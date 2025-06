María Eugenia Ritó sin filtro: su coqueteo con Milei, la bisexualidad y la reinvención tras el cierre de Instagram

María Eugenia Ritó volvió al centro de la escena mediática como solo ella sabe hacerlo: con soltura y declaraciones picantes que no pasaron desapercibidas. Luego de un tiempo alejada de los medios —y de que Instagram le cerrara su cuenta por ofrecer contenido explícito—, la ex vedette reapareció en el programa Se terminó la joda (Splendid AM 990), conducido por Fede Flowers y La Criti, donde habló de todo: de su presente sentimental, su forma de ganarse la vida, su vínculo con su ex marido y, por supuesto, del presidente Javier Milei. Consultada por el fenómeno que genera el mandatario entre ciertas figuras del espectáculo, Ritó no esquivó el bulto y respondió sin medias tintas. ¿Tendría un affaire con el libertario? "Si me daría algo de plata o algo de lo que tiene él, seguro sí. Por plata sí", lanzó entre risas, fiel a su estilo provocador.

María Eugenia Ritó

Eso sí, aclaró que antes tendría que conocerlo: "En realidad lo tendría que conocer, pero parece que está de moda. Lo que pasa es que él es muy cholulo, le gustan las cámaras". Lejos de desestimar su figura, incluso lo elogió: "Es un personaje, sabe mucho y es un economista muy importante. Ojalá saque adelante nuestro país"- Pero remató con una definición muy a lo Ritó: "A mí me divierte". Actualmente, la ex participante del Bailando disfruta de su soltería tras una relación de doce años con Marcelo Salinas. "Ahora hago lo que quiero de mi vida. Está bueno hacer lo que uno tiene ganas", contó.

Y agregó una confesión que ya no sorprende pero sigue marcando su perfil disruptivo: "Yo soy bisexual, me gusta todo. Salgo con chicos o chicas cuando tengo ganas". Respecto a su ex marido, reveló que su vínculo se limita a temas legales. "Yo me divorcié, ya hice la división de bienes, pero todavía no cobré nada hasta que no pueda vender el departamento", explicó. Y, siempre frontal, justificó su necesidad de generar ingresos por su cuenta: "Me las tengo que ingeniar para poder trabajar". Una de esas estrategias fue vender contenido erótico por redes, aunque con una vuelta de tuerca: no en las plataformas tradicionales como OnlyFans o Divas Play.

Javier Milei

"En dólares, por supuesto", aclaró con picardía. Pero Instagram no estuvo tan de acuerdo: la red social le cerró la cuenta por infringir sus políticas, lo que la obligó a repensar sus canales.