5 de diciembre, jornada de lucha y movilización: ATE, CTA y movimientos sociales contra la motosierra de Milei

Se aproxima una fuerte jornada de lucha para el jueves 5 de diciembre que llevará el nombre de Jornada Federal de Lucha Contra el Hambre. La misma fue ratificada en una conferencia de prensa en el Centro Cultural Paco Urondo-Facultad de Filosofía y Letras UBA donde asistieron todas y cada una de las organizaciones que llevarán adelante la medida de fuerza en contra de las políticas de ajuste del presidente Javier Milei.

Si bien la confirmación de la medida se dio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo cierto es que será a nivel nacional y movilizará a trabajadores y trabajadoras de todo el país pero también a quienes trabajen en el sector de la economía popular, pequeños productores del campo, campesinos, sectores religiosos y movimientos sociales .

Organizaciones sociales reafirmaron la medida de fuerza para el 5 de diciembre

El acto principal será desde las 13 horas en Plaza de Mayo y todo el movimiento se sostendrá hasta las 15 horas, donde se realiza semana a semana la Marcha de la Resistencia organizada históricamente por Madres de Plaza de Mayo y diferentes organismos de Derechos Humanos.

En la conferencia de prensa, el Secretario General de la CTA Autónoma, Hugo "Cachorro" Godoy, refirió: "Además de mostrar con contundencia el reclamo de construir una patria sin hambre frente a este Gobierno de saqueo y entrega, queremos transmitir nuestro reclamo de Soberanía Nacional frente a la entrega, pero también de Soberanía Popular frente a un Gobierno que gobierna por decreto, y reforma la Constitución de hecho. De Justicia Social frente al hambre y la pobreza. De paz frente al curso del odio y la acción persecutoria ".

Hugo "Cachorro" Godoy

En ese sentido, reflexionó sobre las últimas medidas de hambre que lleva adelante el gobierno de las fuerzas del cielo en contra del sector de los trabajadores retirados: "Sacarle el remedio a los jubilados es violencia, es fortalecer al Estado en su acción persecutoria, por eso aumentan las partidas para inteligencia de la SIDE , que son utilizadas sin dar explicaciones. Si siguen fugando capitales y utilizando la bicicleta financiera, ya sabemos dónde termina esto, que es en la quiebra de la Argentina. Este diciembre los argentinos queremos paz con justicia social y para el pueblo".

En la misma línea el secretario General de la CTA de los Trabajadores y las Trabajadoras, Hugo Yasky, fue contundente: "El Gobierno construye una Argentina donde tiende a desaparecer la industria, y lo único que nos queda es la libertad entre pagar las tarifas y tener comida en la mesa. No queremos esa libertad , nosotros queremos un país con Justicia Social. No vamos a soltarle la mano a nadie, no vamos a acostarnos a dormir la siesta con el Gobierno, no vamos a entregar ninguna bandera a los que se creen dueños del país", dijo.

Hugo Yasky

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado, también expresaron su adhesión con Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional que explicó en sus redes sociales que: "Los estatales paramos y nos movilizamos en todo el país. Luchando evitamos hasta ahora más de 150.000 despidos . Ese era el verdadero objetivo del Gobierno".

En la misma línea, la jornada de lucha para este 5 de diciembre será por varias razones que explicaron en un comunicado: "Frente a la paritaria salarial a la baja, la urgente convocatoria a negociaciones para definir un aumento salarial que permita compensar el deterioro de los ingresos". Además reclamaron por: "Urgente aumento de las jubilaciones y pensiones; "Rechazo a los exámenes inconstitucionales que, bajo el título de idoneidad, intentan seguir estigmatizando el empleo público"; "Urgente reincorporación de todas las y los cesanteados"; "Rechazo a los despidos, al cierre de organismos y la eliminación de las políticas públicas"; "Regularización de todos los vínculos contractuales y pase a Planta Permanente de todas las y los trabajadores"; "Rechazo a la venta de inmuebles públicos y cualquier privatización de empresas públicas"; "Defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y de todas las y los trabajadores jubilados"; "Anulación del DNU 70/23"; "Anulación del Protocolo Anti-Movilizaciones"; "Cese de las políticas de ajuste, miseria y hambre".