Del orgullo de cantar "por los pibes de Malvinas", a la decepción de un presidente admirador de Thatcher

El reclamo de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas tuvo un momento feliz durante la conquista de la Selección Argentina de fútbol en Qatar 2022. Allí, la canción que quedó en el recuerdo del público, hacía referencia "a los pibes de Malvinas que jamás olvidaré". Menos de un año después, en las elecciones generales se imponía como presidente el ultraderechista Javier Milei, un economista que, sin miedo a represalias, en todos lados afirmaba que su ídola era la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, la autora del crimen de guerra de atacar al crucero General Belgrano fuera de la zona de exclusión, un hecho que dejó 323 bajas nacionales.

La primera distinción que hace ante BigBang el vicepresidente del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, Hugo Robert, es la de que él no es un veterano de guerra, sino un ex combatiente. Un soldado que cumplió con su deber y peleó una guerra contra una de las potencias militares más grandes del momento. Durante la entrevista, trae a la actualidad las vejaciones que sufrieron esos chicos que las tribunas decían no olvidar, perpetradas por la misma dictadura cívico militar que había desaparecido a 30 mil personas en los años anteriores.

El vicepresidente del Centro de ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata, Hugo Robert.

A poco de jubilarse, todavía busca conseguir "el resarcimiento histórico" de los nueve años de pensiones que nunca les pagaron, y que se castigue a quienes torturaron en las Islas a sus compañeros. Aún así, sabe hacer la distinción entre los militares que "honraron el uniforme" y los que no, esos "cagones" que "se sacaban las ginetas para confundirse con soldados, porque tenían miedo a represalias por parte de los ingleses".

-¿Sos veterano o ex combatiente?

-Fuimos cumpliendo no un mandato constitucional. La terminología veterano de guerra es castrense, es decir, la utilizan las Fuerzas Armadas. Nosotros preferimos, si bien técnicamente o para lo que es toda la cuestión de beneficios sociales o previsionales que tenemos los excombatientes, nosotros nos llamamos Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas, justamente para distinguir que no somos miembros de las Fuerzas Armadas, somos civiles cumpliendo un mandato constitucional del año 82, que era el servicio militar obligatorio.

-Otro 2 de abril y hay muchos de sus reclamos que a 42 años siguen sin atenderse, con una situación en la que hay más ex combatientes fallecidos por suicidios que en combate.

-Sí, eso es una deuda del Estado porque en realidad las cifras oficiales nunca se conocieron. No me gusta decir cifras, porque en realidad es el Estado el que debió haber tenido un control de los suicidios. Sobre todo los primeros años cuando el abandono fue total. Después de nueve años de lucha empezamos a cobrar una pensión que en ese momento era miserable. Recién con el gobierno de (Néstor) Kirchner, la triplicó y, a partir de ahí, con mayores posibilidades económicas, y con una atención a través de PAMI que mejoró la atención, los suicidios disminuyeron, no se terminaron pero sí disminuyeron. No me gusta hablar de cifras porque no son oficiales. Yo te puedo decir 'sí, murieron más o murieron menos, no lo sé'. Es el Estado el que debió hacerse cargo y nunca lo hizo.

-A 42 años, ¿cuáles son todavía sus principales planteos y reivindicaciones que no fueron cumplidas o satisfechas?



- A nivel socioeconómico, la realidad es que la mayoría de los ex combatientes ya estamos para jubilarnos. Yo todavía no lo hice, pero todos estamos en camino. Yo soy ingeniero en construcciones y tanto en provincia de Buenos Aires como en Nación, hemos obtenido una jubilación anticipada que nos permite jubilarnos con 20 años de aportes. Después tenemos que seguir pagando hasta cumplimentar los 30, digo para que no se asusten los libertarios. Pero tenemos el beneficio de poder jubilarnos con 20 años de aporte. En el tema salud, sufrimos los vaivenes que sufre PAMI, porque es nuestra obra social. Al mismo tiempo el Estado nos debe los primeros nueve años de pensiones, que seguimos reclamando, al menos para los soldados que cuando volvimos de Malvinas nos dieron una palmada en la espalda las Fuerzas Armadas y nos dijeron: 'hagan su vida'. Nosotros desde el CECIM defendemos las acciones tendientes a mejorarle la vida a los soldados. En esto quiero hacer una diferencia, porque los suboficiales y oficiales, al regreso de Malvinas, siguieron cobrando su sueldo, su remuneración por la tarea que desempeñaban, no así los soldados, a quienes nos dieron una palmada y hasta nueve años después nunca cobramos pensión. Eso es un reclamo histórico de los soldados ex combatientes de Malvinas, porque creemos que el Estado debe hacerse cargo de esos nueve años que fuimos dejados a la suerte.

Javier Milei y su admiración por la ex primera ministra británica Margaret Thatcher.

Lo que ustedes denominan el resarcimiento histórico o el reconocimiento histórico.

- Esa es una pelea de los soldados ex combatientes que siempre hemos reclamado, hubo proyectos de ley, incluso, para pagar con bonos, pero hasta ahora no hemos podido llegar a ese cometido. Lo que sí tenemos es un reclamo de justicia que lo venimos sosteniendo desde siempre y judicialmente desde hace 18 años que llevamos adelante desde el CECIM La Plata, que inició una causa por graves violaciones a los derechos humanos en los Tribunales de Río Grande, Tierra del Fuego, que es la jurisdicción de Malvinas. Hablamos de graves violaciones a los derechos humanos cometidos por suboficiales y oficiales de las tres fuerzas armadas contra soldados, durante la Guerra de Malvinas. Eso es lo que está pendiente y depende, no solo de la Justicia, sino a veces de los momentos políticos. Hay avances, hay retrocesos, pero la realidad es que van muchos años y eso está pendiente.

Parece que todas estas reivindicaciones, tanto las cuestiones de los delitos de lesa humanidad que cometieron como el resarcimiento histórico, si no se cumplieron hasta ahora, con este actual gobierno de un presidente que hasta se animó a reivindicar a Margaret Thatcher, parecen más lejanas todavía.

- La verdad es que poco se puede esperar, pero nosotros tenemos un un plantel de abogados de excelencia. Nuestro primer abogado fue Alejo Ramos Padilla, cuando no era juez obviamente, y siempre hemos tenido la suerte de contar con con un plantel de abogados de excelencia, los que llevan ahora adelante los reclamos y los que hicieron el amparo por la suspensión de la Ley de tierra del DNU, y que salió favorable al CECIM, por lo que logramos frenar el artículo 154. Con aprobación en primera instancia se nos dio el amparo en primera instancia y la Cámara de Apelaciones también ratificó el fallo, por lo tanto sigue vigente la Ley de Tierras, cosa que el DNU de Milei quería eliminar para poder extranjerizar cualquier sector del territorio, incluyendo las costas. Lo logramos con el patrocinio de nuestros dos abogados, Jerónimo Guerrero Iraola y Laurentina Alonso.

Así como hubo comportamientos honrosos, hubo oficiales y suboficiales que se rajaron del combate, que torturaron soldados"

Confiamos en la Justicia, aunque es cierto que la causa por torturas se ha lentificado siempre, porque ahí hay un lobby militar actuando de manera muy fuerte. Los mismos que ahora hicieron el spot, con solamente mirar quiénes están en el spot, quiénes lo promocionan y quiénes lo producen, para entender que el lobby militar sigue actuando y muy fuerte en la Argentina.

-¿Qué te género ver ese vídeo negacionista que subieron a la cuenta oficial de la Casa Rosada?

- Por un lado que intentan engañar, sobre todo a los más jóvenes, que por ahí no vivieron la Dictadura y los efectos posteriores que llegan hasta estos días. Es un spot absolutamente engañoso porque igualan el dolor. Cosa que es en parte cierta, cuando vos perdés un familiar en condiciones de violencia, pero lo que no se puede equiparar es la violencia desplegada por grupos armados en la Argentina con la violencia que ejerció el Estado contra todos los argentinos, violando todo la Constitución, todo tipo de tratados a los cuales Argentina había suscrito. La violencia de un grupo armado no puede ser nunca comparable a la violencia ejercida por el Estado durante la Dictadura militar, por lo tanto el spot es absolutamente engañoso. Y estoy seguro que ahora para el 2 de Abril viene otro reivindicando a las fuerzas armadas que fueron a Malvinas, como si el 1° de abril del 82 a las 23:59 hubiese terminado la dictadura mala y hubiese empezado una dictadura buena.

El vicepresidente del Centro de ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata, Hugo Robert.

-¿Se viene un spot así?

- Siempre dijimos que las Fuerzas Armadas quieren limpiar su imagen a través de Malvinas. Nosotros nunca negamos los comportamientos heroicos, que sí los hubo, nosotros decimos que hay que decir toda la verdad de Malvinas. Así como hubo comportamientos honrosos, hubo oficiales y suboficiales que se rajaron del combate, que torturaron soldados. Hubo un desastre desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista estratégico. Generales de escritorio que vieron la guerra desde una cama de arena, como en la Segunda Guerra Mundial, cuando los soldados se morían de hambre en el frente. Un desastre. Ninguna dictadura puede llevar adelante una batalla heroica. Pedro Edgardo Giachino,que fue el primer caído, fue denunciado durante los juicios de la verdad como integrante de grupos de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Para mí, y para el CECIM La Plata, un torturador en el continente sigue siendo un torturador aún habiendo tenido una actuación al menos honrosa en Malvinas. Muchos ni siquiera honraron el uniforme. Nunca nos pueden mirar a la cara y decirnos que estamos mintiendo, porque saben que estamos diciendo la verdad. Hubo oficiales y suboficiales que rajaron del combate, y lo hemos denunciado siempre.

Se ufanaban en las islas de haber combatido. '¿Sabés cuántos subversivos bajé?'. Después el 11 de junio, cuando atacaron el Monte Longdon batieron el récord mil metros con obstáculos"

-Que actuaron con la misma cobardía con la que salieron a secuestrar.

-Se ufanaban en las islas de haber combatido. '¿Sabés cuántos subversivos bajé?'. Después el 11 de junio, cuando atacaron el Monte Longdon batieron el récord mil metros con obstáculos. ¿Sabés cómo rajaron? Y después se la daban de guapos. Se escondían cuando nos tomaron prisioneros, se sacaban las ginetas para confundirse con soldados, porque tenían miedo a represalias por parte de los ingleses. Unos cagones...

-Mientras ustedes -unos pibitos- dejaron todo.

- Yo siempre desafío a que me digan qué suboficial u oficial bajó 15, 20, 25 kilos, como los soldados. A ver quién comía y quién no. Y los soldados, encima, eran estaqueados por salir a afanar ovejas, cuando estábamos desesperados, famélicos. Hubo soldados que comieron tierra y los tuvieron que internar. Un desastre. Son unos caraduras.

Un tatuaje que pide "no olvidar" que las Islas Malvinas son argentinas.

-Seguro conociste compañeros tuyos que perdieron la vida en la Guerra y años después, con todo el peso de ser ignorados por una sociedad que les dio la espalda.

- Yo fui soldado de la Tercera Sección de la Compañía C del Regimiento 7 y del grupo nuestro de 10 soldados, dos murieron en combate. Uno muy cerca de donde estaba yo, y el otro cayó herido, era mi compañero de trinchera, logramos llevarlo hasta el puesto de socorro, pero no resistió, murió en el buque Almirante Irizar, que era el buque hospital, dos días después de terminada la Guerra cuando estaban viniendo para el continente, porque estaba muy herido. Y después acá en La Plata ni bien llegamos se formó el CECIM y actuó como terapia contenedora. Siempre decimos lo mismo, que fue una gran terapia que pudimos hacer. Y nosotros, en 42 años, afortunadamente tuvimos un solo suicidio, que todavía lo estamos lamentando. En otras ciudades se dio mucho más, pero en La Plata afortunadamente no.

Pero también hay una cosa que el Estado debió haberse ocupado, porque en algunas regiones donde no hubo presencia fuerte de centros de ex combatientes que nuclearan y motivaran esto de ayudarse mutuamente los soldados, hubo muchos casos de alcoholismo y drogas. Yo no te podría asegurar que son más elevados que en cualquier otro grupo etario, pero sí que nos llamaban mucho la atención, incluso en nuestra región. Una cosa es suicidarse pegándose un tiro y otra cosa es con la droga o con el alcohol. El Estado tampoco se ocupó nunca mucho de eso. Nosotros creemos que hubo regiones, no podemos certificarlo porque no somos un organismo con capacidad de hacer estadísticas, pero estamos convencidos que en muchas regiones, hubo grupos de ex combatientes con más porcentajes de alcohólicos y de drogadicción, que otros grupos etarios de la misma edad.

La guerra es la peor condición a la que se puede someter a un ser humano, no se vuelve más a ser el mismo"

-¿Volverías a combatir a Malvinas?

- No, definitivamente no. Me parece que ninguna guerra, y menos la que lleva adelante una dictadura militar, puede solucionar conflictos. Me parece que estamos a una altura de la civilización en la cual la guerra es la demostración de que no somos muy civilizados. No creo que con las armas se pueda solucionar algo. De hecho, siempre las soluciones son distintas, salvo en la Segunda Guerra Mundial con la bomba de Hiroshima. Pero el dolor y el desastre que genera una guerra, no sólo en ese momento, sino en todos los años posteriores. Mis hijos no serían lo mismo si yo hubiese o no hubiese ido a la Guerra. Es decir que lo sufren no sólo los que van, sino todas las generaciones posteriores. Es como admitir la derrota de la civilización cada vez que se empuñan las armas para dirimir una cuestión como la soberanía que nos vienen usurpando desde hace 191 años. Podríamos hablar de por qué se tomó la decisión de ir a una guerra, pero de verdad que habiendo visto lo que vi, mi respuesta es no. La guerra es la peor condición a la que se puede someter a un ser humano, no se vuelve más a ser el mismo.

Más allá de la justicia del reclamo argentino, pero para eso están los organismos internacionales, para eso somos un país que pertenece a las Naciones Unidas. Y si no sirve, habrá que generar otro organismo que tenga mayor poder de decisión. Porque es cierto, lo manejan los siete países que ganaron la guerra y la armaron. Es cierto que Inglaterra y el Reino Unido de Gran Bretaña no se sientan a negociar después de más de 40 solicitudes del Comité de Descolonización. Pero no por eso vas a empuñar las armas para dirimirlo a los tiros. Me parece que, además, es el lugar en donde los británicos se sienten cómodos, vienen hace 20 siglos combatiendo en todos lados del mundo. Hay otras canchas en donde dirimir esta disputa, que es en la que ellos se sienten cómodos, con las armas. Los británicos se siguen comportando después de Malvinas como si estuvieran en guerra, están permanentemente armando las Islas. Intentar jugarles el partido en donde ellos más se sienten cómodos, es el peor negocio que se puede hacer.

El vicepresidente del Centro de ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata, Hugo Robert, en su vuelta al lugar donde combatió.

Acabás de decir que la guerra es la peor condición a la que se puede someter a un hombre.

- La peor condición es el bombardeo, porque dejas de ser un ser racional y te convertís en un animalito que se maneja por instintos de supervivencia y animales.

Al mismo tiempo hay compañeros tuyos que con más de 60 años dicen que volverían. ¿De dónde creés que nace esto? ¿Del dolor, de ver partir amigos, de sentirse en deuda?

- Lo entiendo, y a lo mejor muchos lo sienten genuinamente. Nosotros desde el CECIM, después de casi 42 años de la guerra, hemos hecho una trayectoria donde Malvinas se discute permanentemente, y siempre sostenemos que quedarse en la Guerra es lo peor que se puede hacer. Quedarse exclusivamente en la Guerra, cuando la cuestión Malvinas es también una ventana al futuro, pese a la usurpación y el dolor que significa. Acá lo importante es salirse de la Guerra para poder ver Malvinas hacia el futuro. Estoy hablando del Atlántico Sur y todo su potencial, porque lo que quieren los británicos es quedarse con nuestro Atlántico Sur y la Antártida. Siempre lo dijimos: Malvinas te hacen un moñito y te la dan si vos le firmás que le dejás todo el Atlántico Sur y la Antártida. Le dan una patada en el culo a los isleños y te la devuelven. Los isleños son la mejor excusa para perpetuar la usurpación.

El pueblo argentino es muy contradictorio, porque cantó "por los pibes de Malvinas que jamás olvidaré", pero después votaron a Milei y Villarruel"

Yo no niego que haya soldados ex combatientes que sienten que ellos podrían volver a combatir. Yo, sinceramente, después de haber visto y combatido contra los británicos... no digo que los que quieren volver sean falsos valientes. No, yo tampoco me considero cobarde diciendo que no volvería. Porque vi lo que es la guerra, la padecí, la sufrí, y la sigo viviendo y padeciendo todos los días. Y viendo los resultados de la Guerra, que nos atrasó en el reclamo de soberanía, pese a que es válido y necesario. La realidad es que nos retrotrajo en las negociaciones décadas.

Hace unos años salíamos campeones del mundo en Qatar con una canción los mencionaba a ustedes, "a los pibes de Malvinas que jamás olvidaré". ¿Qué te generó eso?

- Yo estaba fuera del país en ese momento. Fue una emoción muy grande escuchar a toda la hinchada argentina cantando esa canción. Tuve la oportunidad de hablar con el autor a partir de un amigo en común que me hizo una nota y me contó que justamente el autor de la letra quería reivindicar a los soldados, no a las Fuerzas Armadas. La verdad que fue una emoción muy grande en ese momento. También te puedo decir que fue una gran decepción que sea presidente un personaje como Milei, admirador de Thatcher, y una vicepresidenta (Victoria Villrruel) que se dice malvinera, pero entrega la soberanía a través de la Canciller (Diana Mondino) y de las actitudes de la Cancillería. Me volvió a la tierra. Nosotros somos absolutamente respetuosos del voto popular, pero el pueblo argentino es muy contradictorio, porque cantó "por los pibes de Malvinas que jamás olvidaré", pero después votaron a Milei y Villarruel. Algo medio incomprensible. Pero, bueno, son las reglas de la democracia y hay que acatarlas.

El cementerio de Islas Malvinas.

- O sea que reinvindicar a los pibes de Malvinas no es acompañando a un gobierno como este.

- Por eso lo de las contradicciones de nuestro pueblo. Porque hay un presidente que se declara abiertamente, y ratifica en cada oportunidad que tiene, que admira a Thatcher, que fue la que apretó el botón para que hundan al Crucero General Belgrano, que estaba fuera de la zona de exclusión, con la prueba apuntando al continente, y que no estaba preparado para el ataque de un submarino de propulsión nuclear. Resulta muy incomprensible. Pero bueno, el votante de Milei no lo hizo por cuestiones vinculadas a Malvinas. Evidentemente hay muchas otras cuestiones. Duele. Sí, claro que duele.