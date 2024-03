Martín Menem cruzó a Estela de Carlotto tras sus dichos sobre Milei: "Estoy cansado de mirar para atrás"

"Es un extraño personaje. Hagamos algo para que cambie o que se vaya rápido", expresó Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo durante su discurso durante el día de la Memoria, el pasado 24 de marzo. Esas 12 palabras le costaron una denuncia penal por "amenaza de rebelión" y "alzamiento en armas contra la Constitución" impuesta por el fiscal general de Mar del Plata Juan Manuel Pettigiani.

"Las constantes provocaciones del gobierno de Javier Milei y (Victoria) Villarruel violan todos los pactos internacionales que tienen rango constitucional", había dicho también De Carlotto y reivindicó su lucha por la aparición de los hijos y nietos apropiados por parte de los militares de la última dictadura militar: "Seguimos reclamando una ley contra el negacionismo que sancione a funcionarios y funcionarias, y representantes elegidos que desestimen los crímenes y a sus víctimas".

Estela de Carlotto en Plaza de Mayo durante el 24 de marzo

De nada sirvió el contexto de la dolorosa fecha: el arco político de la Libertad Avanza la trató de "desestabilizadora del gobierno" y pegaron el grito en el cielo por la frase de la Abuela. Uno de los funcionarios de las Fuerzas del Cielo, Martín Menem que además preside la Cámara de Diputados se encargó de destrozar los dichos de la militante de Derechos Humanos con el visto bueno de su entrevistador, el periodista Jonatan Viale.

💣 Bombita. El artículo 226 bis penaliza la amenaza de rebelion, "a quien amenazare publica e idoneamente con la comision de algunas de las conductas previstas en el artículo 226, en el caso, deponer al Poder Ejecutivo Nacional".

Martín Menem

Como desconociendo las expresiones de odio por parte del mismísimo presidente Milei, Menem categorizó: "Estas expresiones por parte de (Estela) Carlotto me parecen totalmente desafortunadas y no le hacen nada bien a nadie (...) Si dicen que defienden la democracia, entonces banquen la democracia como hemos bancado cada desastre". Y, repitiendo el discurso libertario, sacó la carta que siempre juegan: "Acaba de ser electo hace cuatro meses con casi el 60% de los votos".

Javier Milei y Victoria Villarruel

Haciendo gala de la teoría de los dos demonios, replicó: "Hay que respetar los derechos humanos de todas las personas. Cualquier muerte que sea causada por otro ser humano a propósito, no importa en qué situación, es digna de ser castigada. Hay que mirar la historia siempre completa, no es 'estoy de un lado o de otro'", expresó y completó la idea: "Una memoria completa para que haya verdad y justicia".

"Los problemas se resuelven mirando para adelante y no por el espejo retrovisor", dijo Menem intentando tapar el sol con un dedo y realizó una crítica a la educación que se impartió en las últimas décadas que tuvo que ver con el conocimiento de la historia con una perspectiva de derechos humanos: "Los han ideologizado en vez de generarles una sensación de futuro".

Además, refirió contundentemente: "Estoy cansado de mirar para atrás, prefiero mirar para adelante porque las soluciones están de hoy hacia adelante con lo que está haciendo este nuevo gobierno".

Bombazos para el kirchnerismo

Después de haber bastardeado a Carlotto, Menem siguió con críticas al sector kirchnerista. Pero también tuvo un gesto magnífico con Milei a quien definió como: "Un presidente que viene con toda la expectativa", y agregó: "Está generando una revolución no solo a nivel regional sino en todo el mundo. Hay mucha expectativa sobre la Argentina". Sobre el kirchnerismo, sin embargo, tuvo la peor de las definiciones: "Hoy estamos sufriendo las consecuencias de 20 años de kirchnerismo. Siguen con esa historia de los grandes enunciados, los pocos resultados, la pobreza agresiva, y se quedan con esa épica que a la Argentina no le hizo para nada bien".

Moyano también pidió que se vaya Milei

"Si Caputo lleva adelante estas medidas, los trabajadores lo van a tirar al Riachuelo", había dicho el miembro de Camioneros en el primer gran acto sindical convocado en el Congreso, frase que también le valió un par de denuncias por haberse referido a Luis Caputo, ministro de Economía que lleva el ajuste más brutal desde el retorno de la democracia. Con el pasar de los días, la situación del Presidente con los sectores gremiales sigue pensándose por la imposibilidad de llegar a acuerdos paritarios en diferentes sectores de la economía de los trabajadores.

Pablo Moyano en el acto del Congreso

Es este contexto lo que lo llevó a otra vez ir contra el Presidente y su gestión de gobierno: "Hay que cansarlo hasta que se vaya", dijo en declaraciones en FM Metro, donde siguió la línea de los dichos de Madres de Plaza de Mayo.

"Cansarlo es con la gente en la calle, reclamando, tratando que en el congreso no pase el DNU", dijo Moyano y como abriendo un paraguas también expresó: "Nadie quiere que se vaya antes, un 2001, hay que derrotarlo con los votos", pero también, hizo una aclaración: "Eso no quiere decir que no vayamos a reclamar las veces que sea necesario".

Para Moyano, la CGT es un ejemplo de unidad de los trabajadores

En cuanto a un paro general, Moyano advirtió: "En los próximos días la CGT seguramente tendrá que tomar alguna medida, que puede ser un nuevo paro general o una gran marcha federal en todo el país".

Y agregó: "Posiblemente pueda haber un paro de Camioneros si no homologan las paritarias en los próximos días, esperemos que eso no pase, pero vemos que el Gobierno no va a cambiar el rumbo económico, todos los días ponen medidas en contra de la gente".