Encuentros en pandemia y mal desempeño sexual: Tamara Pettinato y las referencias a su relación con Alberto

Como si en Argentina hubiera tiempo para aburrirse, en las últimas horas del jueves salió a la luz un video en el cual se ve a Tamara Pettinato en el despacho presidencial que ocupaba Alberto Fernández, en un clima relajado y seductor, y hasta donde ella llega a decirle "te amo". La situación abría sucedido en enero del 2023 y aseguran que existen dos videos más de aquel fin de la relación entre ambos, uno en el cual está en el sillón presidencial y otro en el que sugiere que lo va a matar. Todo en el marco de la denuncia de violencia de género de su ex pareja Fabiola Yáñez y de las fotos en las que se la ve con moretones.

"Los videos de Tamara Pettinato son de enero del 2023. Hay dos más. Uno de ellos sentada en el sillón presidencial. En uno le está escribiendo una carta donde vuelve a repetir que lo ama. Y en el otro sugiere que lo va a matar. Es en el marco del fin de la relación que los unía", escribió el periodista Jorge Rial en su cuenta de X (ex Twitter). Las aclaraciones son a partir del escándalo que estalló tras la exposición del video.

Jorge Rial reveló nueva información sobre los videos que saldrán de Tamara Pettinato y Alberto Fernández.

"¿Por qué brindamos?", pregunta el ex presidente en la filtración que se vio en LN+. "Porque hoy estamos cortando nuestra relación", asegura la panelista. "O sea que tuviste una relación conmigo", intercede Fernández. "No, de amistad", aclara enseguida Pettinato. "Empezá de nuevo", le pide el ex mandatario. "Porque hoy estamos cortando nuestra relación de amistad de tantos años. Fuimos juntos a la primaria, hasta acá llegó", bromea la mujer.

La cerveza en la mano y las risas constantes son el denominador común de los más de dos minutos de diálogo en los cuales la investidura presidencial queda en segundo plano. "O sea que hiciste la primaria muy adulta", continúa Fernández. "Yo tenía 12. Y vos repetiste como... eras repetidor. Yo tenía 10 y vos tenías 35. Eras buen compañero. Medio perjudicado mentalmente", suelta Tamara.

"Antes de que te termines de emborrachar con la cerveza, podés decirme algo lindo", le pide el ex presidente. "Sos una gran persona. Y yo te quiero un montón. Y siempre te voy a querer. Y nunca más te voy a votar. ¿Me querés decir algo lindo vos?", pregunta ella. "Sigo esperando que digas algo lindo, porque acá no dijiste nada lindo", interpone él. "¿Cómo que no? Que te quiero te dije. ¿Vos querés que diga más cosas?", insiste Pettinato. "Lo que sentís", pide Fernández.

"Yo creo que estamos enamorados de otra manera. Mentira. ¿Me podés decir algo lindo vos?", vuelve a decir Tamara. "Estoy esperando que me digas algo lindo vos. Dejá de tomar cerveza porque van a decir que te lo hago decir borracha", cuestiona el ex mandatario. "Esta cerveza tiene cosas adentro. Voy a dejar de tomar cerveza. Te amo", admite al final ella. "Y yo a vos", confiesa él.

La exposición del video generó mucho revuelo y conmoción tanto dentro del oficialismo como en la oposición. Lo cierto es que Pettinato ya había dado indicios de esta relación a partir de los encuentros que se hicieron públicos en plena pandemia de Covid. "Tengo una causa penal por infringir las leyes de ese momento", reconoció Tamara en Podemos Hablar. "La verdad es que no hice nada ilegal, tenía permiso para circular. Pero hicieron la causa penal y fueron metiendo a todos los que aparecieron en la lista y que habían estado en Olivos el año pasado", precisó.

"Y vos fuiste por algo que querías personal, que nunca contaste", quiso saber el conductor del programa de Telefe. "Claro", lanzó Tamara algo incómoda. "Es la única explicación que di porque no quiero dar detalles de algo que no conté yo, no salió de mí. No hice nada ilegal. La causa penal supongo que va a terminar en la nada porque no era ilegal lo que hice", agregó al respecto.

Lo más duro lo contó hace pocas semanas. Sin ponerle nombre y apellido, habló de la intimidad que tuvo con un hombre de 65 años. Justo la edad del ex presidente. "He salido con gente de 65. Es mi máximo. Podría ser tu padre. Un poco menos que él. Yo tenía cinco años menos que ahora. Tenía 35 y él 65", relató Tamara en el streaming que hace en Blender. "Y no hacen las cosas mejor por ser más grandes. Esa persona me terminó acusando a mí de basura sexual. Porque yo le hice todo un planteo de lo que él hacía mal y él me dijo: '¿Sabés lo que pasa? Sos una basura sexual'. Y ahí terminó la relación, básicamente", detalló.

"Yo creo que no estaba acostumbrado a que le digan 'así bruto no'. Entiendo que hay mucha gente que no recibe bien o toma como una crítica que vos le digas lo que te gusta. Como: '¿Qué me estás diciendo que todos estos 65 años hice todo mal? ¿Cojo mal? ¿Es eso? Lo vengo haciendo así hace 45'", explicó en su clásico tono ácido. "Es el mejor insulto que me han dado. Yo me lo tomé medio a favor. Entiendo que él no me lo quiso decir así", añadió.