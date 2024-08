"Escuchame antes de que me pegue el tiro": el violento y preocupante chat entre Alberto Fernández y Luis D'Elía

La máxima acerca de que el suicida no avisa antes de concretar su muerte se volvió a poner a prueba este viernes luego de que el referente social matancero Luis D'Elía compartiera un chat con el ex presidente Alberto Fernández, en donde le pide que lo oiga antes de dispararse a sí mismo. Los escándalos de los últimos días, entre la denuncia de violencia de género de Fabiola Yáñez y las fotos de los golpes expuestas, además del video de Tamara Pettinato en su despacho presidencial, rodearon al ex mandatario, al igual que las críticas de sus enemigos y aliados.

La discusión comenzó de forma indirecta, ya que fue a partir de otra publicación que había hecho el piquetero, luego de que Infobae hiciera públicas las imágenes de la ex primera dama moretoneada. "Si tiene un poco de dignidad tiene que encerrarse en su dormitorio, hacerle una carta pidiendo perdón a Fabiola, a sus hijos, a sus compañeros y al Pueblo Argentino y pegarse un tiro en la cabeza", lanzó D'Elía en una publicación de X (ex Twitter).

El tuit de Luís D'Elía en donde sugiere que Alberto Fernández debería suicidarse.

La siguiente mañana volvió a tener actividad en las redes sociales y se animó a postear los mensajes que le había mandado el ex presidente por WhatsApp, los cuales según lo que se vio nunca fueron respondidos. "Luis. Yo no hice eso. No entiendo cómo podés creer que hice eso", negó el ex mandatario. Luego de que no le conteste, a los pocos minutos quiso saber si estaba dispuesto a hablar con él y le preguntó: "¿Estás?".

El dirigente social tampoco respondió a ese mensaje, de acuerdo a lo que expuso. Cabe recordar que tuvo buena relación con el ex mandatario con quien hasta se sacó una foto pocos días antes de que abandone el poder, en una visita hecha al entonces presidente. Luego subió una publicación en X con capturas del diálogo y reconoció su enojo: "Ayer a la noche Alberto me mandó estos mensajes. Obviamente no le contesté porque estaba muy caliente".

Luís D'Elía expuso los mensajes que le mandó Alberto Fernández tras el pedido del piquetero de que se suicide.

"Lamento que creas que yo soy capaz de hacer algo así", continuó Fernández en sus palabras hacia el dirigente. Estas finalizaron, de acuerdo a las capturas, con una sentencia en la que dio le hace entender que leyó su pedido en X, mientras que se victimiza y niega las acusaciones de violencia de género en su contra: "Por lo menos escuchame antes de que me pegue el tiro".

La victimización es un mecanismo muy común de quienes quedan expuestos en situaciones como las que protagonizó el presidente. Además de las agresiones a su ex pareja, de acuerdo al relato implícito de Pettinato, su relación terminó luego de que ella criticara su rendimiento en la intimidad. "Sos una basura sexual", le habría respondido el ex presidente, en enero de 2023.