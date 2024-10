"Fotos del cuerpo de Liam Payne": estrategia inesperada de las fans para frenar el morbo

El pasado miércoles 16 de octubre, el mundo del pop se paralizó con la desgarradora noticia sobre el fallecimiento de Liam Payne quien perdió la vida tras caer del balcón del Hotel Casa Sur ubicado un tercer piso, mientras disfrutaba de unos días en Buenos Aires, Argentina.

La muerte del ex integrante de One Direction, acabó con el sueño de los fanáticos, que anhelaron durante años que la banda volviera a tocar sobre un escenario, tras llevar más de 10 años separados, cada uno triunfando como solista. Sin embargo, la frustración de este anhelo no les impidió cuidar a su ídolo de los periodistas y la frialdad de las redes sociales.

Falleció Liam Payne tras caer tres pisos en un hotel ubicado en Palermo

Así como a través de las distintas plataformas dieron el último adiós a Liam Payne y compartieron imágenes del santuario que se armó en la puerta del hotel ubicado en el barrio porteño de Palermo, también se reunieron para cuidar la memoria del cantante y la integridad, física y emocional, de su familia.

Una campaña digna

Con el correr de los días, nuevos detalles se conocieron sobre la muerte del joven de 31 años. Es así, que comenzaron a filtrarse las imágenes del cuerpo de Payne.

Estas fotografías se difundieron rápidamente en X, la plataforma anteriormente conocida como Twitter, lo que desató la indignación de su fandom. En respuesta, las fans del británico lanzaron una campaña para intentar frenar la propagación de estas imágenes.

Fans de Liam Payne hacen campaña en X para que no se filtren las imágenes de su cuerpo sin vida

La iniciativa, organizada principalmente en X, consistió en inundar el mundo digital con fotos positivas del artista, mostrando momentos felices y memorables de su vida. Estas imágenes iban acompañadas de frases como "Fotos del cuerpo de Liam Payne" o su equivalente en inglés, "Liam Payne body" . El objetivo detrás de esta actitud fue alterar los resultados de búsqueda en redes sociales para que los usuarios encontrarán fotos agradables del músico, en lugar de las imágenes filtradas de su fallecimiento.

Los jóvenes no sólo iniciaron una campaña en redes sociales, sino que además se organizaron para cuidar al padre de Liam Payne, Geoff, que llegó a Argentina para reconocer el cuerpo de su hijo y repatriar sus restos; luego de los trámites protocolares, el hombre llegó al hotel donde su hijo perdió la vida.

Amoroso y agradecido con los fans, miró el santuario que hicieron y besó las fotos del cantante. Bajo la atenta mirada de los presentes, entró al edificio ubicado en la calle Costa Rica al 6000, y fue en aquel momento que los medios de comunicación se abalanzaron sobre él.

Al ver a los periodistas interesados por captar los movimientos del padre dentro del hotel, las fanáticas se organizaron y formaron un cordón para impedirles el paso. Además, se ubicaron junto al vidrio y levantaron sus brazos, dificultando a la prensa grabar lo que pasaba dentro: un trabajo digno de organización y compromiso, imposibilitó el morbo periodístico .

Geoff en el altar que realizaron las fans para su hijo

A las horas, se filtraron nuevas imágenes, donde se vio a Geoff parado en el balcón del segundo piso de Casa Sur, donde murió el cantante, y mirando al vacío. El tercer piso, desde el que se precipitó el ex One Direction, se encuentra para preservar las evidencias.

El último pedido del cantante

Entre los últimos datos que se filtraron, se conoció el último la última petición que habría hecho Liam Payne al subirse al ascensor tan sólo media hora antes del triste final. En diálogo con el medio británico Daily Mail, la testigo, que decidió mantener su identidad bajo el anonimato, contó que se cruzó con Liam a las 16:26 en el hall del hotel y hasta tomó algunas fotos del encuentro: "Entré al hotel y él estaba esperando junto al ascensor. Estaba claro que quería que alguien lo reconociera; parecía un poco desesperado . Yo estaba con mis amigos y sabíamos quién era, pero a ninguno de nosotros nos importó", comenzó su relato.

El ultimo pedido de Liam a un grupo de jóvenes en el hotel