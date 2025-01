Denuncias, reclamos y escraches: los coletazos del discurso de Milei y los frentes de batalla que abrió

La violencia que mostró el presidente Javier Milei tanto en la defensa que hizo del saludo nazi que realizó Elon Musk como en su discurso homofóbico en el Foro Económico Mundial de Davos, ya generó los primeros coletazos. Mientras llegan las denuncias por parte de sindicalistas, abogados y referentes de la comunidad LGBT+, desde distintos espacios opositores salieron a juzgar las palabras del economista libertario.

"Elon Musk debe ser uno de los hombres mas importantes de la Historia, que está empujando el progreso humano a ritmos vertiginosos, y siempre ha defendido la libertad en su forma más pura, para todos", destacó el mandatario argentino en un posteo que tituló "nazi las pelotas". El problema se generó con las palabras que vinieron después: "No sólo no les tenemos miedo. Sino que los vamos a ir a buscar hasta el último rincón del planeta en defensa de la libertad. Zurdos hijos de put..., tiemblen. La libertad avanza. ¡Viva la libertad, carajo!".

Estas definiciones persecutorias, que luego el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quiso apaciguar, cuando sostuvo que cuando el presidente se refería a ir a buscar no era para nada ofensivo, sino para dialogar, fueran fundamentales para que la olla a presión explote y las denuncias y reclamos comiencen a llegar.

A esto hay que sumarle las definiciones homofóbicas, racistas, belicistas y machistas que soltó en Davos. Un cóctel que derivó en las atribuciones de distintos delitos, como amenazas, intimidación pública, incitación al odio, apología del delito, incitación a la violencia colectiva, abuso de autoridad y violación de la ley contra la discriminación.

El tuit de Javier Milei en donde defendió a Elon Musk y amenazó a los "zurdos hijos de puta".

En ese sentido, el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, realizó una denuncia que recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°11. Allí precisó que "se incita a 'perseguir' a un grupo determinado de personas que el sujeto activo denomina 'zurdos hijos de put...'" y que Milei "sostiene públicamente que se debería perseguir en cualquier caso a personas que posean determinada condición ideológica, política o económica". Además, agregó que "la instigación se hizo a través de un medio público" y que "es realizada con conocimiento y voluntad de hacerlo, pero en cualquier caso siendo el Presidente de la Nación, actúa indudablemente como mínimo con dolo eventual".

Otro de los denunciantes fue el abogado Gregorio Dalbón, con una demanda que llegó al juzgado 6 de Daniel Rafecas. El representante legal directamente solicitó que se abra la feria judicial por considerar lo sucedido de una "extrema gravedad institucional". Así fue que definió su tuit como una "amenaza explícita a quienes disentimos con su posición política indicándonos como enemigos a los que él y sus seguidores deben perseguir".

"Cuando la máxima autoridad del país emite un comunicado que incita a la violencia y la persecución, no se trata de una opinión personal, sino que tiene implicancias institucionales y configura una amenaza al orden democrático", explicó el letrado. Y agregó que "se corre el riesgo de que estas actitudes sean naturalizadas por la sociedad y ello derive en un aumento de los discursos del odio, de la discriminación, de la polarización social y en actos de violencia contra sectores opositores".

Elon Musk y el gesto similar al saludo nazi que utilizó tras la asunción de Donald Trump.

Más de lleno en las palabras que brindó en Davos, fue la denuncia del diputado nacional Estebán Paulón y la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT+). "Denuncié penalmente al Presidente. Porque nuestras vidas importan y nuestras familias merecen respeto. Porque el poder no debe usarse para sembrar odio. Porque no vamos a retroceder ni un paso más. Decimos basta a los discursos que generan violencia", escribió en su perfil de X (ex Twitter).

Más allá de lo que sucede en el ámbito judicial, las reacciones políticas tampoco se hicieron esperar. La Unión Cívica Radical (UCR) emitió un comunicado en el que reconoció que asistieron "azorados a una nueva aberración del presidente Javier Milei y expresamos nuestra solidaridad con los ciudadanos y ciudadanas despreciados y agredidos en su discurso ante el Foro de Davos. A inmigrantes, mujeres, miembros de la colectividad LGBT y militantes políticos, les acercamos nuestro abrazo fraterno".

Javier Milei da su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos 2025.

"Exigimos que Milei cese con los agravios a quienes piensan diferente, termine con la propagación de información falsa sin ninguna rigurosidad científica y pida disculpas a los millones de ciudadanos heridos por sus palabras", pidieron. "Argentina debe ir a los Foros Económicos a buscar inversiones, a relacionarse con el mundo desarrollado y a promover nuestros productos, y no a utilizar el ámbito de Davos para promocionar su extravagancia conceptual plagada de falsedad, afirmaciones racistas y discriminatorias", añadieron.

"Milei profirió una amenaza, no una opinión, para todos los que se identifiquen con una ideología contraria a la suya y específicamente a la izquierda. Llama a que otros nos ataquen, dice que son miles. Es gravísimo. No son amenazas a futuro, desde el poder del Estado cobran realidad", reveló Miryam Bregman a Página/12.

Desde el lado del peronismo también salió con las tapones de punta el ex jefe de Gabinete Santiago Cafiero. "No hay que dejar pasar estos agravios, tiene que manifestarse la política y las instituciones de la democracia", manifestó ante Splendid AM 990. También desde el Frente de Izquierda Unidad reconocieron estar preparando una denuncia por lo declarado.