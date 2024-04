Martín Menem en jaque: salió a dar explicaciones sobre la bochornosa y explosiva expulsión de Marcela Pagano

Martín Menem presidente de la Cámara baja generó un tremendo revuelo dentro del arco político de la Libertad Avanza tras un escándalo de dimes y diretes durante la confirmación de la Comisión de Juicio Político.

La reunión a la que estuvieron convocados tanto oficialista libertarios como la oposición se estaba desarrollando de manera regular y allí designaron como presidenta de la comisión a Marcela Pagano que mantiene -casualidad o no- una feroz interna con Menem.

Martín Menem

Ni bien se terminó de decidir la designación de Pagano como presidenta de esa comisión, la diputada Lilia Lemoine expresó que la reunión no tenía validez y que la decisión carecía de validez.

💣Bombita. Mientras la escena más vergonzosa de La Libertad Avanza sucedía, se cortó "misteriosamente" la transmisión de Diputados TV. En ese corte, se informaba que se realizaría un juicio político al presidente Javier Milei.

Ante semejante situación, la misma Pagano alzó su voz: "Me voy a despegar absolutamente de esta desprolijidad. Y les pido disculpas porque no por ser nueva y ser oficialista me voy a creer más que los Diputados que están en esta sala y yo respeto y valoro el tiempo de todos ustedes".

Además, destapó la maniobra de Menem mientras el presidente Milei está de gira por Estados Unidos: "Me enteré como ustedes, les voy a ser sincera. Vengo del oficio del periodismo así que para mí la palabra es todo y no se empeña". Luego de decir eso, Pagano disparó: "Me habían informado que iba a ser miembro, creo que todos ustedes recibieron la notificación".

Sin ningún tapujo, Pagano se refirió a la responsabilidad política de Oscar Zago: "El bloque está presidido por Zago, él va a tener que hacer la propuesta de quién tiene que ser autoridad", dijo y reiteró: "Como parte del bloque oficialista no coincido en hacer estos cambios y tampoco sé cuál es la razón".

Marcela Pagano y Javier Milei

Horas más tarde, tras la terrible exposición, el mismísimo Menem tuvo que salir a dar explicaciones a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), confirmando que la reunión de hoy no tiene validez y que se volverá a constituir la reunión para designar autoridades el día jueves 18 de abril a las 11 de la mañana.

En un larguísimo texto, Menem explicó: "Una vez conocida la nómina de sus integrantes, varios legisladores me manifestaron su disconformidad con tal integración y la necesidad de un replanteo en tal conformación" y añadió: "Con el objetivo de buscar los consensos necesarios para una nueva integración, se dispuso desde esta Presidencia".

Martín Menem Javier Milei

Menem tuvo que explicar lo inexplicable: "Desde el punto de vista jurídico, quien tiene las facultades para citar a la reunión constitutiva, también tiene las potestades para suspenderla".

Además, explicó la interna de cómo se llegó a la reunión en la que se votó a Pagano pero luego de unos minutos se bajó: "Se cursaron las comunicaciones pertinentes en forma previa al inicio de la reunión dando aviso de la suspensión, e incluso, el secretario administrativo de la Comisión, en forma verbal y como cuestión previa, notificó que la reunión se encontraba suspendida por disposición de la Presidencia y no dio apertura formal a la misma, ni al proceso que indica el art. 106 del Reglamento no procediéndose a la elección de las autoridades".

Mientras tanto, Milei está de viaje en Estados Unidos

Claro que con esa última explicación, Menem dejó claro que "desde lo formal y reglamentario, la reunión de conformación y elección de autoridades y fijación de días y horas de reunión de la Comisión de Juicio Político, no se llevó a cabo y como consecuencia, la misma no se encuentra constituida".

Así, el presidente de la cámara baja dejaba sin efecto la conformación de la Comisión de Juicio Político: "Los actos posteriores al levantamiento formal de la reunión, carecen de validez reglamentaria, no hay acta constitutiva válida ni autoridades formalizadas para efectuar citaciones o notificaciones". Además reconfirmó: "En todo caso, las mismas deberán ser nominadas y electas en la reunión a llevarse a cabo el día jueves 18 de abril".