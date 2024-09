"¡Fascista!": furiosa reacción en redes contra Lilia Lemoine por la censura a "Libertina"

Son semanas complicadas para Lilia Lemoine. La maquilladora presidencial y diputada nacional sufre las esquirlas que generó la explosiva difusión de Libertina, tierra de amor y venganza; una sátira política del programa Argenzuela en la que se expone la vulneración a la intimidad que sufrió el presidente Javier Milei cuando mantenía una relación amorosa con su ahora "topo libertario".

Por fuera del frío saludo que recibió durante la cadena nacional en la que el presidente presentó el presupuesto -y de la mojada de oreja que significó el cariñoso mano a mano que Milei mantuvo segundos antes con Marcela Pagano-, la creciente desconfianza que Lemoine genera en el entorno presidencial quedó expuesta cuando, durante el asado en Olivos para celebrar el ajuste a los jubilados, la mandaron a la mesa del fondo.

El repudio a la censura de "Libertina, tierra de amor y venganza"

Con más enemigos internos que externos, Lemoine se convirtió en las últimas semanas en la nueva paria de La Libertad Avanza. Y es que la traición es uno de los peores pecados para los libertarios, en especial si el objeto de la extorsión es nada más y nada menos que el líder del espacio.

Y así, con el correr de los días, la gravedad de los mensajes que la cosplayer le envió a su entorno para jactarse del "poder interno" que tenía para manejar al presidente hizo que la diputada -quien además integra la comisión de libertad de expresión en el Congreso- se presentara el jueves junto a su abogada Veronica Rodríguez Gabriolo en el canal C5N para ponerle un vozal legal a la emisora, a Jorge Rial -conductor del programa-, Mauro Federico -peridista del ciclo- y a Diego Brancatelli.

El repudio a la censura de "Libertina, tierra de amor y venganza"

"Por cada comentario difamatorio deberán pagar 500 mil pesos", anunció desde sus redes sociales, al tiempo que especificó con poca claridad qué es lo que hará en caso de que se haga efectiva la multa: "Con el dinero producto de sus difamaciones hacia mi persona primero le pagaré a los abogados que me están bancando hace años. Cuando las cosas estén cubiertas, empezaré a donar a hogares y rescatistas".

Pero la jugada de intentar impedir la emisión de un nuevo capítulo de Libertina le jugó en contra. "¿Una diputada nacional haciendo esto? Sos una vaga y una facista que no se banca la opinión ajena. Te prometo que el lunes vuelve a salir Libertina, tierra de amor y venganza. Me aceleraste las ganas de hacer lo que tenía ganas de hacer, la cagaste", fue la dura respuesta del conductor, quien tomó la decisión de seguir adelante con la sátira política y recibió de inmediato el respaldo de su audiencia.

El repudio a la censura de "Libertina, tierra de amor y venganza"

Los seguidores del programa pusieron primera y lograron convertir en primera tendencia nacional a Libertina, al tiempo que se encargaron de viralizar con fuerza fragmentos de la novela política de Argenzuela. Pero eso no es todo: BigBangPodcast ya está trabajando y en las próximas horas podrán escuchar acá en formato podcast no sólo los capítulos ya emitidos, sino todos los "cortes de dirección" que no salieron al aire. ¡Una bomba!

La campaña en redes de los seguidores de Argenzuela se empató con la bronca de los propios libertarios, quienes se metieron en las redes de la diputada nacional para interpelarla por sus erráticas operaciones internas que vienen dinamitando a más no poder no sólo el bloque de Diputados, sino que ahora alcanzaron a la figura central del espacio: el propio presidente.