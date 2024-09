Jonatan Viale criticó el "cotillón político" y apuntó contra el asado de Milei: "Están meando fuera del tarro"

El presidente Javier Milei celebró y agasajó anoche con un asado a los diputados que tildó de "héroes" por evitar la modificación de la movilidad jubilatoria. Las invitaciones fueron enviadas por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y si bien no hubo asistencia perfecta, gran parte de los legisladores estuvieron en el quincho de la Quinta disfrutando de asado, vacío, chorizos, morcilla, mollejas, riñones, chinchulines, vinos varios, la ensalada de papa y huevo que llevó el diputado Damián Arabia y un mouse de chocolate como postre. Mientras esto ocurría, un numeroso grupo de jubilados se acercó al ingreso de la Quinta de Olivos para repudiar el "asado libertario".

Lo cierto es que mientras el Presidente llevaba adelante la fiestita a favor de los "héroes" que votaron en contra de los jubilados y a favor de su veto contra la movilidad jubilatoria, Jonatan Viale y parte de sus compañeros en la pantalla de TN, ya que Nicolás Wiñazki fue el único que intentó justificar el evento que organizó el Gobierno, decidió repudiar el asado en vivo. "El asado fuera de broma, a mí, sinceramente, me parece que no hay nada para celebrar", afirmó.

En ese momento, Diego Sehinkman tomó la palabras y opinó al insólito posteo que realizó la diputada María Celeste Ponce: "Es rarísimo, ahí había una foto de una diputada que mostraba el look como si fuera una gala, que es la gala del veto". Fue entonces que Viale redobló la apuesta y arremetió contra el gobierno libertario: "Están meando fuera del tarro, mal. Me parece que no estamos para comer entraña con ensalada de huevo y papa de Damián Arabia, mientras los jubilados la están pasando mal".

Si bien Sehinkman intentó defender de alguna manera la postura del oficialismo al tener la necesidad de "blindar un tercio al menos del Congreso para protegerse y tener gobernabilidad y previsibilidad", el hijo de Mauro Viale advirtió que el camino de la provocación y ostentación no es el correcto. "El show no, el cotillón político en este momento no. Estás haciendo un ajuste de la zampucha, no me hagas exhibicionismo de morfi, que es lo que le falta a la gente. No me hagas un showcito".

Resulta que movimientos de jubilados se manifestaron en protesta al evento que orquestó Milei con el único objetivo de "provocar". "Mientras ellos están comiendo asado ahí, nosotros no comimos nada hoy. Nos vetó el miserable el aumento que nos iba a dar. Mientras ellos cobran nueve millones de pesos por mes, ¿y por qué no lo vetan a eso? Al 1% de la miseria, de los jubilados, nos vetó", sostuvo Carmen, de 77 años, en diálogo con C5N. "La miserable movilidad que nos vetó a ellos les alcanza para medio asado, pero para nosotros hubiese sido una pequeña recomposición de la devaluación de enero, no la de diciembre, porque el 18% se lo robaron. Somos los jubilados los que hemos contribuido con el 35% del déficit cero y, por lo tanto, creemos que lo mínimo que podían hacer era no vetar", sumó otra de las manifestantes.

Otra de las jubiladas presentes afirmó que "hay que ser muy cruel para no repartir alimentos, sacar medicamentos, dejar a los jubilados en la extrema pobreza y hacer un asado que qué sabe cuánto le costó para los 87 'héroes'... es una vergüenza". "34 años de aportes genuinos, le di mi vida a este país, nunca pedí nada y hoy me veo en esta situación tan vergonzosa de salir a defender mis derechos. Lo que está pasando en la Quinta de Olivos es una burla, una provocación", añadió otra mujer. Entre los varios carteles que exhibieron los jubilados frente a la Quinta de Olivos, se destacaron varios que decían: "Robar a los Jubilados es un crimen social"; "Diputados vendidos y traidores"; "Este asado lo pagás con la movilidad que vetaste, con la nuestra" o "Todos somos jubilados, es cuestión de tiempo".

Los insólitos tuits de los diputados que participaron del asado.

Además del presidente y de su hermana Karina también participaron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el vocero Manuel Adorni, entre otros. Por el oficialismo se hicieron presentes Alberto 'Bertie' Benegas Lynch, Oscar Zago y Carolina Píparo, todos de la Libertad Avanza (LLA), como así también Cristian Ritondo, Fernando Iglesias, Silvia Lospennato, Diego Santilli y Hernán Lombardi, del PRO. De los cuatro legisladores radicales que fueron sancionados por la dirigencia de su partido por haber apoyado el veto, solo asistió Mariano Campero.