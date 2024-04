Explotó La Libertad Avanza: Zago rompió el bloque de diputados tras el escándalo con Pagano

Luego de la escandalosa votación de Marcela Pagano al frente de la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que duró unos instantes hasta caerse y que develó la feroz interna hacia dentro de La Libertad Avanza (LLA), el ex presidente del bloque de diputados nacionales de la fuerza, Oscar Zago, anunció que formará un interbloque propio junto a algunos colegas y que continuará con su trabajo para concretar una alianza con el PRO.

"Yo sigo perteneciendo al frente con mi partido político, (pero) habrá un bloque seguramente. Nos juntaremos con los diputados que tengo en el bloque, un diputado de Córdoba y otro de provincia de Buenos Aires, con los legisladores de la Ciudad", reconoció Zago ante Clarín. "Se hará un interbloque. Podrá funcionar como funciona el PRO y otros partidos políticos que tienen frentes, bloques e interbloques. Si se acepta esa posición, bien. Nosotros somos acompañadores y vamos a seguir acompañando al Presidente desde nuestro bloque, por supuesto", agregó.

Martín Menem y Karina Milei metieron la mano para cambiar a Pagano.

"El Presidente también tiene un deseo que hagamos una alianza con el PRO y yo tengo muchísima amistad con la gente del PRO y estoy trabajando. Hay diputados que no le interesa que vengan. Si están enojados por esas situaciones, bienvenido sea. La política es así, es el arte de la discusión", deslizó quien hasta el miércoles estuviera al frente de los diputados oficialistas.

A su vez, a Zago lo corrieron de su cargo al frente del bloque en una votación que impulsaron -desde Miami- la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara baja, Martín Menem. Como reemplazante quedó Gabriel Bornoroni, un legislador muy cercano a ambos. Se sabe que de esa decisión no participaron ni Zago ni Pagano.

Gabriel Bornoroni, diputado nacional de La Libertad Avanza y nuevo jefe de bloque en reemplazo de Oscar Zago.

Quien también se refirió a lo sucedido fue la diputada cosplayer Lilia Lemoine, quien confirmó que postularán a Alberto "Bernie" Benegas Lynch al frente de la comisión que había quedado en manos de la ex conductora televisiva. "No le va a fallar nunca al Presidente", aseguró sobre el hijo del referente ideológico liberal del presidente Javier Milei.

"No la conozco a Pagano, pero sí conozco a Bertie, sé que él no le va a fallar nunca al Presidente", afirmó Lemoine, quien mientras se daba todo el escándalo de Pagano, tuiteó la frase: "Yo avisé". Se sabe que la excéntrica joven mantiene un duro enfrentamiento con la ex América TV, algo que se vio en los comentarios que dejó sobre lo ocurrido el último miércoles.

El tuit de Lilia Lemoine contra Marcela Pagano.

"Uno simplemente no publica una presidencia antes de que lo voten, eso es desprolijo. Es como festejar antes de tiempo", señaló la cosplayer. "No estaba designada Marcela, el tema es por qué ella lo estuvo anunciando por todos lados. Fue una desinteligencia de su parte", añadió al respecto.

La posición se contradice con lo expuesto por Zago sobre el tema, quien advirtió que el hecho de que Pagano esté al frente de "la comisión más importante en la Cámara después de la de Presupuesto" fue algo que apoyó el mismísimo Milei. "El presidente de la Nación no se mete en estas cuestiones, solamente da el ok como me lo dio el sábado y se lo dio a la diputada Pagano. Después, algunos interpretan que la opinión del presidente es otra. Bueno, que se hagan cargo los que interpretan otras cuestiones o le mienten cómo son los hechos. Yo soy muy responsable en estas cosas", asintió.

Marcela Pagano y Javier Milei en tiempos de la campaña que lo transformó en presidente.

"El presidente de la Cámara de Diputados me llamó un minuto antes diciendo que se iba a suspender la reunión porque no era lo acordado con Pagano", recordó Zago. "Estaba acordado porque yo incluso lo había consultado con el presidente y Marcela también lo había consultado y habíamos tenido el ok. Después decidió que no y tomaron la actitud de de intentar suspender la reunión", explicó.

Sobre su desplazamiento, Zago señaló que "nadie se tiene que enojar" y que su cargo siempre estuvo a disposición. "Cuando inicié mi camino en 2005, me inicié en Compromiso para el Cambio, después fue PRO, después fue Juntos, porque los partidos entran y salen en las alianzas. Ahora, nuevamente me metí en política en 2021 acompañando al diputado Milei porque había que cambiar estas cosas para no ser más de lo mismo. Si vamos a ser más de lo mismo y nos vamos a cagar en todas las normas que hay y en reglas, háganlo. Conmigo no", sentenció.