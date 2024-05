Francos habló de "desgaste" tras la salida de Posse y ninguneó a Milei: "El Presidente me eligió porque no entiende de política"

Si bien fue más cantado que "Despacito", la renuncia de Nicolás Posse a la jefatura de Gabinete no hizo más que extender la crisis que se vive dentro de la Libertad Avanza (LLA). Sin ir más lejos, el Gobierno de Javier Milei suma más de 20 renuncias -entre ellas figura la de Guillermo Ferraro en el Ministerio de Infraestructura de la Nación- en lo que van de estos casi seis meses de gestión y esta lista, al parecer, podría seguir creciendo con el correr de las semanas.

Durante la noche del lunes y antes de partir por quinta vez a Estados Unidos en lo que va de su mandato por cuestiones estrictamente personales, el Presidente le aceptó la renuncia a Posse, que fue reemplazado por el actual ministro del Interior, Guillermo Francos, algo que la Constitución Nacional prohíbe. De hecho, en sus páginas la ley fundamental que rige nuestro país resalta que "el jefe de Gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio".

Nicolás Posse

Por este mismo motivo, a través del decreto 471/2024, Milei primero aceptó la renuncia de Francos como ministro del Interior y mediante el 472 hizo lo propio con la dimisión de Posse como jefe de Gabinete y, en ese mismo texto, designó al ex diputado nacional como nuevo ministro coordinador. Mientras que con el decreto 474/2024, el jefe de Estado dio curso a la salida de Silvestre Sívori, un hombre de Posse, como director ejecutivo de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Si bien las versiones que circulan en torno a la desvinculación de Posse son varias, todo indica que el ex Corporación América mantuvo varios encontronazos con la secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario, Karina Milei, que lo llevaron a mantener lógicamente fricciones con el propio jefe de Estado. Entre los reproches que recibía Posse diariamente en Casa Rosada, se destacó la masiva fuga de funcionarios dentro del Gabinete libertario.

Pero fueron los chispazos con Karina y el asesor Santiago Caputo los que terminaron quitándole todo el crédito. Estos se dieron por el manejo de fondos de empresas públicas que manejaba el jefe de Gabinete a través de Mauricio González Botto, secretario de Empresas y Sociedades del Estado que tiene a su cargo la revisión y la posible reestructuración de las compañías públicas, y que además es de extrema confianza del hermético Posse.

Hasta su renuncia, Milei ya no le dirigía la palabra a Posse y "ya no estaba yendo a las reuniones de gabinete para no cruzárselo". Lo cierto es que la decisión se comunicó de manera oficial luego de días de idas y vueltas alrededor de la salida de Posse como titular de ministros. "En el día de hoy el presidente Javier Milei aceptó la renuncia presentada por Nicolás Posse a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Motivó esta decisión la diferencia de criterios", destacaron de Presidencia.

El lugar de Posse lo ocupará Francos

En ese comunicado, se informó que "Posse continuará acompañando, como desde el primer día, las ideas de la libertad, la defensa de la vida y la propiedad y el proyecto de una Argentina libre impulsado por el presidente Milei" desde "un nuevo rol, que será dado a conocer en los próximos días". "Esta semana se avanzará en una transición ordenada junto al ministro del Interior, Guillermo Francos, quien asumirá el rol a cargo de la Jefatura de Gabinete de Ministros", confirmó la Oficina del Presidente.

Si bien desde la asunción de Milei en diciembre pasado se habían dado otros cambios, la salida de Posse marca una modificación importante en la estructura del Poder Ejecutivo. Según fuentes de Casa Rosada, la transición a la jefatura encabezada por Francos se dará de manera ordenada, asegurando la continuidad y estabilidad en la gestión gubernamental. "Es necesario para alinear los esfuerzos del Gabinete con los objetivos y expectativas del Gobierno", destacaron.

La principal crítica a Posse de parte del entonces más cercano a Milei era la falta de gestión y el parate que se registraba en algunas áreas del gobierno. El jefe de Estado había dicho que todos los ministros estarían bajo evaluación tras el desenlace de la Ley Bases, aunque el jefe de Gabinete finalizó la tarea en su cargo antes de la sanción del proyecto insignia de la gestión libertaria. Mientras tanto, se espera el desembarco de Federico Sturzenegger a lo que será un nuevo "Ministerio".

El comunicado oficial sobre la renuncia de Nicolás Posse

En una chicana para con Posse, Francos aseguró que Milei lo eligió por "su mayor capacidad de diálogo". En declaraciones a Radio Rivadavia, habló de diferencias entre el ministro saliente y el mandatario, y dejó en claro que habrá muchos cargos que no se tocarán aunque otros quizás sufran cambios. "Poner en marcha un Gobierno desde donde estamos genera un desgaste. Él con el presidente han tenido diferencias seguramente que llevaron a esta situación. Y en un momento pareció que la discusión era insostenible y presentó su renuncia. Era lo más aconsejable para dar por terminada esa situación y empezar de nuevo", detalló.

Karina Milei, Javier Milei y Guillermo Francos

A su vez, confirmó que "algunos de los cargos continuarán y en otros quizás habrá cambios. Pero todas las decisiones serán consensuadas con Javier Milei". "El Gobierno está abierto a incorporar dirigentes que sean capaces, pros, y abracen las ideas de la libertad. Todos los que puedan aportar serán bienvenidos. Para aquellos que dicen que el Presidente no se da cuenta: el Presidente me elige a mí porque se da cuenta que con la política argentina a él se le hace complicado porque no la entiende, porque tiene diferencias, por x motivos y yo tengo una posibilidad mayor de dialogar y ahí viene la propuesta", sentenció.