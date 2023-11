Denunciaron a La Libertad Avanza por instalar sospechas de fraude sin ninguna prueba contra Gendarmería

La Libertad Avanza realizó un denuncia pública al Gobierno acusándolo de llevar a cabo un fraude electoral el 22 de octubre y hasta acusó en la Justicia a la Gendarmería Nacional de "cambiar el contenido de las urnas y la documentación" para favorecer al candidato presidencial de Unión por la Patria para que gane las elecciones. Según el mismo Javier Milei, se trata de "un fraude colosal".

La presentación formal ante el juzgado fue realizada por Karina Milei, la hermana del candidato a presidente libertario y recayó por competencia electoral en la jueza María Servini, cuya denuncia pide que de cara al domingo 19 de noviembre se tomen las consideraciones necesarias para buscar la mayor transparencia en las elecciones.

Gendarmería custodia las urnas.

Al respecto, el ministro de Seguridad, Anibal Fernández, anunció en comunicación con C5N que denunciará penalmente a los apoderados del partido de Javier Milei por estas acusaciones y por instalar sospechas en los efectivos de Gendarmería, ya que daña enormemente la política, de cara al balotaje que se celebra el domingo entre los postulantes.

"Lo que la Gendarmería hace, al igual que la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, es estar presentes en los lugares asignados. ¿Usted se imagina? La Gendarmería tiene 37.468 efectivos. ¿Se imaginan haciendo un curso para enseñar cómo hacer la burrada que están diciendo estos tipos?¿Ustedes creen que se conservan secretos de tantas personas? Es un grado de estupidez feroz al que nos quieren someter", indicó.

"Voy a hacer la denuncia penal", remarcó el jefe de la cartera de Seguridad, al tiempo que aseguró que la acusación hecha por Javier Milei representa una irresponsabilidad que le hace mal a la democracia. "Es algo burdo y deleznable, como todo lo que quieren hacer estos tipos que no tienen información política y hacen daño con su lengua", se lamentó Fernández.

"Es imposible lo que ellos plantean. Hacerlo en 15 minutos es tan estúpido como la explicación misma... Cuando me contaron lo que tenían, dije: 'Hay que hacer la denuncia'. Porque no voy a permitir que sigan avanzando con esa porquería, y por otro lado, hay que contarle a la sociedad que es mentira, que no es verdad que sucedan esas cosas, ni con Gendarmería ni con ninguna fuerza", manifestó.

Anibal Fernández.

En este mismo sentido, el dirigente político remarcó que: "La Gendarmería actúa en todo el país, en el lugar que se le indique. Para eso hay toda una planificación coordinada por el Comando Nacional Electoral. Cuando uno tiene que hacer el escrutinio, lo primero que hace es abrir la urna con el presidente de mesa y los fiscales presentes, saca los sobres, los cuenta y después que los contó, los empieza a abrir hasta que usted pueda componer en una planilla. Es imposible que suceda lo que plantea la LLA".

Además, Anibal Fernández criticó a la ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, por militar a favor de Milei y resaltó: "Durante el año, Patricia Bullrich se manda una piolada. Saca un videíto y lo mete en un WhatsApp y manda mensajes teóricamente afectuosos a la Gendarmería. Ahora se dan cuenta, la familia de la Gendarmería, que todo eso es mentira, porque hoy no apareció Patricia Bullrich para decir que esa misma Gendarmería que ella quiere reivindicar no hace estas mugres".

Por último, el dirigente del gobierno nacional aseguró que nunca vio una cosa así y resaltó que el sistema de votación de argentino, a comparación del resto de los países, "debe ser el más sanito a nivel mundial".