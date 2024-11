Feinmann quiso festejar la reunión entre Trump y Milei pero le salió mal: "Pobrete, chimpancé lobotomizado"

Eduardo Feinmann es uno de los periodistas que banca la gestión de Javier Milei y la defiende a capa y a espada aunque a veces con la peor de las ondas. Sin embargo, la mini charla que tuvo con el presidente Donald Trump volvió a enamorarlo, lo compartió en redes sociales pero todo le salió al revés.

Milei y Trump se vieron entre las paredes de la lujosa mansión que tiene éste último en Palm Beach donde festejaron la derrota contra Kamala Harris el pasado 5 de noviembre. Allí también estuvo presente la mano derecha del republicano, Elon Musk que fue una de las patas más importantes para el triunfo de las elecciones.

De los argentinos estuvieron Karina Milei, secretaria de la Presidencia y Gerardo Werthein, nuevo canciller argentino que no tardaron en sumarse a todas y cada una de las fotos con los Jefes de Estado.

Es una de estas fotos la que compartió el periodista Feinmann en la que también encuadró a la diputada cartonera Natalia Zaracho y a Cristina Fernández de Kirchner. Ambas compartieron una tarde de militancia política cuenco la ex presidenta visitó una de las sedes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular.

Algunos de los memes que dejó la visita de Milei a Trump

"Dos países diferentes. Dos sociedades diferentes", expresó Feinmann diferenciando a Milei, Trump y Musk de Fernádez de Kirchner y Zaracho. La publicación fue inmediatamente contestada por el referente popular Juan Grabois que no dudó en repudiar los dichos del periodista.

"Arriba tres hombres horribles, abajo dos mujeres hermosas", empezó el dirigente social y siguió: "Arriba tres hombres que destruyen, abajo dos mujeres que construyen". En línea con el paralelismo, Grabois siguió: "Arriba un presidente vende patria y abajo una presidenta patriota".

Publicación de Juan Grabois

Grabois no escatimó en palabras para describir la foto que compartió Feinmann: "Vos no la podés ver, pobrete que sos tropa de la guita y chimpancé, porque sos parte del rebaño lobotomizado que adula magnates que no los tendrían ni para lustrarle las botas", expresó y terminó contundente: "Arriba las de abajo y abajo los de arriba".

Pero no sólo fue Juan Grabois quien cuestionó a Eduardo Feinmann; varios usuarios de la red social X hicieron lo propio: "Si tanto te molesta mi país y mi sociedad, ándate máquina. Nadie te necesita"; "En la primera imagen, la peor representación de un presidente sin principios, arrastrándose al mejor postor para regalar Argentina (pero eso es lo que quieren ustedes también)"; "¿Qué hace de corbata y agarrado a la cartera de colectivero que no suelta ni para dormir? Cada día da más vergüenza"; "Exacto. La segunda foto no tuvo costo para ningún argentino"; "Totalmente Edu, la primera foto la sacaron en EE.UU. y la segunda en Argentina. Dos países diferentes", expresaron algunos de los comentarios en la publicación del periodista macrista devenido en libertario.