El video viral que destapa el negocio oculto de LAM: esto paga la producción de Ángel de Brito a la tribuna

Hace dos semanas, Ángel De Brito presentó la nueva escenografía de LAM para celebrar los 10 años del programa al aire. Si bien en redes sociales aplaudieron el cambio, en las últimas horas salió a la luz el negocio que se esconde detrás.

"¡Hola, miren lo que es esto! ¡Espectacular! Tenemos tribuna, gracias por venir. Es enorme todo", expresó el conductor en el primer programa con la nueva escenografía, en el que no solo mostró cómo son las nuevas sillas de las panelistas, sino que además sorprendió con público en vivo, que incluso puede opinar durante la transmisión.

LAM apostó a nueva escenografía con público en vivo

Desde ese momento, una de las preguntas más repetidas en redes sociales fue: " ¿Cómo hago para ir al programa? ". Fue Pepe Ochoa quien tomó el liderazgo de la tribuna y explicó algunos puntos para quienes quieran asistir a LAM en vivo. En primer lugar, aclaró que no hay límite de edad para sumarse al público, siempre y cuando se sea mayor de edad. También puso a disposición el número de teléfono del programa —la llamada "línea de chimentos"—: 11-6360-6148.

Aunque ese dato quedó ahí, en la pantalla chica fue cada vez más notoria la presencia de fanáticos en el estudio. Sin embargo, la polémica se disparó cuando la usuaria de TikTok @Nadialocutora compartió cómo fue su experiencia visitando el programa: "Acompáñame a trabajar como extra en un programa de chimentos", dijo al comienzo del video, en el que mostró una captura de la convocatoria publicada en Facebook: "Extras entre 20 y 45 años para trabajar mañana. Hablame".

La mujer mostró su camino hacia el estudio de América, aprovechó para visitar el edificio de Olga ubicado cerca, y luego relató: "Firmé mi asistencia y pudimos ingresar a los estudios...". También explicó que había partes del detrás de cámara que estaban prohibidas para grabar, y agregó: "Había que mirar el programa bien contentos, nada de caras aburridas , siempre entusiasmados, ya que es un programa de chimentos. También nos indicaban cuándo aplaudir o hacer alguna onomatopeya".

El video rápidamente se viralizó en TikTok y acumuló miles de me gusta. Pero el dato más fuerte llegó desde la red social X (antes Twitter), cuando el usuario @ElLaucha escribió: " $40.000 te pagan por ser extra en la tribuna de #LAM . Multiplícalo por cinco días a la semana y algo es algo...".

Según usuarios de X, así funciona el trabajo de extra en los programas

De inmediato, los usuarios comenzaron a hacer cuentas: "Si pagan $40 mil por día, por 5 días son $200 mil por semana... $800 lucas al mes por unas horitas de lunes a viernes... ¡A mí me sirve, eh!", comentó uno. Fue entonces cuando @ElLaucha aclaró: "No funciona así... Si no, todos serían extras. Y además, para cobrar eso tenés que estar en el Sindicato. No es tan fácil".

Otros usuarios con experiencia en el rubro también explicaron que el trabajo como extra no es fijo, sino que se contrata de forma esporádica: "En LAM estarás 3 horitas, pero la paga es la misma que por una jornada de grabación de 8 horas. Trabajé mientras estudiaba, fue genial, divertido, suficiente... los mejores recuerdos de esa experiencia", comentó una mujer que participó del programa.