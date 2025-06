Desesperada, la China Suárez reaccionó tras recibir amenazas de muerte: "Si me pasa algo..."

Desde aproximadamente noviembre de 2024, el nombre de la China Suárez quedó en el centro del escándalo en redes sociales, especialmente entre quienes se pusieron del lado de Wanda Nara. Todo comenzó cuando se confirmó el romance de la ex Casi Ángeles con Mauro Icardi, en medio de continuos conflictos que involucraron incluso a menores de edad.

La última polémica en torno al WandaGate estalló el pasado viernes, cuando el futbolista fue autorizado a merendar con sus dos hijas, Francesca e Isabella. Sin embargo, según la versión de varios periodistas, el reencuentro fue turbulento debido a la presencia de la actual pareja de Icardi, a quien las niñas se habrían negado a ver. Ante esta situación, Nara lanzó múltiples historias en Instagram dirigidas contra la actriz, a quien acusó de hacer llorar a sus hijas.

Mauro Icardi y China Suárez: el romance que muchos no aceptan

Desde el comienzo del escándalo, se conformaron dos bandos claramente enfrentados: quienes defienden a la China Suárez a capa y espada y quienes se manifiestan duramente en su contra. Este fin de semana, la actriz recibió una nueva oleada de comentarios despectivos y amenazas de muerte.

A través de sus historias de Instagram, Suárez compartió algunos de los mensajes violentos que le llegaron. Uno de ellos, publicado originalmente en X, decía: "A la China Suárez hay que patearle la boca hasta que se le vaya el último rastro de belleza. Otro usuario sumó: "¿Y si entre todos hacemos una vaquita para pagarle a un sicario y que se encargue de la China? No banco más su existencia". En la misma línea, otro mensaje decía: "Él es un pollerudo y ella una hija de pu**, ojalá se muriera así se termina y deja de reproducirse, hdp".

La China Suárez recibió violentas amenazas en redes sociales

Ante esta escalada de violencia digital, la influencer respondió con una historia en fondo negro y letras blancas: "Si me pasa algo, ya saben quién fue". Sin embargo, el conflicto no quedó solo en el plano virtual. Según informó el periodista Gustavo Méndez en el programa Mujeres Argentinas, la mañana del lunes se presentaría ante la Justicia Agustín Rodríguez, abogado de Suárez: "La primera denuncia tiene que ver con una cautelar que ya habían presentado en diciembre, en el plano civil, en contra de Wanda Nara. Teniendo en cuenta lo que ella declaró cuando llegó a la Argentina y también los posteos en Instagram: hostigamiento... Y lo otro, amenazas de muerte ", detalló Méndez, generando sorpresa en el estudio.

El periodista añadió: "Están investigando una cuenta que quiere contratar sicarios para quitarle la vida a María Eugenia. Una cosa es el hate, que te digan 'me gustás' o 'no me gustás'. Otra muy distinta es que se organicen para juntar dinero con ese fin. Esto está en redes sociales. Hoy no hay jurisprudencia. No hay jurisprudencia", enfatizó. Por último, el periodista remarcó lo que dejó asentado la China Suárez: "Pero sí, la Justicia tiene que investigar cuando hay una amenaza de muerte, aunque sea en el ámbito digital. Aunque no exista todavía jurisprudencia, se está avanzando con las presentaciones judiciales".