Pilotos advierten que la falta de descanso en sus trabajadores podría traer problemas de seguridad aérea

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) anunció una medida de fuerza para el próximo martes 10 de junio, que se extenderá desde las 18 horas hasta las 2 de la madrugada del día siguiente. Este paro, que afectará a miles de pasajeros, generó un intenso cruce entre el sindicato y los directivos de Aerolíneas Argentinas, dependientes del gobierno de las fuerzas del cielo de Javier Milei.

A través de un comunicado oficial, APLA expuso los motivos que los llevaron a tomar esta drástica decisión. Entre ellos, destacan los "inaceptables incumplimientos convencionales perpetrados por la empresa", el "prolongado retraso en la pauta salarial" y la "falta de un plan de desarrollo profesional".

Aerolíneas Argentinas

Además, señalaron la "continua modificación unilateral de procesos y programaciones" y las "recurrentes fallas técnicas en los aviones producto de la falta de inversión". Estas condiciones, afirman, no solo afectan la seguridad operativa, sino también la calidad del servicio brindado a los pasajeros... dato no menor.

El sindicato también denunció que las recientes modificaciones al Código Aeronáutico, implementadas por decreto por el gobierno de Milei, profundizan la precarización laboral en el sector. Entre los cambios más controversiales se encuentra la reducción de los días de vacaciones anuales de las tripulaciones de 40 a 15, la disminución de los periodos obligatorios de descanso semanal y el aumento de las horas máximas de vuelo anuales de 800 a 1.000.

APLA anunció un paro para el 10 de junio

"Estamos atravesando un contexto extremadamente crítico en la industria aerocomercial en Argentina, en el cual las decisiones tomadas con liviandad no contemplan el impacto negativo de sus consecuencias", expresó el sindicato en su comunicado.

Desde Aerolíneas Argentinas, la reacción no tardó en llegar. En un comunicado cargado de acusaciones hacia APLA y su titular, Pablo Biró, la empresa calificó la medida como "un paro político, no un reclamo laboral". En la misma línea, argumentaron: "A menos de 20 días de haber firmado el último acuerdo paritario, queda claro que esta medida carece de fundamentos laborales y responde, en cambio, a los intereses políticos de la conducción gremial de APLA, y no a los de sus representados", amenazaron los funcionario libertarios.

Pablo Biró de APLA

"Esta medida afectará los planes de viaje de más de 6 mil pasajeros con vuelos programados en esa franja horaria. La empresa enfrentará una pérdida estimada en 1,1 millones de dólares entre daños directos e indirectos derivados de esta acción", señalaron desde la compañía mientras que responsabilizaron a los trabajadores y los tildaron de usar a los pasajeros como "rehenes".

El conflicto entre APLA y Aerolíneas Argentinas no puede analizarse sin tener en cuenta el contexto político más amplio. Desde su llegada al poder, Javier Milei impulsó una agenda económica y laboral basada en el ajuste fiscal y la desregulación lo que desmejoró visiblemente la calidad de los puestos de trabajo de los y las aeronáuticas que ahora se vieron obligados a parar para hacer valer sus derechos como trabajadores.