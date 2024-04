Desfinanciación, crisis y apagones en la UBA: Adorni dijo que no "entiende el punto" de los reclamos

La desfinanciación de la educación pública comenzó a sentirse. La facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires amaneció en penumbras con un corte de luz que se extendió a todas las áreas comunes de la institución, debido a la decisión de cortar el suministro eléctrico y limitar el uso de los ascensores a personas con movilidad reducida, en un edificio de 17 pisos, por no poder pagar una factura de luz millonaria.

La universidad manifestó que no pueden abonar el monto debido al impacto que tuvo el ajuste del gobierno de Javier Milei en las casas de altos estudios. Además, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires hizo circular un comunicado donde todas las autoridades de las dependencias informaron sobre una serie de pautas para afrontar la situación de emergencia. Como acción adicional, la comunidad de la Facultad de Medicina convocó a un "Abrazo solidario al Hospital de Clínicas" para el jueves 18 de abril.

A través de un comunicado de prensa, la UBA anunció que enfrenta una "una situación crítica" y que se debe exclusivamente a "la decisión del Gobierno nacional de prorrogar los valores presupuestarios del año 2023 al 2024, en un contexto de inflación interanual del 276%". En esa misma línea, las autoridades aseguraron que la casa de altos estudios está en riesgo de desfinanciamiento "con posibilidad de comprometer sus funciones esenciales".

La Facultad de Medicina también informó: "Se baja a la utilización mínima de los servicios básicos de funcionamiento debido a la emergencia presupuestaria que se da por el congelamiento del presupuesto universitario", expresaron mientras los alumnos se encargaron de hacer circular la situación en las redes sociales con videos que se hicieron virales inmediatamente.

Según las explicaciones que dieron desde la Universidad, el "apagado de iluminación en aulas y oficinas iluminadas naturalmente y en espacios comunes de circulación durante el período diurno y hasta 30 minutos antes del comienzo de la actividad académica del día y 30 minutos posteriores a su finalización".

El vocero presidencial, Manuel Adorni, al mismo tiempo en el que el Gobierno descartó la posibilidad de asignar nuevas partidas para las casas de altos estudios, resaltó que "las facturas de luz no van a cerrar las universidades".

Durante su habitual conferencia de prensa en casa Rosada, el funcionario de Javier Milei, fue consultado sobre la situación presupuestaria y recriminó que no "entiende el punto" de este reclamo y afirmó que las universidades no van a cerrar. "Yo no tengo que aclararles nada a ellos porque ellos (los estudiantes) no tienen ningún tipo de cuestión en términos de sus estudios académicos", dijo.

"El 9 de abril se presentó un aumento de las partidas presupuestarias, al que se le dio curso. Las universidades no van a cerrar. No va a pasar absolutamente nada. ¿Hay algún alumno que crea que no va a poder seguir estudiando? Esa es una premisa falsa", insistió Adorni.

Antes de la exposición del vocero presidencial, el vicerrector de la UBA Emiliano Yacobitti cuestionó el recorte del Gobierno e insistió: "(El Gobierno) prefiere comprar aviones para saber vaya qué, en lugar de financiar a la educación pública. Son decisiones estratégicas".

Tras ser consultado en conferencia de prensa por el presupuesto de las universidades, Manuel Adorni había explicado y las declaraciones del vicerrector de la UBA, señaló: "Nosotros hemos hecho un reajuste en torno al 70 por ciento del presupuesto, por lo tanto no sé en qué se está basando Yacobitti".

Según informó el medio Chequeado, esta frase es falsa: el presupuesto 2024 es una prórroga del que fue ejecutado en 2023. En este mismo sentido, con las modificaciones presupuestarias realizadas hasta el momento, el presupuesto vigente aumentó un 2,2 por ciento en términos nominales.

En estos términos, el Gobierno aún no oficializó el aumento del 70 por ciento en los gastos de funcionamiento de las universidades. En caso de concretarse el anuncio que aseguró Adorni, tampoco implicaría un incremento del 70 por ciento en el presupuesto universitario, ya que lo anunciado sólo aplica para el número total.