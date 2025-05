Denuncian el impacto devastador de las medidas de Milei: "Por pedido del FMI quieren borrar del mapa Tierra del Fuego"

En una entrevista con el programa Argenzuela, conducido por Jorge Rial en Radio 10, el intendente de Río Grande, Martín Pérez, lanzó duras críticas contra el gobierno de Javier Milei por la inminente publicación de un decreto que baja los aranceles a productos electrónicos y pone en jaque el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego. Según Pérez, la medida responde a una exigencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) y constituye un "ataque directo" a la soberanía y al federalismo argentino.

"El anuncio, que se transformará en decreto seguramente la semana que viene, deja en la calle a 4.000 trabajadores, y podría ser aún peor dependiendo de la letra fina", advirtió el intendente. Además, consideró que la decisión tiene un fuerte componente electoral: "El Gobierno busca rascar un par de votos en Capital Federal a costa de destruir una provincia entera".

Intendente de Río Grande, Martín Pérez

Pérez denunció que la medida fue tomada de manera unilateral, sin consulta previa ni discusión con los actores locales. "No se buscó reconvertir el régimen, ni siquiera discutirlo en una mesa federal. Fue una imposición autoritaria que apunta a abrir las importaciones, sin evaluar el costo social ni económico", afirmó. El intendente también cuestionó el argumento oficial de que la apertura de importaciones abarataría el precio de los celulares. "Eso no pasó nunca en Argentina. Cuando se bajaron los aranceles, los productos no se hicieron más baratos. Es una excusa para desmantelar la industria nacional", explicó.

En ese sentido, recordó que el régimen fue adaptándose con los años, incluyendo medidas como el Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva que obliga a las empresas a reinvertir en la provincia. Durante la nota, Pérez se refirió también a los dichos del ministro Federico Sturzenegger, quien sugirió reemplazar la industria fueguina por turismo y parques temáticos. "Es una declaración despectiva e ignorante. Acá no se puede vivir del turismo todo el año con temperaturas bajo cero y alertas meteorológicas permanentes. Tierra del Fuego no es una maqueta, es soberanía viva", respondió con contundencia.

El intendente subrayó que la provincia no solo produce celulares, sino también autopartes, silobolsas y dispositivos médicos como los respiradores utilizados durante la pandemia. Además, destacó el potencial para desarrollar industrias vinculadas a la electromovilidad. En una comparación que ilustró la gravedad del momento, Pérez evocó los movimientos sociales que surgieron en Cutral Co durante los años noventa. "La postal que vimos esta semana en Tierra del Fuego recuerda a esos años de desindustrialización y dolor. Solo que hoy Río Grande tiene 120.000 habitantes, el triple que entonces, gracias al trabajo", explicó.

También cuestionó el discurso que pone en duda la inversión fiscal que implica sostener la industria en el sur. "Brasil tiene un régimen similar en Manaos y lo prorrogó por 50 años. Nadie discute la soberanía en el Amazonas. Acá parece que se mide todo con la calculadora del Fondo. O, por ejemplo, digo, sin ir más lejos, los británicos están instalados acá usurpando Malvinas y no discuten cuál es el costo fiscal de sostener una población implantada de 1.200 habitantes en las islas, que son nuestras además", dijo. En esa línea, denunció que el Gobierno "no solo mira por la cerradura del porteño, sino directamente por la cerradura del FMI y de la agenda británica".

Podrían perderse 60 mil puestos de trabajo en Tierra del Fuego

Sobre el final de la entrevista, Pérez fue contundente: "El presidente dijo que hay que dejar que los kelpers voten y que elijan. Una cosa que va en contramano de toda la diplomacia argentina de los últimos 50, 60 años. Pero no, es peor esto. Es la agenda británica gobernando la Argentina. Mientras tanto, el Comando Sur de EE.UU. ya estuvo en Tierra del Fuego viendo dónde instalar una base militar. Por supuesto, acompañado por todo el séquito del gobierno nacional y celebrando esa medida. Es parte de una política que tiene este gobierno que, en gran medida, ha sido convalidada por un sector de la sociedad. Uno respeta, estamos en democracia, pero si es a costa de dejar en la calle a miles de trabajadores, la verdad que me parece que no es el camino, si es que queremos de verdad un país federal", dijo.

Martín Pérez pidió que se abra un verdadero debate federal sobre el régimen fueguino, pero advirtió que lo que se está haciendo hoy no es una reforma, sino un desmantelamiento. Según explicó, su deseo es no volver a ser una postal del abandono y seguir haciendo patria desde el sur.