¿"Yuyito" le copió el regalo a Fátima? La intimidad de la "merienda" en Olivos y el relato de la hija de la conductora

Javier Milei cumplió el martes 54 años y a lo largo del día decidió celebrar su natalicio. Primero, con un almuerzo en Casa Rosada, donde asistió la mayoría de su Gabinete libertario. Tras quebrarse en llanto al recibir el regalo protocolar de los Granaderos, el presidente disfrutó de un ágape con sanguchitos y champagne en Balcarce 40.

Ese mismo día, "Yuyito" González se pidió licencia en su programa y se hizo presente en la casa de Gobierno para acompañarlo bien de cerca. Luego, partieron juntos rumbo a la residencia presidencial de Olivos en la que la ex vedette sorprendió al libertario con una "meriencena" junto a sus hijos. ¿El detalle? Karina Milei pegó el faltazo y alegó que tenía que "seguir trabajando".

La primera en revelar detalles del festejo en Olivos fue "Yuyito", quien compartió una foto junto al presidente y escribió: "Hasta mañana". ¿El detalle? La torta que le llevó especialmente, con un diseño de corazones y la leyenda: "Te amo".

Yuyito González le regaló una torta al estilo Pinterest a Javier Milei

💣Bombita: ¿se habrá inspirado la nueva primera dama en el regalo que el año pasado le hizo Fátima Flórez? En la entrevista que la ex vedette le hizo al por entonces candidato, "Yuyito" le preguntó qué le había regalado su por entonces novia. "Un osito, con la frase te amo", respondió el libertario.

Con la excusa de "no se qué puedo contar", Brenda Di Aloy, la hija de la conductora, también sacó tajada mediática al festejo: "Me revisaron el auto con una especie de lapicera. Era como cuando éramos chicos, esas lapiceras con una luz ultravioleta que te dejan ver si hay algo. Me dijeron que era por si mi auto había sido modificado. La verdad, no me lo esperaba", contó en Tengo Capturas, su stream, sobre el momento antes de entrar a la residencia presidencial.

La influencer confesó que estaba determinadamente prohibido capturar fotos y, como en caso, de haber sacado alguna imagen no podría ser difundida. Ahora bien, ¿qué quería esconder el Presidente de las Fuerzas del Cielo?

Durante el relato, Brenda estuvo atenta a su celular por si llegaba algún mensaje manifestando molestia por sus relatos: "Fue todo muy relajado. Mi mamá escuchó que llegaba y vino a recibirme. No me esperaba que me escoltaran, pero Milei estaba ahí, tranquilo, como siempre. No éramos muchos, todo muy sencillo", cerró, revelando otro dato interesante: no hubo alcohol y que se comió empanadas de carne y de jamón y queso.

Al momento de soplar las velitas, "El Leòn" fue sorprendido con una torta al estilo Pinterest: roja, cubierto de corazones dando un efecto de relieve. El diseño fue un regalo de Yuyito, que eligió junto a sus hijas.