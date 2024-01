El día después de los ataques y las muertes, en primera persona: "Se cumplió el objetivo terrorista de sembrar el miedo"

No hubo argentino que no se vaya a dormir con la angustia de las imágenes que se veían por redes sociales y en la televisión que llegaban desde Guayaquil, Ecuador: autos incendiados, balaceras, gente desesperada y con miedo, noticias sobre asesinatos y la peor escena, hombres armados con explosivos secuestrando a un comunicador en la televisión en vivo. El suceso dejó al menos 8 personas muertas.

Sin embargo, lo que se vio por televisión era la punta del iceberg de un conflicto que se inició desde la irrupción de las políticas neoliberales que fueron desgastando el tejido social ecuatoriano. El proceso de dolarización de la economía del país hizo que la población más vulnerable naturalice la violencia sicaria narco y que hasta muchos jóvenes no tuvieran más oportunidades que formar parte de bandas terroristas, conocidas en Ecuador como Grupos de Delincuencia Organizada (GDO).

Allanamientos y detenciones en Ecuador

Dos días atrás de la escalada del conflicto (8 de enero de 2023), corrió como agua la noticia de la fuga del jefe de una de las bandas criminales más grandes del país; además se destapó una olla que dio a conocer que muchos agentes del Estado y personas de la alta alcurnia tenían estrechas relaciones con estas bandas.

Tras la sangrienta jornada, el presidente Daniel Noboa declaró al país en "conflicto armado interno" y con esto dio orden a las Fuerzas Armadas para enfrentarse con las bandas delictivas relacionadas al narcotráfico. La pregunta es, ¿cómo un Estado desfinanciado con una economía dolarizada hará frente a esta escalada de violencia?

BigBang buscó respuestas en la palabra de María Eugenia Garcés, subdecana de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, que vivió en carne propia la desesperación de sus alumnos. La docente también analizó cómo repercute el proceso de achicamiento del Estado y cómo las economías latinoamericanas se han visto desfavorecidas por la irrupción de gobiernos con políticas neoliberales.

¿Cómo es la situación en este momento en Ecuador?

-Después de los hechos ocurridos que culminaron en la toma de un canal de televisión, varias explosiones con una noche anterior muy violenta también, el país está en una tensa calma esperando a ver cuáles son los movimientos del Gobierno.

Hay miedo. La situación ahora está pegando a quienes cotidianamente realizan sus actividades, se han registrado balaceras que han dejado muertos y heridos... personas que transitaban por las calles. Han habido muchos carros incendiados y eso genera terror en la población, que está con mucho miedo al momento y a la espera de que las medidas tomadas por el Presidente rindan frutos.

Los militares ya están en las calles... se ha declarado la guerra interna. Ya es una guerra declarada entre el Estado y las bandas delincuenciales. Estamos a la espera de ver qué ocurre en este nuevo escenario que sí es muy desconocido y muy incierto para este país.

¿Ustedes ya veían venir esta situación, me contás algunos de los factores por los cuales estalló la bomba de esta manera?

-Este es un proceso que ha venido viviendo el Ecuador desde hace mucho tiempo. Las primeras alertas se encienden cuando existe la dolarización y empieza a haber incursión de dinero de lavado de narcotráfico porque la economía dolarizada lo permitía. Teníamos entonces a Colombia como el primer exportador de droga de América Latina y evidentemente la facilidad que permitía el lavado era estratégica en Ecuador.

Estaba también en Estados Unidos como parte de esta política, hizo que el conflicto colombiano viera al Ecuador como el paso ideal para la distribución de la droga que se convirtió prácticamente en el territorio de circulación para la exportación, con corredores por donde circulaba la droga hasta los puertos de salida sobre todo en las costas ecuatorianas.

Fuerzas Armadas en Ecuador

Era evidente la incursión que fue permeando, permeando, permeando y ahora lo sabemos por varias investigaciones periodísticas. Ya se están revelando las relaciones existentes entre los grupos en narcotráfico que operan en el país con sectores del Estado, por ejemplo en el caso "Metástasis" se ha comprobado la relación de los narcotraficantes con jueces de altísimo nivel, con miembros de la Policía Nacional a alto nivel.

Vos trabajás con jóvenes y muchos de los grupos GDO están integrados por jóvenes, ¿por qué pensás que se da esta situación?

-La incursión de los grupos de narcotráfico evidentemente está también redes sociales -qué pena decirlo así- porque hay un abandono del Estado, la condición socioeconómica de amplias mayorías de la población, los niveles de nutrición infantil, la imposibilidad de acceso a la educación a una vida digna de los jóvenes. El mayor nivel de desempleo precisamente está en jóvenes que no tienen más opciones y que no puedan solventar sus necesidades fundamentales básicas.

Muchos de los miembros de los GDO son jóvenes

Además, poblaciones como la esmeraldeña ya ha estado viviendo en niveles de violencia desde hace muchos años, entonces es normalizada. Estas bandas delincuenciales se establecen en los sectores más vulnerables de la población.

Estamos viendo en las últimas incursiones militares y de la Policía para desarmar bandas en actos delictivos que son jóvenes recién salidos de la adolescencia. Es muy duro ver a un país cuya población joven ha tenido (no en todos los casos evidentemente) que sobrevivir en estos escenarios o sobrevivir a merced de estas bandas delincuenciales.

¿Cómo fue enterarse en vivo y en directo lo que estaba pasando afuera de la Facultad?

-Es bueno ubicar: la noche previa, fue una noche donde se registraron varios actos terroristas como bombas, asesinatos y secuestros. Entonces, ayer ya la situación era muy peligrosa y evidentemente en la universidad, tienes a una población que está muy cercana a estas a estas modalidades.

Al mediodía con la toma del canal, la mayoría de los miembros de la Facultad se había enterado, estaban muy pendientes de las redes y había muchísima inquietud porque el asunto era muy, muy evidente. Se cumplió el objetivo de lo que plantearon los terroristas que es sembrar la inquietud y el miedo en la población.

"Se cumplió el objetivo terrorista que es sembrar la inquietud y el miedo en la población", María Eugenia Garcés

Después de que ocurre esto, empezaron a circular muchos rumores por redes sociales, (que ese es otro tema en las redes sociales y el uso para el terror entre ellos) rumores hablaban de que había una incursión en la Universidad estatal de Guayaquil y que se estaban produciendo secuestros; en ese momento recibimos la disposición de culminar las actividades en la en la universidad.

Eso fue terrible porque se sentía la angustia de los estudiantes, que son privilegiados porque estudian en una universidad pública y tienen acceso a la educación, pero que son de clase media, media baja y baja; entonces no son una población muy favorecida. Había mucho miedo, muchísimo miedo en estudiantes obviamente en el resto también, pero se notaba a estudiantes desconcertados que no daban crédito, que temían por su vida, que tenían que reunirse con sus familias. Fue una cosa muy tensa... Gente que sentía que tenía que salvar su vida.

Describís la situación como como una "tensa calma", los estamentos públicos están trabajando de manera virtual, las calles de Quito están están vaciadas ¿Cómo pensás que va a seguir este día la semana y el resto de los días?

-En las calles de Quito, la capital de la República, el servicio de transporte está intentando normalizarse. La gente está resguardada en sus casas, está metida en sus casas. Está con miedo; el comercio ayer se suspendió a las 4 de la tarde, no había supermercados, no había nada.

"Los ecuatorianos están poniendo todas sus esperanzas en las Fuerzas Armadas", María Eugenia Garcés

La población está esperanzada, a ver qué pasa luego de que se declara la guerra interna. Esto es sin duda muy serio, están reconociendo que hay una guerra entre el Estado y las bandas delincuenciales. Esta es una guerra que debe ganarse el Estado, lamentablemente conocemos que los recursos son ilimitados, han estado muy estrechos.

Sin embargo, esperamos que esto se resuelva y que pueda parar este nivel de delincuencia del país. Los ecuatorianos están poniendo todas sus esperanzas en las Fuerzas Armadas.

Traspolando la situación que estamos viviendo en Argentina con el nuevo presidente Javier Milei que pretende dolarizar la economía por un lado y por otro lado establecer relaciones comerciales y políticas con Estados Unidos y con el Fondo Monetario Internacional... ¿Podés hacer algún algún tipo de análisis?

-El tema no es la dolarización. La dolarización en el país ha cumplido un papel fundamental en la medida que evitó lo que todos los países de América Latina viven como las devaluaciones permanentes que licuan la economía de los más débiles.

El problema específicamente no es la dolarización, es la incursión de las políticas del Fondo Monetario Internacional (FMI), las políticas neoliberales implantadas en América Latina para los intereses de los países desarrollados, la ceguera de los Estados nacionales y este evidente encuentro entre los poderes económicos y políticos de nuestros países con los grandes capitales internacionales hace que las inequidades crezcan porque los niveles de concentración de poder es brutal, es obscena.

Mauricio Macri y Christine Lagarde del FMI

Mientras hay cada vez más concentración en menos manos, más población infantil está desprotegida, más población joven se muere de hambre, más población no encuentra trabajo, más población adulta no tiene cómo mantenerse, los servicios cada vez son más pobres o en el caso de Argentina lo que está pasando -que a mí me asusta mucho- es esta visión de la privatización de todos los servicios. Lo único que hace es someter a cada vez más población, eso genera todos los vicios y problemas sociales de América Latina.

En Ecuador el detonante de la situación, es la pobreza, la miseria, la desatención de la población que es la lógica que nos han impuesto los países desarrollados a través de mecanismos como el FMI, llevando a nuestros países a altos niveles de inequidad. Estas políticas son el caldo de cultivo que permite que todos esos vicios sociales permeen en la sociedad.

La motosierra de Milei

Es momento de hace un llamado a América Latina a hacer tejido social, una de las cosas que estamos viendo es que durante muchas décadas y en países como el nuestro, es evidente que en los medios de comunicación, se han dedicado a resaltar lo individual como extraordinario, a la gente que debe sobresalir de manera individual y han roto los tejidos sociales. Esta América Latina tiene que volver tener tejido social, esas raíces profundas porque es la única manera de protegernos de lo que está pasando.

Un llamado a Argentina -que está viviendo también días muy difíciles- para que fortalezcan sus organizaciones sociales, este es el momento para estar más unidos que nunca en una guerra contra todas estos problemas que no son nuevos en América Latina pero que cada vez son más profundos.