"Era arquitecto y ahora maneja un Uber": Lemoine volvió a ridiculizar la gestión de Milei

Lilia Lemoine lo hizo de nuevo. Dejó totalmente en ridículo la gestión de Javier Milei en medio de la crisis política y social que se acrecentó desde que él y las Fuerzas del Cielo gobiernan los destinos de Argentina. Ahora, habló sobre una supuesta reactivación económica.

Después de un largo viaje por Ucrania, país al que fue en calidad de funcionaria pública por mostrar su apoyo, la diputada de La Libertad Avanza (LLA) se animó a hablar sobre la gestión de Milei en una entrevista con La Nación +.

Lilia Lemoine

Allí habló sobre el próspero futuro económico en manos de LLA y en particular habló sobre la reactivación económica: "En algunos casos sí empezó a reactivarse", dijo la maquilladora y cosplayer mientras ejemplificó: "No es para festejar, porque es gente a la que todavía le va mal. Pero me están diciendo: ' Me está yendo muy bien, empecé a vender de nuevo '", contó.

Si bien la funcionaria libertaria podría dejar su relato ahí, decidió extralimitarse: "Hoy me encontré con un compañero de trabajo de cuando tenía 20, en un call center. Me dijo: 'E stoy manejando un Uber. Soy arquitecto, bajó el sector en este momento y no me alcanza para pagar la tarjeta . Manejo Uber, pero puedo mantenerme con esto'", contó mientras dejaba pasados a los periodistas que le hacían la nota.

Lemoine alegó que como la industria de la obra pública en la que se desarrolla la actividad arquitectónica bajó, el profesional tuvo que echar por tierra su título y trabajar en el sector informal sólo para poder pagar la tarjeta de crédito, algo que a millones de argentinos les sucede en su vida diaria.

Lilia Lemoine, sin embargo, describió el suceso como "un cambio de paradigma" en Argentina para justificar que profesionales formados en su mayoría en universidades públicas deban optar por trabajar más de ocho horas en una labor totalmente precarizada.