosca política con la ex militante de Montoneros, cuando ocupaba un espacio en el gobierno de Mauricio Macri. Arabia trabajó para Bullrich en esa gestión como vocero de la Presidencia del PRO.

Además, le dieron un cargo como director de Prevención de la Corrupción y otro carguito como director de Integridad de las Fuerzas Policiales y de Seguridad. Estos dos, bajo el mando político de Bullrich.

Durante 2023, ganó las elecciones legislativas y entró al recinto de Diputados por primera vez en su vida. Allí habló de austeridad, de la casta política, de que hay sectores que no quieren el cambio y hasta dijo que en el Congreso hay una "doble vara".

Nacido en 1991, tiene 32 años y se recibió de licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad de Palermo. Forma parte de un partido llamado Propuesta Republicana y está actualmente afiliado a Juntos por el Cambio.

En uno de sus tantos tuits, Arabia defendió el feroz ajustes del Gobierno y le pidió sacrificio a la gente: "Cuando estás ajustado en tu casa te tenés que privar de ciertos gustitos, y eso es lo que está haciendo el país", escribió, pero desde Europa, criticando una entrevista hecha por C5N.

Arabia hundido y no en los canales de Venecia

No es necesario ser un investigador privado. Las pruebas están a la vista en el perfil de X (antes Twitter) de Arabia: sus frases en contra de "la casta" política lo dejaron tan expuesto que ahora, su viaje a Venecia es una contradicción moral.

Durante una entrevista con el medio Neura, Arabia habló sobre los "kioskos" de la política. La pregunta del millón es: de qué kioskito habrá sacado el dinero para asistir a uno de los eventos más caros del mundo: "Hay mucha gente que quiere impedir el cambio en Argentina. El 'bloque depende', que no necesariamente es un bloque constituido sino que son senadores y diputados que están sueltos y que pueden votar a favor y en contra de las reformas depende de qué les den".

Sobre esto, Arabia siguió desarrollando la idea: "Cuando vos estás en la Argentina trabada como está, lo que tenés es un montón de corporaciones, un montón de kioscos. Entonces lo que está haciendo este gobierno es terminar con esos kioskos, porque el gobierno tiene una mirada de apertura económica. Y en esos kioskos están un montón de sectores y un montón de intereses que están representados ".