El violento cruce entre Grabois y la funcionaria de Sandra Pettovello por los alimentos: "Chorro", "cuca" y "chanchito"

Leila Gianni fue y es la cara visible detrás de la defensa del Ministerio de Capital Humano a raíz de la denuncia por las miles de toneladas de alimentos (alrededor de seis mil) alojados en los galpones de Villa Martelli y Tafí Viejo, muchos de los cuales están por vencer en julio. Si bien la subsecretaria legal de la cartera es una de las mujeres favoritas de Sandra Pettovello, llama la atención su pasado político: la abogada de 39 años que actualmente integra las filas de la Libertad Avanza (LL), formó parte de la gestión del Frente de Todos y en la de Cambiemos en un área que dependía de la Jefatura de Gabinete.

Para colmo, también militó para Sergio Massa, el ex candidato presidencial de Unión por la Patria en las últimas elecciones. Una verdadera trotamundos en la política que hoy tuvo un feroz cruce con el ex candidato a presidente Fernando Grabois en la audiencia que se llevó a cabo para llegar a una suerte de "acuerdo" en la Cámara Federal de Comodoro Py por la causa de la entrega de alimentos. No hace falta ni siquiera confirmar que no sólo no se llegó a un acuerdo, sino que además tanto la abogada como el dirigente social protagonizaron un bochornoso espectáculo que deja mucho que desear mientras se intenta combatir el "hambre" que atraviesa el país.

La pelea entre ambos comenzó durante la audiencia ante los jueces de la Sala II de la Cámara Federal. Allí, Gianni llegó con un osado y provocador look: una gorra con la insignia de las Fuerzas del Cielo y una remera, ambas de color negro, con el logo de un león en blanco. "Ahora te pones un león, antes te ponías un pingüino", le dijo Grabois, a lo que letrada le respondió: "Al pingüino se lo comió el león". Si bien parece no perturbarse por sus constantes cambios en sus creencias políticas, Leila pasó de ponderar los gobiernos de Cristina Kirchner y Alberto Fernández a pieza clave en la investigaciones que el ministerio puso en marcha contra esas administraciones.

El look que lució Leila Gianni

Lo cierto es que al grito de "chorro", "cuca" y "chancho", lo vivido dentro y fuera de la audiencia sobrepasó todos los niveles de violencia. "Dejá de usar el nombre de Dios en vano", le dijo Gianni al dirigente social ni bien cruzó la puerta de la sala de audiencias. Y ni lerdo ni perezoso, Grabois le contestó: "Estuviste con Alberto, Macri, Cristina... La ladrona sos vos y como abogada, sos berreta. Tenés un pingüino tatuado y un león en la remera. Cuca ladrona". Acto seguido, ella le pidió que dejara de "extorsionar gente mandándolos a los actos por una bolsa de comida". Y remató: "Se te rompió el negocio....¡tarado!".

Segundos más tarde, la pelea mutó contra Ariel Romano, abogado del ministerio de Capital Humano, a quien Grabois calificó de "chanchito". "Te tiene que defender Leila, una lástima. Sos un cerdo, intelectual y moralmente, no físicamente. Sos una mierda que le saca la comida a los pobres", le dijo. Esto provocó que Gianni, luego de retirarse, volviese en sus pasos y quisiese empujar al dirigente social, algo que no consiguió. "Kirchnerista, macrista, massista y mileísta. No tener credibilidad y además como abogada, sos berreta", sentenció el ex candidato a presidente mientras que uno de sus colaboradores afirmó: "Eso es lo más probable".