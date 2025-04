Escándalo en Gran Hermano: Santiago del Moro explotó contra Martina, la "maltrató en vivo" y el público lo fulminó

El clima en Gran Hermano (Telefe) está más caliente que nunca, pero esta vez la tensión no se generó dentro de la casa, sino en pleno vivo del programa. Santiago del Moro protagonizó un exabrupto inesperado contra Martina Pereyra, dejando a la participante en shock, al borden del llanto, y al público encendido en su contra. El episodio se viralizó rápidamente y, como era de esperar, el conductor fue tendencia en redes... pero no por buenas razones. "Es agresivo", denunciaron los fanáticos del show.

Todo comenzó durante la gala de salvación de la placa de nominados. Mientras Del Moro anunciaba quiénes continuarían en competencia, Martina soltó un comentario al pasar: "Dejó para lo último". Pero lo que parecía una observación inocente fue suficiente para que el conductor se tomara las cosas a pecho y decidiera frenar todo en seco. Visiblemente molesto, interrumpió la transmisión y lanzó, en tono desafiante: "¿Quién es la que dice 'dejó para lo último'? ¡Pero chicos, a mí me dan los sobres! Nadie es tan importante".

Si la intención era calmar las aguas, la estrategia no funcionó. Del Moro volvió a ingresar a la casa y, sin filtro, increpó a Martina delante de todos: "Martu, escuchame. Chicos, lo mío es una batalla perdida, ¡y si tienen algo para decirme, me lo dicen en la cara, de frente!". La participante, sorprendida por la situación, apenas atinó a pedir disculpas, pero el mal momento ya estaba instalado.

El episodio no terminó allí. Minutos después, cuando Del Moro volvió a ingresar a la casa para continuar con la gala, encontró a Martina al borde del llanto. Entre lágrimas, la joven explicó que las tensiones y peleas dentro del reality la afectan demasiado: "Soy muy sensible y las percibo mucho. Los días que la casa está subida de tono me hacen pelota". Pero el conductor no pareció convencido y, tras despedirse de los jugadores, regresó al estudio con una justificación que nadie compró: "¿Saben qué le pasa a Martina? Está entre los fuegos". Para la audiencia, el problema no era la convivencia en la casa, sino el maltrato en vivo que acababa de sufrir.

Las redes estallaron contra Del Moro

Las redes estallaron contra Del Moro

Las redes sociales estallaron en defensa de Martina y en contra del conductor. "Martina ya tenía ganas de llorar desde que entró Del Moro y levantó la voz", "A Martina se le para de manos por una boludez y a Furia le besaba los pies cuando le gritaba en vivo", "Del Moro es el peor conductor de GH, que vuelva Peluffo" y "Martina llora porque Del Moro la maltrató en vivo" fueron solo algunos de los miles de comentarios que lo convirtieron en tendencia.

Mientras tanto, la competencia sigue. Tras la gala, los participantes que continúan en placa de eliminación son Lourdes Ciccarone, Juan Pablo de Vigili, Lucía Patrone, Sandra Priore, Claudio Di Lorenzo, Katia Fenocchio y, por supuesto, Martina Pereyra. Uno de ellos dirá adiós el próximo domingo 6 de abril. Pero el show de la tele también sigue, y en esta ocasión el foco no está puesto en los hermanitos, sino en su conductor. ¿Responderá Del Moro a las críticas o dejará que la tormenta pase?