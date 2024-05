Dato mata relato de Lilia Lemoine: "Las mujeres deben trabajar 91 días más que un varón para cobrar lo mismo"

"Soy el ejemplo de vivir sin sentirse una víctima a pesar de haber sido víctima de muchas cosas", dijo la diputada libertaria Lilia Lemoine frente a un Luis Novaresio que quedó con una expresión boquiabierta.

La funcionaria libertaria fue tendencia en las últimas semanas por sus dichos -y confusión- sobre los conceptos de techo de cristal y brecha salarial, dos conceptos que describen la inequidad de las mujeres e identidades feminizadas a puestos de toma de decisión en el mundo productivo y a la diferencia de salarios que existen entre hombres y mujeres por el mismo trabajo.

Lilia Lemoine

Lemoine expresó a Novaresio que el concepto de techo de cristal no existe y con respecto a eso explicó: "A las mujeres en algunos ámbitos nos cuesta más llegar, te lo digo porque estudié ingeniería, no me recibí y trabajé en el área de sistema que es un área netamente masculino".

BigBang abrió las puertas al debate y, para contrarrestar la postura de Lemoine charló con Carolina Villanueva, directora de Grow que estudia el mercado laboral para las mujeres realizando censos y estadísticas sobre el tema.

Carolina Villanueva

Carolina fue contundente con respecto al gobierno de Javier Milei y sus funcionarios: "Es un gobierno que no tiene solamente tinte conservador -porque eso no tendría nada de malo- sino que hay mucha misoginia, muchos componentes sexistas y machistas en casi todas sus autoridades".

Y analizó profundamente las palabras de la diputada de las Fuerzas del Cielo: "Lo que dice Lemoine en realidad marca ¿el punto de que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, no tienen por qué ser (ni tener) una mirada feminista de la realidad y ella marca perfectamente ese punto: es una mujer conservadora y totalmente machista; no solo le faltan con muchos conocimientos sobre algunos temas sino que además tiene la misma mirada que puede tener un hombre sobre estos temas".

Sin embargo, como miembra de Grow, no es lo único que le preocupa del gobierno: "En relación a las cosas que más nos preocupan, no sé por dónde empezar. Creo que empezaría por lo que dijo el secretario de culto Francisco Sánchez sobre el divorcio: pone en duda el divorcio vincular por el hecho de que los hijos que vienen de padres divorciados tienen más conflictos y tienen más problemas de autonomía y de aprendizaje. Pero no hay nada más triste que crecer en una familia donde los padres no se quieren", dijo y amplió: "Después todo lo que tiene que ver con las amenazas a los proyectos y al financiamiento de las políticas de embarazo adolescente como el plan ENIA, que nos duele un montón; las discusiones de los proyectos para eliminar el aborto legal; los dichos después del lesbicidio de Barracas".

Manifestaciones contra los crímenes de odio contra las disidencias sexuales se multiplicaron tras el ataque lesboodiante de Barracas

Villanueva finalizó: "Falta mucho conocimiento y mucha perspectiva de lo bueno que es para las economías y para el desarrollo que las mujeres tengan vidas más autónomas".

Mujeres en la era de Javier Milei

Carolina Villanueva analizó: "En un gobierno económicamente libertario, con una mirada más de desarrollo, ponen énfasis en temas como que en realidad atrasan. Hablaron de que hay que poblar más a la Argentina para fortalecer el capitalismo y tener nuevos mercados y que el aborto iría en contra de la caída de la tasa de fertilidad".

Y, en esa misma línea explicó: "En realidad es un argumento muy básico porque la verdad es que lo más importante es generar más desarrollo a través de la profundización de la educación y de que las mujeres sean parte del mercado laboral. Sin embargo, es todo lo contrario porque la baja tasa de fertilidad tiene que ver con el nulo acompañamiento del Estado para las políticas de cuidado y que nos tenemos (las mujeres) que cargar todos a nuestros hombros. Y, mientras ese modelo no cambie va a ser muy difícil seguir convenciendo a las mujeres de que se hagan cargo del cuidado de los hijos y de la reproducción de las sociedades", explicó.

Dato mata relato

En cuanto a los dichos de Lemoine, Villanueva decidió matar el relato de que la brecha salarial no existe con datos fehacientes: "Ella habla de que las mujeres no ganan menos y ahí en realidad los datos del tercer trimestre del 2023 del INDEC hablan de una brecha salarial -que es el promedio de los ingresos de los hombres, sobre el promedio de los ingresos de las mujeres en Argentina- del 25%".

Además dio un dato muy llamativo: "Son los 91 días extras que las mujeres tenemos que trabajar para ganar lo mismo que en promedio un varón. Lo que ella dice es porque no entiende el concepto de brecha salarial o cómo se mide en Argentina: no estamos diciendo que a todas las mujeres nos discriminan y nos pagan 25% menos que a un varón que hace lo mismo que nosotras", explicó.

"Son los 91 días extras que las mujeres tenemos que trabajar para ganar lo mismo que en promedio un varón", Carolina Villanueva

Y ahondando en el tema, Carolina de Grow analizó: "Lo que estamos diciendo es que, en promedio en el país, entre todo lo que ganan los varones y todo lo que ganan las mujeres hay una brecha de 25% que se explica porque trabajamos menos porque estamos más en tareas de cuidado, porque estamos en la informalidad, estamos en condiciones vulnerabilidad; entonces en promedio, ganamos 25% menos y es un dato concreto innegable".

Sobre el techo de cristal, concepto que Lemoine niega rotundamente, Carolina explicó: "La evidencia es abrumadora: por ejemplo las mujeres somos el 34% de la fuerza productiva del sector privado, o sea, de la fuerza laboral que trabaja en el sector privado. Es decir, no somos ni la mitad; Hay un problema de acceso y son datos que no mejoran hace un montón de años. Ahí viene la pregunta: ¿Qué pasa que las mujeres no participamos de la misma manera que los hombres en la economía?", se preguntó retóricamente.

Techo de cristal

Además analizó: "Pero para que no exista techo de cristal, nosotras también tenemos que estar representadas de esa misma manera en los espacios de decisión. Los datos indican solo del 14 al 16% sin las mujeres que están en directorios". Sobre esto tuvo una gran definición: "Tenés techo de cristal cuando tenés una base, un pool de talento donde hay mujeres y después empezás a subir la escalera corporativa y tenés ese techo invisible de cristal, que no se ve y empezamos a desgranar al llegar a los puestos de poder".

Carolina Villanueva le hizo frente a los dichos de Lilia Lemoine con datos de la realidad: "Eso pasa en absolutamente todas las industrias: desde la del petróleo hasta la del gas, pasando por la minería: pasa en el sistema financiero que las mujeres son el 52% pero no están en los espacios de decisión".