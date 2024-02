Gustavo Pulti y su proyecto "federal" en defensa de la Educación: "Milei no quiere una nación, quiere un mercado"

El ex intendente de General Pueyrredón durante dos mandatos y actual diputado provincial bonaerense, Gustavo Pulti, dialogó con BigBang acerca de su nuevo proyecto para impulsar un "Frente Federal en Defensa de la Educación" y sus correspondientes versiones en los 135 municipios bonaerenses. Además, apuntó contra la gestión del presidente Javier Milei y jerarquizó la importancia de la participación ciudadana en defensa de lo público.

En su proyecto, el dirigente cuestiona la conducta asumida por el Poder Ejecutivo, que desconoce las previsiones contenidas en las leyes Nacionales 25.053, que crea e implementa el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), y la 26.075 de Financiamiento Educativo, que crea e implementa variados ítems que impactan en el salario docente.

"El irresponsable proceder del Poder Ejecutivo nacional, al interrumpir manu militari el giro de los fondos afectados por leyes nacionales para satisfacer el derecho humano fundamental a la educación, desconoce uno de los pilares básicos sobre los cuales se ha organizado la sociedad argentina, orgullosa de su sistema educativo", aseguró en un comunicado. "Es menester agotar todos los medios posibles para ratificar el absoluto rechazo de los bonaerenses respecto de la medida implementada", añadió.

Axel Kicillof gobierna la provincia de Buenos Aires desde 2019.

¿Cómo recibió su propuesta el gobernador Axel Kicillof?

- En realidad hay un consenso muy extendido de que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires es eso uno de los puntos de Argentina que más se perjudican con este modelo económico que está tratando de llevar adelante el presidente Milei, pero aún así, siendo un punto elegido también por razones aparentemente políticas, es cierto que hay algún tipo de acciones como estas que van contra los recortes de los fondos para la educación de todas las provincias, que establecen un común denominador con otros territorios de la Argentina.

Por eso hay un consenso mayoritario en la Provincia en el sentido de la importancia que tiene establecer acuerdos en defensa de cuestiones que tienen valor institucional, de derechos consagrados en la Constitución, de derechos humanos principales como es el derecho a la educación. Lo que estamos es con la expectativa de que los otros sectores políticos acompañen esta determinación que proponemos en la Legislatura, de constituir un frente federal en defensa de la educación, más allá de los colores partidarios. No importa quién gobierna cada provincia, lo que importa es tratar de generar una coincidencia mayoritaria con un punto excluyente: la defensa de la educación y de los fondos educativos que han sido arbitrariamente interrumpidos por el Gobierno nacional, incumpliendo la ley del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y la Ley de Financiamiento Educativo.

En la propuesta convoca a que se consoliden frentes municipales en defensa de la educación pública.

- Es muy importante tener una ciudadanía activa, frente a un modelo que no tiene dudas en avanzar sobre muchos de los derechos consagrados de la población, sobre nuestros recursos naturales, sobre los ingresos de los jubilados, sobre una cantidad de cosas que creíamos establecidas e indiscutibles. Una de ellas es la educación. No se trata de que coincidamos en todos todos los ciudadanos, sino en que priviligiemos esos puntos que nos unen indiscutiblemente. La educación es un punto. No hay tantas diferencias en la sociedad respecto de defender la educación.

Gustavo Pulti

Lo que proponemos, aparte del frente interprovincial , es impulsar en los 135 municipios, frentes municipales donde funcione activamente un diálogo en toda la comunidad educativa: padres, alumnos, docentes, no docentes, confluir de una manera armónica con un solo planteo que no es contra nadie, sino a favor del derecho humano de la educación de nuestra comunidad. Necesitamos que movilicen activamente la ciudadanía. Necesitamos una ciudadanía activa, informada, que se fortalezca en la unidad frente a estos desafíos inéditos que está proponiendo el modelo liberal libertario.

Es un avance trepidante que tienen un principal asaltado que es el vecino, la vecina de cada ciudad, el ciudadano y la ciudadana argentina que están expuestos a un modelo que, si tiene éxito, es el fracaso de los argentinos, y si por omisión se permite que siga avanzando, lo que puede ocurrir es que tengamos mucho que lamentar en términos de tragedia social. La mejor forma es prevenir activamente, ciudadanamente, con estos frentes que tienen un carácter institucional y que no le preguntan a nadie de qué partido son, sino si estamos de acuerdo en privilegiar la defensa de la educación y los fondos que corresponden a las provincias. Lo importante es que estemos de acuerdo en privilegiar la defensa de la educación.

¿Cuánto estimula estos frentes este escenario político nuevo con La Libertad Avanza a cargo del Poder Ejecutivo? Digo porque es la única fuerza que no quiere Educación Pública sino un sistema de mercado.

- Todos los que queremos la Argentina con su historia, su identidad, su soberanía, la Ley de Educación, Laica, Gratuita y Obligatoria -que es de 1874-; los derechos humanos, a nuestras pymes e industria, a nuestras Islas Malvinas, debiéramos activar rápidamente un intercambio, un diálogo, un reconocimiento de todos y todas como factores legítimos este desafío. Milei se propone hacer de la Argentina un territorio para los mercados. No quiere una nación, quiere un territorio para los mercados para que se lleven el litio, para privatizar YPF, para entregarle el Banco Nación a las grandes corporaciones financieras. Una concepción que desplaza el centro de gravedad de la defensa del ser humano y de la protección de sus derechos, para la protección del interés de los mercados. Frente a esto debemos ser, primero que nada, argentinos con orgullo, identidad y con voluntad de no dejarlos que nos lleven por delante.

¿Cómo propone que se incremente la participación ciudadana en defensa de lo público?

- La ciudadanía argentina, sus intereses más importantes relacionados con el trabajo, la salud, la educación y la cultura, su identidad histórica, su Constitución, los derechos que están establecidos allí, el estado democrático y social, todo eso está siendo objetivamente agredido para transformar a la Argentina en un territorio para los mercados, en vez de tener una nación. En consecuencia, corresponde a la ciudadanía activar su voluntad política, activar su participación, y corresponde a la dirigencia política facilitarla, proponer caminos, crear caminos de convergencia para que toda la ciudadanía pueda marchar de forma conjunta. Hay que dejar de mirar para atrás sobre dónde estuvimos ayer.

Es importante que el mañana no nos sorprenda en un país tomado por intereses de los cuales va a ser difícil de salir. Pongo como ejemplo la dolarización. Sólo la ciudadanía, y una dirigencia inteligente que se ponga cerca de esa ciudadanía, pueden impedir que entregue nuestra moneda. Porque en el frenesí, en el raid de la desesperación, sube la violencia de los discursos del Presidente, y van a subir los manotazos de abogado. No están pudiendo controlar la inflación, no pueden reactivar la economía -que no va a ocurrir porque no hay razones para que lo haga-, están deprimiendo el consumo, la gente está agotando su paciencia, ¿qué va a hacer un gobierno caracterizado por la improvisación? Van a seguir tomando decisiones en el sentido contrario a la Argentina que queremos, a la que nos identifica, que identificó a nuestros padres, nuestros abuelos y en la que queremos que crezcan nuestros hijos.

Está claro que no estaba todo bien, que era necesario cambiar muchas cosas. Pero también que no es con el modelo liberal y libertario que se va a lograr esa evolución que queríamos. Por eso es muy importante habilitar la constitución de consensos y de acuerdos sociales, para que marchen por delante de los prejuicios políticos, de la división partidista. Es un momento de recreación, de resignificación de lo nacional, de lo argentino, de lo soberano, de lo identitario. Es un momento de resignificar un modelo productivo para los argentinos y para la Argentina, versus un modelo que concentra en economía un poco y que nos somete a no tener nunca más la ambición del progreso social.

Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredón, en la participación "chivo" pago que hizo en el streaming de Blender.

Eso es lo que está pasando. Fíjense lo que sucedió con la pesca. Estuvieron a punto, con la Ley Ómnibus, de entregarle la pesca a cualquier flota de cualquier país del mundo -incluida las flotas del estado chino, que necesitan proteínas a cambio de un arancel impresentable. Estuvieron a punto de hacerlo. Si Mar del Plata no se movilizaba ciudadanamente, empresarios, trabajadores, dirigencias políticas, el periodismo de opinión, si no lo hacen en defensa de la pesca, hoy la actividad ya estaría siendo explotada por cualquiera menos por los argentinos. Y las plantas de industrialización del pescado, con los miles de trabajadores marplatenses, estarían ya cerradas.

Ese ejemplo nos tiene que servir para movilizar otro tipo de convergencias similares, en defensa de la educación, de la cultura, de la industria, del estado nacional y de la Constitución. El presidente la ha violado. Con el Congreso funcionando, el 21 de diciembre sacó el DNU, y el 22 de diciembre convocó a extraordinarias. Casi una confesión, si el 22 se podía convocar a extraordinaria, ¿por qué sacar un DNU el día antes que cambia 87 leyes de las cuales deroga 30? Lo sacó por decreto un día antes del convocar a extraordinarias, cuando la Constitución es muy clara en que el presidente no puede legislar.

El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montengro, fue parte de un escándalo a partir de gastos excesivos en publicidad, para ir al programa de Mirtha Legrand, entre otras cosas. ¿Cómo evalúa ese tipo de acciones?

- Hay una determinación de funcionar de esa manera. Yo fui intendente ocho años de esta ciudad, y nunca incurrimos en este tipo de decisiones. No dejamos de estar en ningún lado, de dialogar y de explicarle las cosas de Mar del Plata a todos los sectores de interés periodístico de la Argentina, no dejamos de promover nuestras temporadas, y nunca necesitamos para el protagonismo tomar ese tipo de decisiones.

Ellos buscan que no se note lo que todo el mundo en Mar de Plata sabe, que desde que gobierna Cambiemos, ha dejado de tener obras, transformaciones, proyectos. Entonces busca, con el espectáculo y el circo, tratar de mitigar esa baja performance de gestión que tienen los gobiernos de ellos, en el mejor de los casos porque muchas veces directamente no se hace nada. Mar del Plata hace 8 años y ya dos meses que no inaugura una sola obra pública de importancia.