Un ex juez de la Corte Suprema deslizó que a Rosenkrantz le tiembla el pulso para proscribir a CFK

En medio de la creciente expectativa por el fallo de la Corte Suprema que podría definir el futuro judicial de la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, el ex juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni dejó expuestas especulaciones dentro del máximo tribunal.

Según dejó trascender Zaffaroni, existe una versión que sugiere que uno de los integrantes del tribunal estaría dudando en acompañar un fallo adverso a la ex mandataria: "Hay una versión, también es radio pasillo, que uno de los miembros del triunvirato está en esa (dudar), que sería lo lógico, abrir la causa, revisarla", afirmó el ex juez durante una entrevista con Tuny Kollmann en el programa Rayos X de Radio 10.

CFK en Corrientes

Sin mencionar nombres directamente, el ex magistrado dejó entrever que podría tratarse de Carlos Rosenkrantz, a quien destacó por haber votado "muy bien en otros temas nacionales". Según el ex juez, si esta información se filtró, lo más probable es que la Corte decida posponer su decisión: "Si se escapó una información, lo que siempre hacíamos era no confirmarla, la tirábamos para adelante. No creo que sea el martes (el fallo)", aseguró.

En la misma línea, Zaffaroni no ahorró críticas hacia el funcionamiento actual del máximo tribunal: "La situación de la Corte es un escándalo, es el único triunvirato en el mundo, es un disparate", sentenció con contundencia. Además, cuestionó que los jueces del tribunal no cuidan la imagen institucional: "No cuidan la imagen del tribunal y lo hacen públicamente, cosa que nunca ha sucedido".

Eugenio Zaffaroni

El ex juez también se refirió a las posibles consecuencias de un fallo condenatorio contra Fernández de Kirchner. Según su análisis, si se inhabilita a la vicepresidenta y eventualmente se ordena su detención, "la tendrán unos días, le darán domiciliaria y, si la quieren humillar un poco más, le pondrán una tobillera", explicó.

En otro tramo de la entrevista, Zaffaroni insistió en que la Corte debería revisar la causa Vialidad no por tratarse de Cristina Fernández de Kirchner: "No se trata de privilegio de la ex presidenta, se trata de que es una irregularidad que cualquier ciudadano argentino sea condenado en estas circunstancias".

Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti

Respecto al mismo tema, Zaffaroni explicó: "No creo que esto beneficie al régimen. Alguno tendrá un poco de lucidez y dirá: 'Déjenla competir y en una de esas le ganamos'. En la Casa de Gobierno puede haber alguien que en algún momento le funcionen dos neuronas , porque yo no creo que esto beneficie al gobierno", evaluó con ironía.

Las respuestas podrían llegar esta semana, durante el martes 10 de junio, día en el que se reúnen los magistrados de la Corte Suprema o bien, podrían mantenerse en suspenso, como sugirió Eugenio Zaffaroni. Por ahora, lo único claro es que la causa Vialidad se convirtió en un campo minado para la justicia argentina. Y, las palabras del ex juez no hacen más que encender las alarmas sobre lo que podría estar ocurriendo puertas adentro del tribunal más importante -y más cuestionado- del país.