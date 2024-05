Francos asumió entre contradicciones y una gran polémica: ¿Nicolás Posse espiaba a Karina Milei?

Guillermo Francos, ex ministro del Interior, asumió nuevas responsabilidades dentro del gabinete de Javier Milei. En una conferencia de prensa brindada desde Casa Rosada, el flamante ministro dio algunas explicaciones, es que la salida de Nicolás Posse fue improlija y sorpresiva por lo que la conformación de su espacio político parece ser tan inestable como la economía que maneja Luis Caputo.

"El presidente de la nación me ha designado Jefe de Gabinete, tarea que he empezado esta mañana. He tenido una primera reunión informal con el Gabinete para analizar los temas pendientes", contó Francos un poco nervioso por la situación de exposición mientras el vocero Manuel Adorni lo miraba con ternura.

Guillermo Francos

El nuevo Jefe de Gabinete fue el más agradecido por la reestructuración del Gabinete: "En primer lugar le quiero agradecer al presidente de la Nación esta nueva responsabilidad que me ha dado y espero estar a la altura de lo que demanda la circunstancia, el país y el propio presidente que me ha pedido darle empuje a la gestión en combinación con la situación políticas".

Sin embargo, la pregunta del millón es qué pasaría con Posse y, una de las primeras preguntas que evadió tuvo que ver con el rumor de que el ex jefe de Ministros "espiaba" a funcionarios de gobierno y hasta a la hermana del presidente, Karina Milei.

Sobre esa situación, contó: "En primer lugar no me gusta la palabra 'echar', son etapas que se cumplen, puede haber cambio de gestiones pero no puedo decirles lo que va a cambiar", dijo y dejó asentado: "El jefe de Gabinete ha presentado su renuncia junto al secretario de la AFI y no hay ninguna cuestión pendiente que yo conozca así que yo no me guío por versiones; si alguien tiene algo que decir que lo diga donde corresponde".

Franco también contó qué va a pasar con Posse: "Yo tengo una relación valiosa y creo que puede cumplir otras funciones para el Gobierno en el área que convengamos con él. Como él lo ha dicho sigue siendo parte del espacio y sigue apoyando al presidente desde el lugar que le toque ya sea público o privado".

Primeras tareas de Francos

"Estamos transitando un camino de búsqueda de consenso para aprobar una ley que está en el Senado y que ahora mismo voy a ir hasta allí para conversar con la presidenta (Victoria Villarruel) para ver el avance de la ley ahí y conversar con los presidentes de los bloques", expresó Francos con respecto a una de las tareas más importantes que le toca asumir al ministro: que se apruebe la Ley de Bases.

Y fue contundente con un punto: "No puedo decir que la gestión esté supeditada a la Ley bases. Nuestro espacio político cuenta con una minoría muy marcada con lo cual no es solamente la decisión de nuestro gobierno sino que requiere las voluntades de otros sectores políticos".

Javier Milei y Victoria Villarruel

En esta misma línea aclaró: "Hemos hecho un trabajo conjunto de varios meses, hemos conversado con los distintos bloques y hemos tenido la media sanción de la Ley y esperamos continuar en el Senado y conseguir la aprobación con algunas modificaciones normales. El Presidente no me ha marcado eso", dejó clarito.

💣Bombita. Francos confirmó: "Con respecto a Federico Sturzeneger es una decisión del presidente que se incorpore al gabinete, el nombre se va a resolver en los próximos días pero que va tener que ver con la modernización del Estado y desregulación económica.

Federico Sturzenegger

En cuánto a cómo sigue la economía en Argentina y el plan de estabilización para que los argentinos tengan pan en su mesa, Francos se puso del lado de "Toto" Caputo: "Todo el mundo sabía que a partir de ese ordenamiento económico iba a traer una situación como la que estamos viviendo en la que muchos argentinos están sufriendo las dificultades que trae la economía pero ahora se está comenzando a superar y los próximos meses van a ser muy beneficiosos. Esperamos que este esfuerzo se refleje en los números de la inflación de los próximos meses", dijo.

Francos: entre contradicciones e incoherencias

El ministro Francos se contradijo a sí mismo: primero había dicho que la relación entre Milei y Posse era insostenible. No pasaron ni 24 horas desde esos dichos y él mismo salió a refutar esos dichos: "Tal vez lo que quise expresar es que había una expresión pública de desentendimiento entre el Jefe de Gabinete y el Presidente que se resolvió de esta manera", contó.

La guerra interna que intentó cubrir Francos, abrió de nuevo las aguas cuando un periodista de La Nación le preguntó sobre la reestructuración de su gabinete diciendo que, en realidad, las gestiones deberían ser de "coordinación". Y disparó: "Nicolás Posse se sobrecargó de tareas y cuando uno hace eso es muy difícil atenderlas todas. Llegó hasta acá, se cumplió un ciclo y ahora empieza otro".

Cafecito en Plaza de Mayo

La foto de la primera reunión de ministros de Javier Milei se hizo viral rápidamente. Allí estuvieron desde Patricia Bullrich, pasando por Sandra Pettovello pero también estuvieron Luis Petri, Manuel Adorni, Mario Russo, Santiago Caputo y, obviamente, Guillermo Francos. Fue en el bar Pertutti en plena Plaza de Mayo.

La foto que quedará para la historia

La escena llamó mucho la atención y hubo decenas de personas que postearon en redes sociales.