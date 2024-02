Caputo insistió que "la meta es la dolarización" y frente a los reclamos, aclaró: "Dijimos que iba a ser duro"

Mientras que el Gobierno de Javier Milei enfrenta distintos paros por parte de los principales sectores que afectan a todo el país (el miércoles hubo un paro total del servicio de trenes y este jueves se lleva adelante un paro nacional de Sanidad en reclamo de un aumento salarial que compense la pérdida de poder adquisitivo generada por el incremento de la inflación), su ministro de Economía, Luís Caputo, intentó bajar el clima de tensión afirmando que la inflación de febrero se ubicará por debajo del 15%.

Como no podría ser de otra manera, el funcionario dialogó con TN, su segunda casa, y advirtió que desde un principio se le avisó a los argentinos "que iba a ser un año duro": Las cosas están mejorando más de lo previsto y creemos que en el último trimestre del año habrá una recuperación", dijo, remarcó que "hay que ser disciplinado" y señaló que espera que febrero "cierre con menos de un 15 por ciento (de inflación)", y que para el primer semestre la cifra se ubique "en un dígito".

El ministro comenzó su charla confirmando que habrá un bono de 70 mil pesos para los jubilados que llevará la mínima a los $205 mil. "La jubilación mínima que con el aumento del 27,18% se va a 133.000, totalizará casi 205.000 pesos", advirtió y siguió: "Esa es la jubilación mínima pero no podemos darnos el lujo de no cambiar la fórmula de actualización de las jubilaciones y como no pasó la ley, tenemos que compensarlos".

En ese sentido, aclaró que el bono no lo cobrarán solo quienes perciben la mínima. "El bono va a subir otro 30%, era de $55.000 y va a quedar en $70.000. Con ese aumento, la jubilación mínima va a quedar en $205.000", explicó. "El populismo después lo pagamos todos con una alta inflación. Usan a los jubilados en forma política. Casi el 95% de los que cobran la mínima son los que no aportaron lo que corresponde", manifestó el ministro.

Por otra parte, el jefe del Palacio de Hacienda calificó de "raro" el paro de trenes ocurrido durante el último miércoles. "Fue político porque había una convocatoria y todos los gremios vinieron y La Fraternidad decidió hacer el paro aun cuando estábamos dialogando. "Se despertaron todos ahora. Creo que la gente se da cuenta, porque es demasiado obvio. La mayoría del país votó un cambio y hay otra gente que va a trabajar para que no haya un cambio", chicaneó.

Sobre el duro contexto que atraviesa la clase trabajadora del país, Caputo se lavó las manos y remarcó: "El presidente siempre dijo que iba a ser duro, si uno pudiera salir de tantas décadas de desastre en dos meses, sería fácil. Estamos haciendo lo imposible para que esta transición sea lo menos gravosa, la alternativa era la hiperinflación. En Febrero cierra con menos de 15% de inflación y antes de julio estaremos en menos del 10%. Hay que ser lo más disciplinado posible".

En ese contexto, el funcionario destacó que "hay un control fiscal y monetario muy fuerte que permite anclar expectativas". "La Argentina es un país que no tiene credibilidad y la credibilidad es la materia prima para hacer política económica. El ajuste es sostenible en el tiempo y apretamos las calvijas del ajuste en el gasto político. Cada provincia tiene que hacerse cargo de sus decisiones. Nosotros bajamos 5 puntos el gasto, las provincias sólo tienen que bajar sólo 1 punto del gasto", explicó.

