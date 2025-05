Mariana Brey comparó la inflación con bajar de peso y criticó a quienes buscan "instalar que se va a la mierda"

La periodista oficialista Mariana Brey comparó a la economía con una dieta cuando utilizó una metáfora alrededor de que bajar la inflación es como bajar de peso. Al mismo tiempo, y al aire de su programa en Neura, cuestionó y llamó a que se rectifiquen a los economistas que auguran que los precios se van a la "mierda". "Creo que bajar la inflación debe ser algo así como bajar de peso. Los primeros 20 kilos capaz que los bajás más o menos fácil. Y después te quedan por bajar 10 kilos más", interpretó la panelista de Duro de Domar en C5N. "Entiendo yo que para poder lograr tu objetivo final, que es llegar al peso ideal, en este caso sería inflación 0 o inflación 1, no lo sé", añadió.

"En ese último recorrido, en ese último camino para llegar a tu objetivo ideal, creo que subís y bajás de peso todos los meses un poquito", continuó Brey. "Tengo la sensación de que el tema de la inflación y la economía, en este próximo año que nos queda por delante, va a tener un poco de esto: va a haber un 2,7, un 3, un 2,9, un 2 y capaz que vuelve a 3. Esto creo que puede llegar hasta llegar al objetivo final", cerró.

Allí fue que la periodista se animó a cuestionar inclusive a quienes saben de economía, un expertise que no maneja Brey de acuerdo a sus mismos testimonios, y los invitó a "que reflexionen y digan: 'me equivoqué'", por "instalar que la inflación se va a la mierda y que va a llegar a un 6". "Me parece, desde mi opinión y punto de vista, una irresponsabilidad de un sector de los que manejan con idoneidad -se supone- el tema económico y que son comunicadores", sentenció.

Javier Milei y Mariana Brey en la entrevista que brindó el presidente a Telefe.

La banalización de los temas económicos no es más que una intencionalidad marcada de una periodista que cada vez más actúa como vocera no oficial de las medidas del gobierno libertario y que se expone, día a día, a defender cuestiones que criticaba con las anteriores gestiones peronistas.

En las últimas semanas logró entrevistar al presidente Javier Milei en un mano a mano para Telefe desde la Casa Rosada. Allí su desempeño llamó mucho la atención por evitar todo tipo de preguntas que puedan comprometer al mandatario. En ese sentido, llamó mucho la atención que haya dicho que era "una persona imparcial" y que él la había elegido porque la "ve como una persona honesta".