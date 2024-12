Shockeante declaración de Luis Caputo: "Sería espectacular poder pagarle más a los jubilados"

El ministro de Economía, Luis Caputo explicó su visión de la economía en la era de Javier Milei en un día convulsionado: una manifestación encabezada por las CTA y movimientos sociales coparon las inmediaciones del Congreso tras las medidas de ajuste impuestas por su política económica.

Sin embargo, el análisis de Caputo tuvo otras aristas: "El tipo de cambio es un reflejo de cómo le está yendo a la economía, mucha gente lo compara con noviembre 2023; cuando peor anda la economía obviamente más barato es tu país en dólares".

Luis Caputo

En ese sentido, también explicó: "En noviembre 2023 el tipo de cambio era el más alto de nuestra historia porque estábamos en el peor momento económico de nuestra historia, entonces el tipo de cambio reflejaba eso".

Las declaraciones que realizó el ministro de Javier Milei fueron en su canal de televisión de confianza, La Nación + donde enarboló su teoría sobre el crecimiento económico en su gestión: "Hoy tenés superávit fiscal, comercial, energético, no podés pretender que el tipo de cambio valga algo parecido que el peor momento".

En esa misma línea también analizó: "Quizás es shockeante porque todo esto pasó en un año, pero la realidad es que el cambio que se vivió en este último año es impresionante y eso lo reflejan las variables reales y financieras y el tipo de cambio es una de ellas".

Caputo tocó el tema más sensible que tiene que ver con el dilema de devaluar o no devaluar la moneda argentina. Sobre ese tema, expuso: "Lo importante es no hacerle creer a la gente que la solución es devaluar, no; la solución es ser más productivo, bajar impuestos, sino volvés a lo mismo de siempre, devalúo, vuelve a subir la inflación; estamos cambiando el modelo", dijo.

Y, aunque aclaró que "los milagros en economía no existen" y que "a Argentina le fue mal durante 120 años" porque "hicimos las cosas mal", también dio su mirada sobre el impuesto PAIS, la clave de su programa económico con La Libertad Avanza.

Sobre este último tema, explicó que la baja del impuesto PAIS "mejora el costo argentino, lo cual hace más baratas las importaciones" y, sobre cómo beneficia esa baja al país, explicó: "Argentina para poder exportar más, necesita importar más y necesita que esas importaciones vengan al precio más bajo posible".

Caputo y Milei

Casi fingiendo demencia sobre los crecientes niveles de desempleo, pobreza e indigencia, Caputo explicó: "Apuntamos a bajar impuestos, la fórmula de ganar competitividad devaluando es lo que llevó a la Argentina a estos niveles de pobreza y estancamiento económico" y, en esa línea apuntó: "Vamos a seguir bajando impuestos, retenciones, impuestos al débito y crédito, todos impuestos que distorsionan enormemente el costo argentino y que es el verdadero lastre".

Consultado sobre la situación de extrema vulnerabilidad que atraviesan los niños en Argentina, explicó: "Hemos duplicado es la asistencia universal por hijo y la Tarjeta Alimentar, que cubren 100% de la canasta básica alimentaria" y en la misma línea analizó: "Los más chicos son los que están en el estrato de pobreza más alto y si no los ayudas ahora los estás condenando ".

Jubilados y jubiladas fueron reprimidos cuando se manifestaron en contra el veto de Milei

Además, sobre las jubilaciones que fueron frizadas hace más de dos meses sin esperanzas de que la situación mejore para fin de año, el ministro de Economía Luis Caputo expresó: "Si me tengo que guiar por lo que son las cuentas nacionales y las cuentas públicas, pero coincido con que sería espectacular poder pagarle más a los jubilados , a los médicos, a todos".

La solución que propuso Luis Caputo a esa problemática fue que "hay que achicar el Estado" y responsabilizó a las gestiones anteriores: "Las cuentas no dan por todas las medidas que se tomaron en los últimos años de creer que se podían hacer todas estas cosas sin tener ninguna consecuencia".