Deportación forzada a una familia palestina: consecuencias directas de la alineación de Milei a Israel

La inefable deportación de una familia en suelo argentino desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza fue denunciada por el Centro Islámico de la República Argentina (CIRA). Este gravísimo hecho deja en evidencia que la nueva política migratoria argentina, avalada por el DNU 366/2025, es xenófoba y tiene como bandera la exclusión sólo por portar pasaportes palestinos.

Fue la familia Abu Farha (compuesta por cinco personas donde también hay adolescentes) la que vivió 24 horas de tensión y terror cuando pisaron suelo argentino: antes de deportarlos violenta y arbitrariamente, los detuvieron de manera ilegal violando el principio de no discriminación signado en la Constitución Nacional pero también en los tratados internacionales a los que adhiere Argentina.

Cuando esta familia pisó suelo argentino, fueron fuertemente interrogados además de retenidos durante todo un día sin acceso a alimento, ni a la medicación que precisaban y, lo que más agravó la secuencia es que no tuvieron acceso a un profesional judicial ni a una traductor para que pudieran entender qué estaba ocurriendo. Finalmente, fueron deportados aunque tenían sus visas, pasajes, seguros y reservas para hacer turismo en el país.

Rechazo de ingreso para la familia Abu Farha

La escena se circunscribe en un contexto político que se vuelve cada vez más peligroso. Con Javier Milei como presidente y su admiración a los métodos xenófobos de Estados Unidos e Israel, Argentina se convierte en uno de los países que usa métodos autoritarios y la criminalización de individuos por la portación de pasaportes palestinos. Con estas medidas, cualquier ciudadano no blanco, no occidental y no alineado con esas fuerzas políticas, pasa ser automáticamente un sospechoso.

Eso fue lo que le sucedió a la familia Abu Farha que querían vacacionar en Argentina y que se presentaron con todos sus papeles en regla y nunca imaginaron el infierno que vivirían. Sobre esto, BigBang dialogó con Martín Saade, el prosecretario del CIRA que contó que la detención se llevó adelante bajo un "sesgo étnico racionalizante".

Sobre esto último, amplió: "El decreto 366 actúa alineado a la política migratoria de Estados Unidos pone a la familia Abu Farha en una situación bastante complicada por un caso una dudosa homonimia , porque se parece el nombre a alguien que estaba en una en una lista de alerta internacional", dijo Saade y completó: "Fue una detención sin el debido proceso y le rechazan además la solicitud de habeas corpus a los abogados que se presentaron a ayudarlos. El trato degradante y la deportación forzada es algo que no habíamos visto ; es una nueva forma estigmatizante, de discriminación y de maltrato hacia nuestra comunidad".

Martín Saade, prosecretario del CIRA

Pero, si el gobierno de Milei aterrizó hace pocos años en Argentina (2023) y estos casos se dan cada vez más a menudo, ¿cómo evolucionará? La respuesta de Saade no deja lugar a dudas: "Yo creo que se agrava minuto a minuto, en los países alineados a Estados Unidos y Israel, en los países de ultraderecha están con una la misma idea de trato degradante e ilegal al extranjero alegando los valores viejos de 'afecta a nuestra seguridad', 'afecta a nuestro trabajo', 'afecta a nuestra forma de vida', 'afecta a nuestra cultura' y esa mirada se va a radicalizar mucho más y se va acrecentar".

Sobre el peligro real de esa lógica, el prosecretario del CIRA reflexionó: "Se acrecienta la violencia en la vía pública, se generan discursos de odio, discursos estigmatizantes, la violencia de lo verbal y de los haters de redes sociales pasa a lo físico, a la amenaza y termina mal. Las sociedades que construyen sus discursos desde la intolerancia y la violencia y desde la estigmatización terminan mal. Es una lesión en el tejido social difícil de subsanar aunque se trabajó mucho para que Argentina tenga el diálogo, la tolerancia, la convivencia pacífica y armoniosa entre muchas comunidades; justamente era eso lo que nos distinguía del resto del mundo".

Los discursos de odio respecto a los ciudadanos palestinos en redes sociales se acrecentaron en el último tiempo sobre todo con la alineación sin disimulo que el gobierno de La Libertad Avanza lleva adelante con Donald Trump y Benjamin Netanyahu. Claro que esto tendrá consecuencias claras para los y las ciudadanas que habitan suelo argentino. Sobre esto, Saade remarcó: "Siempre adherir a una parte en un conflicto de alta escala va a tener consecuencias. No debemos pensar que nosotros vivimos en otro planeta. Vivimos en un planeta que está en peligro ".

Deportaron a una familia sólo por tener pasaportes palestinos

Según su punto de vista, en los conflictos bélicos ya no "se transportan tropas", sino que los métodos de ataque pueden ser "invisibles": "Se interrumpe una cadena de proveedores o una cadena de logística y se explotan celulares en las casas de la gente. Estamos en un mundo donde cambió la forma de atacarse, la forma quirúrgica de hacerle daño, de atacar un país al otro y ya nadie está salvo en este mundo donde un botón es una bomba nuclear y todos tienen una", expresó Martín Saade.

En la misma línea y en reflexión directa al retroceso en materia de Derechos Humanos en Argentina en particular y en el planeta en general, explicó: "El mundo como lo conocíamos y los derechos sobre los que habíamos avanzado ya no existen. Las instituciones que creamos para salvaguardar esos derechos -que son los organismos internacionales que hacían veedores y de paraguas para que los países tiendan a mejorar esos derechos y el respeto de la vida- están todos en crisis en este momento . Esos derechos que conocíamos ya están en peligro: los derechos laborales, los derechos para las personas con discapacidad, los derechos educativos, los derechos de las personas en edad de jubilación están en peligro. Y bueno, los nuestros respecto de la tolerancia, el diálogo, la no discriminación, el antisemitismo, la islamofobia, también están en peligro".

Javier Milei y Benjamín Netanyahu

Si bien la familia Abu Farha ya no se encuentra en peligro -tras las 24 horas de detención- el caso no quedará impune. Según contó Saade, se espera que realicen un reclamo dinerario al Estado argentino "por un error de un sector que aplicó una política que no no correspondía respecto a una familia por la sola aportación de un pasaporte".

Mientras tanto, el show mediático de Patricia Bullrich está que arde. Son incontables los casos como los de esta familia palestina los que se exhiben en redes sociales; en línea con esto, Martín Saade reflexionó: "Tiene que ver con lo que querés decir en redes, porque parecería que todo pasa por ahí. 'Detuvimos', 'deportamos', 'descubrimos', 'allanamos' y después queda en la nada cuando se descubre que es un error. Interesa el anuncio, pero no interesa después la certeza de la veracidad de lo que se anunció oportunamente", terminó contundente.