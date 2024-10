PLUM!, festival de Cine de Animación: magnífica propuesta que construye la identidad nacional

Una nueva edición de PLUM!, Festival Internacional de Cine de Animación, le hace frente al contexto caldeado de política económica que lleva adelante el gobierno de Javier Milei que apuesta a terminar con el cine nacional a través de la desfinanciación inconmensurable de las prácticas del cine argento.

Sin embargo, la Productora Tinkazo Cine, la Cooperativa Ruta del Tejido, la Cooperativa Tropa Circa y el diario La Nota Tucumán apostaron por sostener viva la llama del cine nacional, más precisamente el de animación y lanzaron la segunda edición del PLUM! que tendrá sede en Tafí del Valle, paradisíaca ciudad tucumana ubicada en los Valles Calchaquíes.

PLUM! Festival Internacional de Cine de Animación

Las jornadas se extenderán del 15 al 17 de noviembre y hay decenas de actividades para disfrutar, compartir pero sobre todo para crear identidad nacional a través de producciones audiovisuales locales.

"Estos espacios nos permiten mostrar las historias y voces locales, lo que enriquece nuestra cultura y hace que el público se conecte con lo que hacemos", explicaron desde la organización del PLUM! y reconocieron que: " Es fundamental que el sector de la animación no se desfinancie ".

PLUM! Festival Internacional de Cine de Animación

Es que a través del arte de la animación se "cuentan historias y se abordan temas importantes". Además, resaltaron la importancia no sólo de reproducir historias sino de encontrar nuevos talentos para sostener la actividad: "Al invertir en este tipo de proyectos, estamos ayudando a crear empleo y a que nuestra industria crezca, lo que al final beneficia a todos".

Además de generar y mostrar contenidos, el PLUM! es un lugar espectacular para generar redes y por qué no, generar fuentes de trabajo. Desde la organización, comentaron a BigBang que hay muchísimo trabajo para los y las animadoras: "Sobre todo en la industria del videojuego, que ha crecido un montón en los últimos años, especialmente para Android e iOS".

PLUM! Festival Internacional de Cine de Animación

Pero hay una dificultad: "Es difícil entrar en el circuito porque no basta con un título; hay que tener experiencia en trabajos para tener un buen reel o portafolio", expresaron y, en contraparte también explicaron: "En Tucumán, en particular, está poco desarrollada la industria de la animación, pero varios grupos estamos haciendo esfuerzos para que crezca y sea una referencia. En Córdoba y Buenos Aires ya hay bastante más desarrollo".

Las redes donde los y las animadoras se mueven para trabajar son las redes sociales, la publicidad y el marketing. Pero el lugar que más interesa desarrollar a los creadores del Festival Internacional de Cine de Animación es el circuito de animación independiente de autor. Sobre este punto en particular, analizan: " Si no es por los festivales, el público no accede a esos contenidos . La gran mayoría son producciones a pulmón o con fomentos de los estados. Pensamos que también se generará más interés en financiar este tipo de proyectos a medida que sean más visibles y logremos un público que los demande".

PLUM! Primera edición

El festival se realizó por primera vez en 2023, también en Tafí del Valle y las historias que se contaron fueron fantásticas. "Hubo historias hermosas, y las que más destacaron y se llevaron premios fueron aquellas con un fuerte contenido de crítica social", contaron a este medio los y las organizadoras.

El primer premio fue la producción argentino-mexicana que se llama "Carne de Dios", un corto de autoría de Patricio Plaza; aquí se cuestiona " el rol de la iglesia y el colonialismo exterminador que padeció Latinoamérica ".

La productora que realizó "Carne de Dios" se define como "cuir" y "sudaka", se llama Ojo Raro y prefiere trabajar con contenidos de la diversidad. El mismo trabajo llegó a tener una nominación en los Oscar.

PLUM!, un abanico de oportunidades