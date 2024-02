Adorni amenazó a La Fraternidad por el paro de trenes y habló de "responsables" y "consecuencias"

En su conferencia matutina, el vocero presidencial Manuel Adorni apuntó contra el paro de trenes que realizaron desde el sindicato de maquinistas La Fraternidad, que paralizó las vías férreas en todo el país durante este miércoles, y al que se plegaron Señaleros y seccionales de la Unión Ferroviaria. Allí, en un claro desconocimiento del derecho a huelga que otorga la Constitución Nacional, reconoció que desde el oficialismo preparan sanciones y amenazó a los huelguistas con "consecuencias".

"Para nosotros hoy es un día particular, porque más de un millón de personas fueron afectadas en la forma de trasladarse a sus trabajos, consultas médicas, al ocio planificado o a lo que sea que tenían pensado. Hoy no lo van a poder hacer precisamente por el paro de trenes que estamos viviendo en la República Argentina", comenzó Adorni a referirse a la medida de fuerza anunciada el viernes pasado. "Hoy un millón de personas se quedaron sin medio de transporte para llegar a su trabajo, a su hospital, a su universidad o lo que sea, o a donde sea que se les haya ocurrido ir", lamentó después.

Ya rige el paro de trenes: "Se acabó la paciencia", advirtió La Fraternidad

Las amenazas contra los trabajadores y sus dirigentes gremiales fueron taxativas. El vocero se refirió a "los responsables de esta medida de fuerza", a la cual calificó "no contra el Gobierno nacional" sino "en contra de la gente". Luego manifestó que "se están evaluando las medidas pertinentes para que esto no quede sin responsables ni consecuencias".

Si bien las muestras de ignorancia respecto a la carta magna de la Argentina por parte de Adorni ya han sido varias en algo más de 70 días, las expresiones vertidas este miércoles atacan directamente al artículo 14 bis de la Constitución Nacional. "Queda garantizado a los gremios: Concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga", se establece allí.

"Acá hay dos caminos: el de la libertad y una Argentina distinta, del trabajo y el mérito, o esto, que estamos viendo hoy, que es un grupo de gente que cuando no está en el poder lo único que hace es complicarle la vida al resto porque no entienden que la gente eligió otra cosa. Y la Argentina lo que eligió es un país diferente a la decadencia que veníamos viviendo en los últimos años", argumentó el vocero. "El Gobierno lleva 73 días de gestión, no lleva 70 años. Y esta práctica habitual de obstruir la vida de los argentinos en virtud de mantenerse en el poder, no va más", sentenció después.

Manuel Adorni se postuló contra el derecho a huelga en su conferencia de prensa diaria.

La realidad es que no hay cantidad de votos que puedan permitir que un gobierno avance sobre una Constitución y que, en todo caso, deberán modificar la ley de leyes local para poder avanzar contra los trabajadores que se organicen en los sindicatos y castigar a quienes decidan hacer medidas de fuerza. Sin importar esto, inclusive en otro momento de la conferencia realizó un ataque directo contra el gremio de maquinistas y conductores de ferrocarriles.

"Nosotros no exponemos a nadie, se exponen solos siendo el sindicalismo uno de los actores si se quiere más donde la gente siente menos representación y tienen en la sociedad peor imagen. La Fraternidad de fraternos no tiene absolutamente nada habiendo dejado a un millón de personas a pie, haciéndoles perder la plata que ganan día a día para alimentar a sus familias", arengó Adorni.

La representación de los sindicatos es en cada rubro. Si los maquinistas no hubieran apoyado el paro, no se habrían adherido. Lo cierto es que el sindicato pelea por un sueldo más digno y también apuntó contra el Gobierno nacional y lo responsabilizó por el paro. En un comunicado emitido este martes, señaló que la medida es "única, total y absoluta responsabilidad" del Poder Ejecutivo por no convocar a la conciliación obligatoria.

Omar Maturano es el secretario general de La Fraternidad

"Esta legislación obliga a las partes en conflicto a debatir durante quince días hábiles, más cinco días más, para arribar a solucionar el tema en cuestión, siendo el Estado el moderador del debate", explicaron desde La Fraternidad en un comunicado que titularon "Desconocimiento o cobardía antipatria".

"El Gobierno nacional no puede desconocer la Ley que defiende a los usuarios y establece un método conciliador, por lo que su actitud viola la paz social, los derechos constitucionales y agravia a los usuarios y a los trabajadores ferroviarios en general", concluyeron desde el gremio de maquinistas.

A su vez, en la conferencia el vocero reconoció que no se dictó la conciliación obligatoria que podría haber frenado la medida de fuerza. Sus razones fueron que "la discusión paritaria está abierta", aunque a la luz de los hechos y las acusaciones, se hizo evidente que quisieron que desde el gremio se pague el costo político ante los usuarios.

"Milei no da marcha atrás y no se va a mover un centímetro de lo que entiende que es su mandato popular por lo que la gente lo votó. El camino es hacia adelante, no es ni para atrás ni para el costado. El camino del presidente y del Gobierno es para adelante. Y los caminos son dos: o el camino de la casta o de la libertad de los argentinos. Y nosotros vamos a seguir transitando el camino de la libertad", prometió Adorni.