Guillermo Francos rompió el silencio sobre Santiago Caputo y justificacó su interna con una insólita razón

"A veces uno tiene diferencias de opinión y las diferencias después se saldan", dijo tajante el Jefe de Ministros Guillermo Francos cuando le preguntaron sobre la relación entre su internación por un pico de estrés y Santiago Caputo, el asesor del presidente Javier Milei.

Según informaron desde Radio Mitre, Francos habría entrado en cólera por la cantidad de poder que maneja Caputo y esto habría derivado a una infección que lo retuvo 48 horas en un nosocomio.

Karina Milei, Guillermo Francos y Santiago Caputo

Consultado por el mismo medio de comunicación, Francos fue consultado en el contexto festivo que vive La Libertad Avanza en las últimas horas tras haber celebrado que se vetó definitivamente la ley de reforma jubilatoria aprobada en el cuerpo de Diputados de la nación. Así las cosas, dejó ver que en el partido todo funciona de maravillas lo que demuestra unión y estabilidad para vetar la ley de financiamiento universitario: "Estamos en paz, estamos bien. Eso no quiere decir que no discutamos otra vez, uno siempre en la gestión tiene puntos de vista distintos, ve la realidad de manera diferente", explicó.

Dicho eso, de no nombrarlo pasó a exponer totalmente la rencilla que los aqueja: "Hay diferencias de edades también. Santiago es mucho más joven que yo", expresó pero al mismo tiempo le bajó el precio a la discusión que lo dejó de cama: "La verdad es que no siento el estrés, no me doy cuenta. Uno por ahí trabaja más tiempo de lo que resiste el físico", explicó.

"La foto de la vergüenza"

"La foto de la vergüenza" es la expresión con la que calificó Eduardo Feinmann a la situación que se vivió entre gallos y medianoche en la quinta de Olivos: jubilados reclamando por no poder comer mientras un grupo de diputados cenaban carne asada.

Horas más tarde, el ministro más dialoguista del ala política de Milei expresó: "Y en este caso particular, pese a que al principio tuvimos diferencias por la forma en que se trató la ley de reforma de ajuste jubilatorio, les hicimos entender lo que eso iba a ocasionar a futuro, el impacto negativo en los mercados", haciendo referencia a las represalia discursivas para quienes se sentaron en la mesa y votaron en primera instancia a favor de subir el salario a trabajadores jubilados.

La foto del asado

En ese sentido, Francos dejó ver los hilos de las negociaciones de las que estuvo a cargo: "Obtuvimos el apoyo para que no se pueda insistir en esa ley y una cantidad de votos suficientes para generar en el futuro. No quiere decir en todos los casos, pero sí una posibilidad de diálogo muy clara; el Presidente está muy contento con esto", contó.

Sobre la alocución que brindó Milei a los 87 diputados que votaron en contra de los jubilados, deslizó: "Les dedicó unas palabras y después fue conversando con los distintos legisladores, en una tarea que no es habitual en el Presidente. Pero él entiende que, en la situación que tenemos hoy, más allá de todo su convencimiento, la política tiene eso: es una cuestión de números y de convencer al otro. El Presidente se dedicó a la tarea de persuasión. Fue una reunión de muy buen tono y camaradería", dijo brindando más información de la que debería.

Guillermo Francos

Y, sobre los detractores del gobierno que analizaron la foto de los jubilados manifestándose mientras en quinta de Olivos se festejaba el veto era parecida a la de Alberto Fernández en pandemia, Francos opinó sin ganas: "La verdad... me parece una crítica un poco ridícula pero proviniendo del kirchnerismo no me extraña que tengan esos argumentos. Como sabíamos que esa iba a ser la crítica, dejamos en claro que cada uno pagaba su asado. De manera que todos pagamos. No es muy común".

En esa misma línea, Guillermo Francos terminó de bajar línea: "En segundo lugar, el kirchnerismo no se da cuenta de sus reiterados fracasos en las políticas sociales, fundamentalmente con jubilados y pensionados. A partir de las moratorias generaron un desastre en el financiamiento del sistema. No se dan cuenta el mal que han hecho al sistema previsional, a las cuentas públicas de la Argentina, la poca noción sobre cómo se manejan. Han generado un desastre. Cualquier cosa que se haga bien, para ellos está mal hecha", dijo el Jefe de Ministros.