El Gabinete de Milei bajo el escrutinio del Tarot: la "jefa" Karina y el rol de las cartas en la salida de Nicolás Posse

La información alrededor de esta noticia bien podría parecer una excentricidad propia de una novela fantástica o de ese terror cósmico que tanto caracterizó a Howard Phillips Lovecraft, aunque no suena así en el marco de un gobierno que tiene un presidente como Javier Milei, quien aseguró que Conan, su perro fallecido, lo aconseja desde el más allá o que contrataba médiums para hablar con filósofos muertos. Es que escuchar que el ex jefe de Gabinete Nicolás Posse dejó su puesto porque las cartas del tarot lo determinaron, no desentona para nada con la imagen general que hay del oficialismo de La Libertad Avanza (LLA).

"Obviamente que hay factores políticos, que hay desconfianza hacia él, que se empezó a decir hace tiempo que Posse era el tipo que espiaba a propios y ajenos, que tenía la mirada puesta sobre todo en Sandra Pettovello y Karina Milei. Se venía hablando de eso desde hace tiempo. Un hombre que entró con mucho poder pero se le fue desgastando", detalló Jorge Rial en Argenzuela por Radio 10, en relación al cesanteado ministro.

Nicolás Posse salió y mucho habría tenido que ver la suerte que le signaron las tiradas semanales de tarot.

En su emisión de este martes, el periodista se adentró en un "elemento y un factor que también influyó en la decisión" de la salida del funcionario. "Según me cuentan, una vez por semana, Karina... no sé si ella o por intermedio de otra tarotista, pone bajo las cartas a cada uno de los ministros", reveló el conductor. El periodista afirmó que la Secretaria General de la Presidencia "además de repostera, tiene debilidad por lo esotérico" y que "no dejó para nada esa actividad extrasensorial que es el tarot". "No es que las actividades políticas la alejaron de la tirada de cartas", explicó Rial en relación a la práctica que realiza y que "no hace falta que sea presencial".

Javier y Karina Milei festejando tras las elecciones.

"Tengo entendido que se puede hacer con el nombre y apellido. Es para ver cómo están 'aspectados'", precisó el conductor de Radio 10. "Esta misma fuente me cuenta que desde hacía tres semanas las cartas de Posse daban mal 'aspectadas' y le salía todo el tiempo una carta que marcaba traición", agregó después. "El Gabinete de Milei está bajo el escrutinio del tarot", insistió el periodista. "Es más importante lo que dicen las cartas que lo que hacen. Aparentemente en las últimas tres semanas, cada vez que las cartas caían sobre el nombre de Posse, salía siempre la carta de la traición. Las combinaciones de las cartas indicaban que iba a haber una traición de Posse, que no era un hombre de confianza, que se había agotado la confianza", reveló.

Karina Milei no suelta su pasado esotérico.

"Además de las causas políticas, la desconfianza, el desgaste, una vez por semana por semana los nombres de los ministros se ponen sobre una mesa y se tiran las cartas. Y de eso depende mucho", remarcó Rial. "Eso terminó de decidir el futuro de Posse. No es mudo y cuídenlo que no recupere el habla. Porque tengo entendido que anda con ganas de hablar", advirtió el conductor de Argenzuela.