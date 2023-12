Estela de Carlotto, con BBN: "Hay que movilizarse sin violencia para defender al pueblo y evitar que se pierdan vidas"

"Tengo 93 años, pero cuando tengo que salir a luchar me siento de 20 de nuevo". Estela de Carlotto es, sin lugar a dudas, una de las principales referentes sociales de la Argentina. Una gran parte de nuestra historia, atravesada no sólo por la búsqueda de los nietos que aún siguen en manos de sus captores, sino también por su irrestricto compromiso con la defensa de los Derechos Humanos.

Su rostro, siempre envuelto en el emblemático pañuelo blanco que dio vueltas al mundo entero -incluso cuando el gobierno de facto instalaba la falaz "campaña anti-argentina"- representa desde hace más de cuatro décadas la búsquedad de verdad, justicia, memoria, y ahora también se convirtió, una vez más, en un símbolo de resistencia frente al avance de las medidas dispuestas por DNU por el presidente Javier Milei.

Están imponiendo una suerte de estado de sitio virtual... ¿con motivo de qué?"

"Es una locura todo lo que está sucediendo", reconoce con alarma en diálogo con BigBang. "Están imponiendo una suerte de estado de sitio virtual... ¿con motivo de qué? No lo sé. Todo este abuso que ha hecho este hombre con el DNU, con esa ley. Esto es una emergencia. Estoy grande, pero miro todo desde mi casa y sigo con atención todo; en especial lo que pasa con los jubilados que es alarmante", reflexiona.

Entre la modificación de los más de 664 artículos comprimidos en el megaproyecto de ley de 351 páginas que Milei envió al Congreso se encuentra la derogación de la fórmula con la que se actualizan las jubilaciones y se le da potestad "al Poder Ejecutivo a establecer una fórmula automática de ajuste, teniendo en cuenta los criterios de equidad y sustentabilidad económica".

Bombita: los aumentos serán discrecionales y a criterio del presidente. Si bien en las últimas horas se especuló con el anuncio de un bono excepcional de $55 mil pesos para enero, lo cierto es que los jubilados aún no tienen novedades y, pese a que la inflación del mes de diciembre se estima en un 30%, en enero seguirán percibiendo la misma cifra que en diciembre, devaluación mediante de por medio.

"Son tantas las modificaciones y fueron tan mal explicadas que es difícil entender aún el alcance de todo esto. Lo que sí está claro es que ninguna de las medidas benefician a los que menos tienen. Realmente no entiendo a dónde quieren llegar con todo esto, porque todos ellos viven en este país; aunque la mayoría tiene el dinero propio... y el ajeno también, ¿no?", analiza con templanza y la experiencia acumulada de más de 40 años de lucha.

Abuelas de Plaza de Mayo

El fallido debut del "protocolo anti-piquetes" impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; las primeras movilizaciones sociales en contra de las medidas de la nueva administración libertaria y la militarización de la calle es otro de los ejes que alarma a Estela.

"Tienen uniformados de todas las fuerzas en las calles para oprimir al pueblo que se quiere manifestar", advierte con alarma, al tiempo que reflexiona: "No tenemos que caer en las provocaciones. Tenemos que movilizarnos, pero sin violencia. Pero no podemos dejar de movilizarnos. Estamos frente a una situación de absoluta gravedad".

En la denominada "ley ómnibus" enviada al Congreso, no sólo se cercena el derecho conquistado a la movilización, sino que además se sumó en el capítulo sobre Seguridad Interior otra reforma de la que poco se habla: de aprobarse, cualquier "congregación intencional y temporal de tres o más personas en el espacio público" será considerada una "manifestación" y se prevé penas de tres meses a dos años de prisión. El regreso del tan siniestro "circulen, señoras; circulen" que dio lugar a la histórica ronda en la Pirámide de Mayo.

Este señor no está cumpliendo con su obligación de defender al pueblo. Sólo propone cárcel, detenciones y cosas que lamentablemente ya hemos vivido en este país"

"¿Cómo es eso?", fue la reacción inmediata de Carlotto al enterarse de la letra chica del capítulo destinado a la Seguridad Interior. "Incluso hasta es relativo lo de las movilizaciones en la vereda. Es todo grave. Creo que nos están ofendiendo día a día desde el Estado. Este señor, que realmente es impresentable, no está cumpliendo con su obligación de defender al pueblo y garantizar la seguridad. Sólo propone cárcel, detenciones y cosas que lamentablemente ya hemos vivido en este país".

La calle está cada vez más caliente y es por eso que el mensaje que desde Abuelas se pregonó durante todas estas décadas de lucha se torna más vigente que nunca. "Jamás hemos buscado venganza, ni nos movilizó el odio. Pero jamás dejamos de marchar y de exigir justicia. Son tiempos en donde el pueblo tiene que defenderse, pero mantenerse tranquilo y no caer en la violencia; porque ya sabemos que la respuesta de este Gobierno es la cárcel".

Estela de Carlotto

"Hay que cuidar en especial a los jóvenes, que son más impulsivos. Son los que defienden la garantía de una etapa de libertad que resulta imperioso mantener porque estamos hablando de la democracia. Hay que defender la libertad de pensamiento, de poder movilizarse e incluso ahora de poder caminar por la calle. Esto es algo que en los últimos años ha funcionado en la Argentina, aunque hemos vivido en nuestra historia etapas tremendas que no tenemos que olvidar. Pero fueron tiempos en donde estaban garantizados esos derechos", recuerda.

Con la tranquilidad que la caracteriza, Estela llamó a la sociedad a movilizarse y a tender puentes para resistir el avance en contra de los derechos que hoy están en juego. "Tenemos que hermanarnos en todo aquello que corresponda hacerlo. No hay que tener miedo, porque el miedo nos paraliza. Tenemos que tener valentía para defender el derecho a vivir, en especial en un país en el que los 30 mil compañeros de nuestros hijos -la suya inclusive- han sufrido tantas vejaciones".

Tenemos que hermanarnos en todo aquello que corresponda hacerlo. No hay que tener miedo"

"Las Abuelas estamos grandes, pero más firmes que nunca. Vamos a seguir buscando a nuestros nietos y vamos a seguir comprometidas con todo lo que está sucediendo", resaltó, al tiempo que recordó aquel sábado 27 de febrero del 2021, cuando simpatizantes del ahora presidente electo marcharon con antorchas e instalaron frente a la Casa Rosada bolsas mortuorias con el nombre impreso de Estela, así como también "al de los pibes de La Cámpora" y al "sobrino de Ginés".

La escalada del negacionismo culminó con la reivindicación explícita del genocidio en boca de la actual vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien no sólo tildó de "curro" a la política de Derechos Humanos -en línea con la posición que marcó Mauricio Macri-, sino que además catalogó a Carlotto de "personaje siniestro".

No me olvido de las bolsas mortuorias. Tampoco del insulto de la vicepresidenta"

"La verdad es que Carlotto ha sido un personaje bastante siniestro para nuestro país, porque con ese cariz de abuelita buena la realidad es que ha justificado el terrorismo", disparó en campaña, sin siquiera sonrojarse.

Carlotto fue, en efecto, una de las primeras referentes sociales en advertir el avance del discurso negacionista en el país y sufrió en carne propia los ataques perpetrados por los seguidores del presidente libertario. "Este hombre tiene locura y encima lo acompañan. No me olvido de las bolsas mortuorias. Tampoco del insulto de la vicepresidenta, que es una mujer... ni me interesa lo que dijo, porque yo sé quién soy y lo que hago. Jamás hemos tenido violencia".

"Tiene que haber una solución para todo esto y es la resistencia del pueblo. Esperemos que no sea violenta y que no se pierdan vidas, pero hay que organizarse para que el pueblo vuelva a ser soberano", cerró la presidente de Abuelas de Plaza de Mayo.