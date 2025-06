Roberto Piazza aseguró que a Juan Castro y Nisman los mató CFK, bancó a Bullrich y se confesó "negrero"

El diseñador de moda Roberto Piazza, fiel defensor de las ideas de La Libertad Avanza (LLA), aseguró que al periodista Juan Castro y al fiscal Alberto Nisman los asesinó la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, mientras que bancó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y confesó que tuvo más de 50 juicios laborales con costureras que trabajaban en negro en su hogar.

El primer cruce se produjo cuando el modista defendía a la funcionaria del actual gobierno de Javier Milei, y también de los de Mauricio Macri y Fernando de la Rúa. "Hace un trabajo muy bueno, la conozco hace añares y me parece una mujer maravillosa. Y a mí, a mi trabajo ahora como presidente de una fundación contra el abuso infantil, a mí me recontra ayuda. Y aparte ha hecho cosas muy buenas", celebró al aire del stream Blender.

El navegador no soporta este contenido.

Ari Lijalad, invitado al panel de HAA, no se aguantó y tuvo que preguntar: "¿Qué cosas buenas de Bullrich?". "Muchas cosas. No podría sacar un papel y anotártelas todas", contestó otra vez sin poder dar un ejemplo. Presionado por el periodista, dejó un ejemplo bastante extraño: "Yo soy rosarino, y he visto cómo ha cambiado Rosario de una manera increíble, a pesar de que el narco está tremendo. Pero ha cambiado mucho, muchísimo".

Indignado por la respuesta, Lijalad le preguntó si había leído "la Ley Antimafias y el estatuto de la Policía que acaban de decretar". "Lo voy a leer y mañana lo hablamos. Pero para los que están escuchando, para mí Bullrich me parece maravillosa y ha hecho cosas maravillosas", contestó altanero.

El navegador no soporta este contenido.

"Esa mujer maravillosa lo que dice es que, por ejemplo, una organización de tres personas que nos juntamos para protestar frente a la Casa Rosada o al Parlamento...", empezó a explicar el periodista, antes de ser interrumpido. "Me parece fantástica la Ley Antipiquete, me parece maravillosa", señaló Piazza. "No, no estoy hablando de eso. Dice que tres o más personas que nos reunamos para protestar en la Plaza de Mayo, frente al Congreso o en Comodoro Py, podemos formar parte de una organización criminal", contrarrestó Lijalad.

El periodista de El Destape no se aguantó mucho más y quiso atacar la concepción positiva acerca de la ministra."La represión, los asesinatos, la muerte. ¿Qué parte es buena de Patricia Bullrich para usted?", cuestionó. "¿De la época de Cristina hablás o de la de Bullrich?", soltó el diseñador con sorna. "¿De la época de represión y asesinatos y desaparecidos hablás de Cristina o de los milicos o de Bullrich?", soltó después

El navegador no soporta este contenido.

Enseguida fue la locutora Marcela Feudale quien lo cruzó: "¿Vos sostenés que pasó eso en la época de Cristina? ¿Gente desaparecida?". "¿No?", se preguntó Piazza. "¡Muchísimos! Desde un colega tuyo, (Juan) Castro, ¿te acordás de Castro?", destacó el modista. La referencia es a un mito popular acerca de que el periodista que falleció tras caer de un piso fue asesinado porque sabía algo. Aunque no existe fuente judicial que defienda la teoría.

"¿Vos bancás la historia esa de que a Juan Castro?", preguntó Feudale. "Total y absolutamente, yo era amigo de él", afirmó Piazza. "¿Lo mandó a matar Cristina?", insistió la locutora. "Y por supuesto. ¿Y Nisman quién lo mató? Y tantos otros más", denunció, para generar un silencio en la mesa propio de quien es superado por la falta de sentido de un argumento.

Javier Milei saludando al público en el desfile de "Bodas de oro" de Roberto Piazza.

En la misma dinámica sincericida, ya que es probable que deba declarar ante la Justicia por sus acusaciones, confesó que tenía empleadas en negro mientras se quejaba de que "este es el país del juicio laboral". "Yo tenía que ponerlas en blanco con todos los registros y, así mismo, teniéndolas en blanco y todo, me inventaban algún quilombete y yo tenía un juicio laboral. Yo he llegado a tener 50 juicios laborales. Cincuenta. Entré en convocatoria de acreedores. Entonces yo dije: 'Nunca más en mi puta vida voy a tener una mina adentro de mi casa cosiendo. Nunca'".

La periodista Sofía Caram, presente en el panel, le preguntó si estaban "todas en blanco como tiene que ser". "No todas, obviamente. ¿Pero quién tiene 50 modistas en blanco? A ver. Tampoco te hagas la papisa, ¿viste?", preguntó, sin importarle la confesión reciente a las infracciones que cometió a las leyes laborales vigentes.